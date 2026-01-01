Юрий Хой

Годы жизни
1964-2000
Инфо
Советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен
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Материалы
Зачем Юрий Хой из «Сектора Газа» был помощником депутата ЛДПР
#Юрий Хой
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