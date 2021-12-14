Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей

Молодежная сборная России объявила состав на молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022: 27 декабря сыграет со Швецией, 1 января – против США

В заявку попали 25 хоккеистов. Все игроки выступают в России и представляют девять разных команд.

Нападающий Кирилл Танков (СКА), вратарь Максим Моторыгин (ЦСК ВВС) и вратарь Егор Гуськов («Локомотив») еще не дебютировали в КХЛ:

Моторыгину 18 лет. В этом сезоне он провел 15 матчей в ВХЛ за ЦСК ВВС и пропустил 52 шайбы. У него 89,4% отраженных бросков, 12 поражений и только одна победа. ЦСК ВВС занимает последнее место в ВХЛ.

Гуськову 19 лет. В этом сезоне он 13 раз выходил в матчах МХЛ и пропустил 35 шайб.

Танкову 19 лет. В этом сезоне он провел в ВХЛ за «СКА-Нева» 25 матчей и набрал 12 очков (6+6).

Кто из хоккеистов играл в КХЛ (⭕️ – ни одного результативного действия):

Вратари (дебютировал один из трех):