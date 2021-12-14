Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022: 27 декабря сыграет со Швецией, 1 января – против США

На молодежном чемпионате мира в Канаде сборная России выступит в группе В, где сыграет против США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

Матчи России на групповом этапе МЧМ-2022 (время – московское):

Россия – Швеция | 27 декабря, 00:30

Россия – Швейцария | 28 декабря, 00:30

Словакия – Россия | 30 декабря, 00:30

США – Россия | 1 января, 05:30

Четвертьфинальные матчи пройдут 2 января, полуфиналы – 4 января, финал – 5 января.

Последний раз Россия выигрывала МЧМ в 2011 году. На прошлом турнире она заняла второе место.

Действующий чемпион МЧМ – Канада, которая выигрывала турнир 18 раз.

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