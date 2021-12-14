Россия U20
Ярослав Аскаров
Шакир Мухамадуллин
Марат Хуснутдинов
Матвей Мичков
МЧМ-2022
Федор Свечков
#Россия U20 #Ярослав Аскаров #Шакир Мухамадуллин #Марат Хуснутдинов #Матвей Мичков #МЧМ-2022 #Федор Свечков
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
4 часа назад
Молодежная сборная России объявила состав на молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде.
Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022: 27 декабря сыграет со Швецией, 1 января – против США
В заявку попали 25 хоккеистов. Все игроки выступают в России и представляют девять разных команд.
Нападающий Кирилл Танков (СКА), вратарь Максим Моторыгин (ЦСК ВВС) и вратарь Егор Гуськов («Локомотив») еще не дебютировали в КХЛ:
- Моторыгину 18 лет. В этом сезоне он провел 15 матчей в ВХЛ за ЦСК ВВС и пропустил 52 шайбы. У него 89,4% отраженных бросков, 12 поражений и только одна победа. ЦСК ВВС занимает последнее место в ВХЛ.
- Гуськову 19 лет. В этом сезоне он 13 раз выходил в матчах МХЛ и пропустил 35 шайб.
- Танкову 19 лет. В этом сезоне он провел в ВХЛ за «СКА-Нева» 25 матчей и набрал 12 очков (6+6).
Кто из хоккеистов играл в КХЛ (⭕️ – ни одного результативного действия):
Вратари (дебютировал один из трех):
- Ярослав Аскаров (СКА) – пять матчей в этом сезоне и восемь пропущенных шайб.
Защитники (все дебютировали):
- ⭕️ Владимир Грудинин (ЦСКА) – пять матчей в этом сезоне и ноль очков.
- ⭕️ Арсений Коромыслов (СКА) – шесть матчей в этом сезоне и ноль очков.
- ⭕️ Никита Смирнов (СКА) – пять матчей в этом сезоне и ноль очков.
- ⭕️ Егор Савиков («Спартак») – 16 матчей в этом сезоне и ноль очков.
- ⭕️ Кирилл Стеклов («Витязь») – девять матчей в этом сезоне и ноль очков.
- Кирилл Кирсанов (СКА) – 24 матча в этом сезоне и четыре очка (0+4).
- Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев») – 34 матча в этом сезоне и семь очков (3+4).
- Никита Новиков («Динамо» М) – 30 матчей в этом сезоне и четыре очка (1+3).
Нападающие (дебютировали 13 из 14):
- ⭕️ Дмитрий Злодеев («Спартак») – два матча в этом сезоне и ноль очков.
- ⭕️ Семен Демидов (СКА) – шесть матчей в этом сезоне и ноль очков.
- ⭕️ Федор Свечков (СКА) – четыре матча в этом сезоне и ноль очков.
- ⭕️ Никита Чибриков (СКА) – четыре матча в этом сезоне и ноль очков.
- ⭕️ Александр Пашин («Салават Юлаев») – три матча в прошлом сезоне и ноль очков.
- ⭕️ Павел Тютнев («Локомотив») – два матча в этом сезоне и ноль очков.
- ⭕️ Данила Юров («Металлург» Мг) – 21 матч в этом сезоне и ноль очков.
- Иван Дидковский («Динамо» М) – два матча в этом сезоне и одно очко (1+0).
- Никита Гуслистов («Северсталь») – 30 матчей в этом сезоне и восемь очков (3+5).
- Иван Зинченко («Витязь») – 26 матчей в этом сезоне и два очка (2+0).
- Василий Пономарев («Спартак») – 14 матчей в этом сезоне и два очка (1+1).
- Матвей Мичков (СКА) – 13 матчей в этом сезоне и пять очков (2+3).
- Марат Хуснутдинов (СКА) – 29 матчей в этом сезоне и 11 очков (4+7).
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