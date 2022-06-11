Юрий Хой
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Сектор Газа
#Юрий Хой #политика #Сектор Газа
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Зачем Юрий Хой из «Сектора Газа» был помощником депутата ЛДПР

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Неожиданный факт из биографии лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя – с 1995 по 1999 годы он был помощником депутата от ЛДПР. 

Есть даже фото удостоверения.

О своей роли в политике Хой говорил, что не чувствует идеологической принадлежности к какой-то партии:

«Нам нет разницы, для кого играть, от политики мы далеки. Платит Жириновский – играем для Жириновского, будет платить другая фракция – сыграем для нее. Все остальное – это уже не наши проблемы».

Другая (более лаконичная) цитата:

«Пошла эта политика в жопу! Буравчиком!»

Жириновский любил группу «Сектор Газа», которая выступала на семилетии партии ЛДПР. Хой говорил, что это его любимая группа, и однажды Жириновский подарил ему диплом. Хой отреагировал:

«Мне вручили диплом «За развитие русской культуры». Подпись Жириновского. Ну это солидняк, че».

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Каких-то свидетельств, как именно Хой работал помощником депутата, нет. Отец Хоя Николай Клинских в книге «Сектор Газа. Глазами близких». рассказывал, что его сын не занимался политическими делами и был помощником даже двух депутатов ЛДПР. Зачем все это нужно Хою? Удостоверение помогало в разных ситуациях:

«Ксива помогала на дорогах. Не всегда помогало даже то, что он солист «Сектора Газа».

В Госдуме Юра был один раз. Однажды он загорелся желанием узнать, пустят ли его туда или нет. Он зашел туда, походил и обалдел, что удалось проникнуть».

Что известно о депутате, помощником которого был Хой? Александр Филатов избирался в Думу 90-х, был доверенным лицом Жириновского. В 2000-х пропал из медиаполя и никак не комментировал участие Хоя в своей работе. 

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