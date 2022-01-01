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Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель
Как сотни тысяч человек следят за полетом одного самолета в прямом эфире на флайтрадаре – все это скандал с Нэнси Пелоси и Тайванем
#политика
Как ищут нового Далай-ламу и почему нынешний может быть последним
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Необычный Борис Джонсон: почему лохматая прическа, откуда имя Борис, как уволили из газеты за выдуманную цитату
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Разбираем главные вопросы про уход Бориса Джонсона: в чем причины, почему уйдет не сразу, кто преемник
#Борис Джонсон
В правительстве Британии есть штатный кот-мышелов: он жил в приюте, ссорился с премьер-министром и «публиковал» колонку в газете
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Где смотреть бой Александр Емельяненко – Джефф Монсон на голых кулаках Hardcore
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Политика
Правительство России утвердило первые два социально значимых сайта. Ими стали VK и «Госуслуги»
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Политика
Украина рекомендовала своим олимпийцам не стоять на Играх возле спортсменов с флагом России
#Олимпиада-2022
Политика
Северная Корея объяснила пропуск Олимпиады «маневрами враждебных сил». Спустя четыре месяца после дисквалификации от МОК
#Олимпиада-2022
Политика
Президент Казахстана Токаев объявил себя новым главой Совета безопасности. Назарбаев уйдет в отставку
#Казахстан
Политика
КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов
#КХЛ