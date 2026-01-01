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Лиз Трасс продержалась премьер-министром Великобритании всего 44 дня: вот список самых коротких сроков в истории страны
#Лиз Трасс
В корону королев Великобритании вставлен бриллиант, которым недовольны Индия и другие страны: все из-за «болезненных воспоминаний» колоний
#Кохинур
Как Иран протестует после смерти девушки, которую забрала полиция нравов: теперь женщины публично жгут хиджабы и режут волосы
#политика
История Пугачевой в политике: подкалывала советских чиновников, агитировала за Ельцина за деньги, состояла в партии Прохорова
#Алла Пугачева
Масштаб похорон Елизаветы II: за самолетом с гробом следили 5 млн человек, очереди на 6 км (даже Бекхэм стоял 10 часов!), отмена операций в больницах
#Елизавета II
Как похороны королевы парализовали английский футбол: все грузовики с телеаппаратурой и отряды полицейских заняты в других местах
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Частичная мобилизация в России – главные факты
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Где смотреть бой Александр Емельяненко – Джефф Монсон на голых кулаках Hardcore
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Политика
Правительство России утвердило первые два социально значимых сайта. Ими стали VK и «Госуслуги»
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Политика
Украина рекомендовала своим олимпийцам не стоять на Играх возле спортсменов с флагом России
#Олимпиада-2022
Политика
Северная Корея объяснила пропуск Олимпиады «маневрами враждебных сил». Спустя четыре месяца после дисквалификации от МОК
#Олимпиада-2022
Политика
Президент Казахстана Токаев объявил себя новым главой Совета безопасности. Назарбаев уйдет в отставку
#Казахстан