«Гол.ру» – медиа про футбол, другой спорт и мир вокруг. Без лишних новостей, сложной навигации и обязательной рутины. Только главные события и лучшие сюжеты. Делаем разборы, рассказываем истории, обсуждаем темы. Доказываем, что спорт бывает интересным даже для тех, кто не отличает Месси от Мессины, биатлон от бадминтона, «Торонто» от «Торпедо».

Редакция:

Роман Абрамов (главред)

Илья Егоров

Николай Живоглядов

Валера Полевиков

Денис Лапшин

Михаил Морозов

Александр Плеханов



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