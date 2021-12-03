Политика: Материалы

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Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель
Как сотни тысяч человек следят за полетом одного самолета в прямом эфире на флайтрадаре – все это скандал с Нэнси Пелоси и Тайванем
#политика
Как ищут нового Далай-ламу и почему нынешний может быть последним
#Далай-лама
Необычный Борис Джонсон: почему лохматая прическа, откуда имя Борис, как уволили из газеты за выдуманную цитату
#Борис Джонсон
Разбираем главные вопросы про уход Бориса Джонсона: в чем причины, почему уйдет не сразу, кто преемник
#Борис Джонсон
В правительстве Британии есть штатный кот-мышелов: он жил в приюте, ссорился с премьер-министром и «публиковал» колонку в газете
#политика
Запрет на аборты: почему западные страны спорят об этом и как появляются такие ограничения
#политика
Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
«Возник выбор: или не курить, или умереть с голода». Как люди переживали дефолт 1998-го – мы поговорили с разными профессиями
#Россия
Уйгуры в Китае – полный гид по теме: зачем китайцы устроили лагеря надзора и что рассказывают те, кто там был
#Китай
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Зачем Юрий Хой из «Сектора Газа» был помощником депутата ЛДПР
#Юрий Хой
25 книг, которые советует Билл Гейтс
#Билл Гейтс
Разбираем все про скандал с Борисом Джонсоном: он делал вечеринки в пандемию, пока жители Великобритании сидели под строгим карантином
#Борис Джонсон
Что такое SWIFT, чем для России грозит отключение банков от этой системы и можно ли прожить без нее
#SWIFT
Елизавета II стала актрисой и сыграла в ролике с медвежонком Паддингтоном: он испортил чаепитие, она – достала из сумки сэндвич с мармеладом
#Елизавета II
Правнук королевы Елизаветы II корчил рожи, кривлялся, затыкал уши на юбилее ее правления – теперь он звезда соцсетей
#Елизавета II
Автор «Рассказа служанки» стреляет из огнемета в огнеупорное издание книги – это акция против запрета абортов в США
#Маргарет Этвуд
Разбираем главные вопросы про статус Тайваня: входит ли в состав Китая, почему они ругаются, насколько независим, почему его опекает США
#Китай
Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
#ЦСКА
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Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
#France Football
Как «Талибан» запрещает женщинам все: работу в политике, спорт, съемки в кино, одиночные походы в магазин и даже показывать лицо
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#Афганистан
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Стрельба на улицах, поджог резиденции, уход 17 министров – на Шри-Ланке кипят протесты: нет света, операций, магазинов, инфляция – самая высокая в Азии
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#Экономика
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История Макрона и его жены Брижит: она – старше на 25 лет, была его учительницей, с тремя детьми, он – писал ей письма из универа в 90-е
#Эммануэль Макрон
Где сейчас Владимир Познер
#Владимир Познер
Как появился лозунг группы «Тату», который все помнят даже спустя 20 лет
#политика
Жириновский – в 20 цитатах: о встрече с богом, успехе, вселенной
#политика
Как теперь попасть из России в Европу и вернуться из Европы в Россию
#политика
«Мне лучше петь, чем говорить». Мы сходили на концерт Земфиры – одно из немногих развлекательных мероприятий, которое не отменилось в эти дни
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#Земфира
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Все последствия для России и новые санкции. Обновляемый список
#политика
Какой властью сегодня обладает королева Великобритании – от объявления войны и чеканки монет до влияния на церковь
#Елизавета II
Что такое диктатура Франко и как она повлияла на Испанию. Правда, что эта власть застрелила президента «Барсы» и помогала «Реалу»?
#Франсиско Франко
Что делать, если заблокированы соцсети и сайты – инструкция: как сохранить данные и как попасть
#Технологии
Как страны Европы отменяют авиаперелеты с Россией: что будет с самолетами, где закрыт воздух, как быть с визами
#политика
Один из друзей России в политике – Никарагуа. Что это за страна: аграрная экономика, президент у власти 20 лет
#Никарагуа
Как все это ударило по русскому спорту: иностранцы не поедут на турниры в Россию, Абрамович передал управление «Челси», финала ЛЧ не будет
#политика
Китай впервые в олимпийском хоккее. На пути страна подключила политику, держала в КХЛ слабый клуб и раздала гражданство канадцам и россиянам
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов
#мир
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