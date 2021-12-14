Россия U20
Ярослав Аскаров
Шакир Мухамадуллин
Марат Хуснутдинов
Матвей Мичков
МЧМ-2022
Федор Свечков
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#Россия U20 #Ярослав Аскаров #Шакир Мухамадуллин #Марат Хуснутдинов #Матвей Мичков #МЧМ-2022 #Федор Свечков

Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей

4 часа назад

Молодежная сборная России объявила состав на молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022: 27 декабря сыграет со Швецией, 1 января – против США

В заявку попали 25 хоккеистов. Все игроки выступают в России и представляют девять разных команд.

Нападающий Кирилл Танков (СКА), вратарь Максим Моторыгин (ЦСК ВВС) и вратарь Егор Гуськов («Локомотив») еще не дебютировали в КХЛ:

  • Моторыгину 18 лет. В этом сезоне он провел 15 матчей в ВХЛ за ЦСК ВВС и пропустил 52 шайбы. У него 89,4% отраженных бросков, 12 поражений и только одна победа. ЦСК ВВС занимает последнее место в ВХЛ.
  • Гуськову 19 лет. В этом сезоне он 13 раз выходил в матчах МХЛ и пропустил 35 шайб.
  • Танкову 19 лет. В этом сезоне он провел в ВХЛ за «СКА-Нева» 25 матчей и набрал 12 очков (6+6).

Кто из хоккеистов играл в КХЛ (⭕️ – ни одного результативного действия):

Вратари (дебютировал один из трех):

  • Ярослав Аскаров (СКА) – пять матчей в этом сезоне и восемь пропущенных шайб.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Защитники (все дебютировали):

  • ⭕️ Владимир Грудинин (ЦСКА) – пять матчей в этом сезоне и ноль очков.
  • ⭕️ Арсений Коромыслов (СКА) – шесть матчей в этом сезоне и ноль очков.
  • ⭕️ Никита Смирнов (СКА) – пять матчей в этом сезоне и ноль очков.
  • ⭕️ Егор Савиков («Спартак») – 16 матчей в этом сезоне и ноль очков.
  • ⭕️ Кирилл Стеклов («Витязь») – девять матчей в этом сезоне и ноль очков.
  • Кирилл Кирсанов (СКА) – 24 матча в этом сезоне и четыре очка (0+4).
  • Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев») – 34 матча в этом сезоне и семь очков (3+4).
  • Никита Новиков («Динамо» М) – 30 матчей в этом сезоне и четыре очка (1+3).

Шакир Мухамадуллин

Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Нападающие (дебютировали 13 из 14):

  • ⭕️ Дмитрий Злодеев («Спартак») – два матча в этом сезоне и ноль очков.
  • ⭕️ Семен Демидов (СКА) – шесть матчей в этом сезоне и ноль очков.
  • ⭕️ Федор Свечков (СКА) – четыре матча в этом сезоне и ноль очков.
  • ⭕️ Никита Чибриков (СКА) – четыре матча в этом сезоне и ноль очков.
  • ⭕️ Александр Пашин («Салават Юлаев») – три матча в прошлом сезоне и ноль очков.
  • ⭕️ Павел Тютнев («Локомотив») – два матча в этом сезоне и ноль очков.
  • ⭕️ Данила Юров («Металлург» Мг) – 21 матч в этом сезоне и ноль очков.
  • Иван Дидковский («Динамо» М) – два матча в этом сезоне и одно очко (1+0).
  • Никита Гуслистов («Северсталь») – 30 матчей в этом сезоне и восемь очков (3+5).
  • Иван Зинченко («Витязь») – 26 матчей в этом сезоне и два очка (2+0).
  • Василий Пономарев («Спартак») – 14 матчей в этом сезоне и два очка (1+1).
  • Матвей Мичков (СКА) – 13 матчей в этом сезоне и пять очков (2+3).
  • Марат Хуснутдинов (СКА) – 29 матчей в этом сезоне и 11 очков (4+7).

Матвей Мичков

Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Все фото: Tomi Hänninen / Newspix24
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#Федор Свечков