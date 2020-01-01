О проекте
«Гол.ру» – медиа про футбол, другой спорт и мир вокруг. Без лишних новостей, сложной навигации и обязательной рутины. Только главные события и лучшие сюжеты. Делаем разборы, рассказываем истории, обсуждаем темы. Доказываем, что спорт бывает интересным даже для тех, кто не отличает Месси от Мессины, биатлон от бадминтона, «Торонто» от «Торпедо».
Редакция:
Роман Абрамов (главред)
Илья Егоров
Николай Живоглядов
Валера Полевиков
Денис Лапшин
Михаил Морозов
Александр Плеханов
Связь:
info@gol.ru