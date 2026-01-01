Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
География
Материалы
Космос
Материалы
Политика
Материалы
Новости
Медицина
Материалы
Новости
Коронавирус
Материалы
Новости
Еда
Материалы
Экономика
Технологии
География
Космос
Политика
Медицина
Коронавирус
Еда
Главная
Политика
Материалы
Политика: Материалы
Главная
Материалы
Новости
Лиз Трасс продержалась премьер-министром Великобритании всего 44 дня: вот список самых коротких сроков в истории страны
#Лиз Трасс
В корону королев Великобритании вставлен бриллиант, которым недовольны Индия и другие страны: все из-за «болезненных воспоминаний» колоний
#Кохинур
Как Иран протестует после смерти девушки, которую забрала полиция нравов: теперь женщины публично жгут хиджабы и режут волосы
#политика
История Пугачевой в политике: подкалывала советских чиновников, агитировала за Ельцина за деньги, состояла в партии Прохорова
#Алла Пугачева
Масштаб похорон Елизаветы II: за самолетом с гробом следили 5 млн человек, очереди на 6 км (даже Бекхэм стоял 10 часов!), отмена операций в больницах
#Елизавета II
Как похороны королевы парализовали английский футбол: все грузовики с телеаппаратурой и отряды полицейских заняты в других местах
#АПЛ
Елизавета II была королевой не только для Британии, но еще для Канады, Австралии и других стран: что такое Содружество наций и какие там связи сегодня
#Великобритания
Шляпы – главная деталь образа Елизаветы II: зачем она их носила и посмотрите на галерею ее нарядов
1
#Елизавета II
1
Запрет на аборты: почему западные страны спорят об этом и как появляются такие ограничения
#политика
Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
Как США запускали для войны во Вьетнаме призывную лотерею: случайным образом выбирали людей и транслировали это по тв
#политика
Как принц Чарльз 70 лет ждал очереди на короля и каким стал за это время: почему британцы его не любят, а сам он, кажется, не особо хочет власти
1
#Карл III
1
Почему принц Чарльз стал Карлом III, зачем монархи меняют имена и что этот выбор говорит о взглядах
1
#Карл III
1
Какой властью обладала королева Великобритании – от объявления войны и чеканки монет до влияния на церковь
#Елизавета II
Масштаб царствования Елизаветы II – в цифрах: больше 80% британцев родились при ней, 15 премьер-министров, 25000 дней на троне
#Елизавета II
Как Британия готовила план на случай смерти Елизаветы II: в прессе индустрия некрологов на годы вперед, запуск госпротокола фразой «Лондонский мост рухнул»
#Елизавета II
Какой Елизавета II была в молодости и как пришла к власти: узнала новость о власти среди обезьян в Африке и отошла от политики
#Елизавета II
Кто такая Лиз Трасс – 20 быстрых историй: плакат «Освободите травку», сравнения с Тэтчер, роман с женатым членом парламента
1
#Лиз Трасс
1
«Возник выбор: или не курить, или умереть с голода». Как люди переживали дефолт 1998-го – мы поговорили с разными профессиями
#Россия
Уйгуры в Китае – полный гид по теме: зачем китайцы устроили лагеря надзора и что рассказывают те, кто там был
#Китай
1
Как принц Гарри и Меган Маркл нарушили все правила, ушли из королевской семьи – и стали счастливыми
#Меган Маркл
Горбачев без политики: что за пятно на голове, почему любовь к жене стала явлением, зачем снимался в рекламе пиццы на Красной площади
#Михаил Горбачев
Как Горбачев занял единственный в истории СССР пост президента: зачем это нужно, почему не было выборов и могло ли такое случиться раньше
#политика
Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель
Необычный Борис Джонсон: почему лохматая прическа, откуда имя Борис, как уволили из газеты за выдуманную цитату
#Борис Джонсон
Как сотни тысяч человек следят за полетом одного самолета в прямом эфире на флайтрадаре – все это скандал с Нэнси Пелоси и Тайванем
#политика
Как ищут нового Далай-ламу и почему нынешний может быть последним
#Далай-лама
Разбираем главные вопросы про уход Бориса Джонсона: в чем причины, почему уйдет не сразу, кто преемник
#Борис Джонсон
В правительстве Британии есть штатный кот-мышелов: он жил в приюте, ссорился с премьер-министром и «публиковал» колонку в газете
#политика
Что такое SWIFT, чем для России грозит отключение банков от этой системы и можно ли прожить без нее
#SWIFT
Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
#ЦСКА
1
Зачем Юрий Хой из «Сектора Газа» был помощником депутата ЛДПР
#Юрий Хой
25 книг, которые советует Билл Гейтс
#Билл Гейтс
Разбираем все про скандал с Борисом Джонсоном: он делал вечеринки в пандемию, пока жители Великобритании сидели под строгим карантином
#Борис Джонсон
Елизавета II стала актрисой и сыграла в ролике с медвежонком Паддингтоном: он испортил чаепитие, она – достала из сумки сэндвич с мармеладом
#Елизавета II
Как появился лозунг группы «Тату», который все помнят даже спустя 20 лет
#политика
Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
#France Football
Показать еще
1
2
3
4