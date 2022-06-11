Зачем Юрий Хой из «Сектора Газа» был помощником депутата ЛДПР

Каких-то свидетельств, как именно Хой работал помощником депутата, нет. Отец Хоя Николай Клинских в книге «Сектор Газа. Глазами близких». рассказывал, что его сын не занимался политическими делами и был помощником даже двух депутатов ЛДПР. Зачем все это нужно Хою? Удостоверение помогало в разных ситуациях:

«Ксива помогала на дорогах. Не всегда помогало даже то, что он солист «Сектора Газа».

В Госдуме Юра был один раз. Однажды он загорелся желанием узнать, пустят ли его туда или нет. Он зашел туда, походил и обалдел, что удалось проникнуть».