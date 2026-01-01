Политика: Материалы

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Лиз Трасс продержалась премьер-министром Великобритании всего 44 дня: вот список самых коротких сроков в истории страны
#Лиз Трасс
В корону королев Великобритании вставлен бриллиант, которым недовольны Индия и другие страны: все из-за «болезненных воспоминаний» колоний
#Кохинур
Как Иран протестует после смерти девушки, которую забрала полиция нравов: теперь женщины публично жгут хиджабы и режут волосы
#политика
История Пугачевой в политике: подкалывала советских чиновников, агитировала за Ельцина за деньги, состояла в партии Прохорова
#Алла Пугачева
Масштаб похорон Елизаветы II: за самолетом с гробом следили 5 млн человек, очереди на 6 км (даже Бекхэм стоял 10 часов!), отмена операций в больницах
#Елизавета II
Как похороны королевы парализовали английский футбол: все грузовики с телеаппаратурой и отряды полицейских заняты в других местах
#АПЛ
Елизавета II была королевой не только для Британии, но еще для Канады, Австралии и других стран: что такое Содружество наций и какие там связи сегодня
#Великобритания
Шляпы – главная деталь образа Елизаветы II: зачем она их носила и посмотрите на галерею ее нарядов
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#Елизавета II
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Запрет на аборты: почему западные страны спорят об этом и как появляются такие ограничения
#политика
Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
Как США запускали для войны во Вьетнаме призывную лотерею: случайным образом выбирали людей и транслировали это по тв
#политика
Как принц Чарльз 70 лет ждал очереди на короля и каким стал за это время: почему британцы его не любят, а сам он, кажется, не особо хочет власти
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#Карл III
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Почему принц Чарльз стал Карлом III, зачем монархи меняют имена и что этот выбор говорит о взглядах
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#Карл III
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Какой властью обладала королева Великобритании – от объявления войны и чеканки монет до влияния на церковь
#Елизавета II
Масштаб царствования Елизаветы II – в цифрах: больше 80% британцев родились при ней, 15 премьер-министров, 25000 дней на троне
#Елизавета II
Как Британия готовила план на случай смерти Елизаветы II: в прессе индустрия некрологов на годы вперед, запуск госпротокола фразой «Лондонский мост рухнул»
#Елизавета II
Какой Елизавета II была в молодости и как пришла к власти: узнала новость о власти среди обезьян в Африке и отошла от политики
#Елизавета II
Кто такая Лиз Трасс – 20 быстрых историй: плакат «Освободите травку», сравнения с Тэтчер, роман с женатым членом парламента
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#Лиз Трасс
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«Возник выбор: или не курить, или умереть с голода». Как люди переживали дефолт 1998-го – мы поговорили с разными профессиями
#Россия
Уйгуры в Китае – полный гид по теме: зачем китайцы устроили лагеря надзора и что рассказывают те, кто там был
#Китай
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Как принц Гарри и Меган Маркл нарушили все правила, ушли из королевской семьи – и стали счастливыми
#Меган Маркл
Горбачев без политики: что за пятно на голове, почему любовь к жене стала явлением, зачем снимался в рекламе пиццы на Красной площади
#Михаил Горбачев
Как Горбачев занял единственный в истории СССР пост президента: зачем это нужно, почему не было выборов и могло ли такое случиться раньше
#политика
Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель
Необычный Борис Джонсон: почему лохматая прическа, откуда имя Борис, как уволили из газеты за выдуманную цитату
#Борис Джонсон
Как сотни тысяч человек следят за полетом одного самолета в прямом эфире на флайтрадаре – все это скандал с Нэнси Пелоси и Тайванем
#политика
Как ищут нового Далай-ламу и почему нынешний может быть последним
#Далай-лама
Разбираем главные вопросы про уход Бориса Джонсона: в чем причины, почему уйдет не сразу, кто преемник
#Борис Джонсон
В правительстве Британии есть штатный кот-мышелов: он жил в приюте, ссорился с премьер-министром и «публиковал» колонку в газете
#политика
Что такое SWIFT, чем для России грозит отключение банков от этой системы и можно ли прожить без нее
#SWIFT
Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
#ЦСКА
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Зачем Юрий Хой из «Сектора Газа» был помощником депутата ЛДПР
#Юрий Хой
25 книг, которые советует Билл Гейтс
#Билл Гейтс
Разбираем все про скандал с Борисом Джонсоном: он делал вечеринки в пандемию, пока жители Великобритании сидели под строгим карантином
#Борис Джонсон
Елизавета II стала актрисой и сыграла в ролике с медвежонком Паддингтоном: он испортил чаепитие, она – достала из сумки сэндвич с мармеладом
#Елизавета II
Как появился лозунг группы «Тату», который все помнят даже спустя 20 лет
#политика
Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
#France Football