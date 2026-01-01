«Гол» – медиа про спорт, культуру, жизнь вокруг. Без лишних новостей, сложной навигации и обязательной рутины. Только лучшие сюжеты, полезные разборы, интересные истории.

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Выходные данные

Наименование издания: «Гол»

Учредитель: Индивидуальный предприниматель Николенко Максим Евгеньевич (ОГРНИП 319774600462452)

Главный редактор: Э.Е. Эпштейн

Адрес редакции: 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер. Банный, д. 9

Телефон: +7 (495) 984-66-60

E-mail: info@gol.ru

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