Как Иран протестует после смерти девушки, которую забрала полиция нравов: теперь женщины публично жгут хиджабы и режут волосы
22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов во время прогулки в парке. Причина: неправильное ношение хиджаба. Из полицейского участка Амини попала в больницу – там впала в кому, а позже умерла. В ее родном городе состоялись похороны. С них по всему Ирану пошли массовые протесты. В нем участвуют женщины, которые не боятся наказания и сжигают хиджабы.
Почему умерла Махса Амини – две версии: сердечный приступ или последствия избиения
За задержание Амини отвечал «Гашт-э Эршад» – это официальное название местного патруля нравов. В 2016 году полиция Ирана объявляла, что сразу семь тысяч тайных агентов будут следить за соблюдением правил. Она обладает полномочиями для ареста мужчин и женщин, если те неправильно себя ведут или не соблюдают принятый стиль одежды. Сюда же относится хиджаб.
Полиция нравов задержала Амини еще 13 сентября. Версия полицейских: ей почти сразу резко стало плохо прямо в полицейском участке – случился сердечный приступ. Al Arabiya пишет, что государственные СМИ Ирана выпустили несколько материалов о проблемах со здоровьем у Амини. Там утверждается, что она страдала эпилепсией и множеством других заболеваний.
Это уже официально опроверг ее отец. The Guardian приводит его слова газете Ham-Mihan: «У нее не было эпилепсии и болезней сердца. Простуда – самая страшная болезнь, которую она переносила». Семья обвиняет полицию в том, что Амини умерла от последствий избиения в полицейском участке. Этого же мнения сейчас придерживаются и общественные активисты.
Полиция обнародовала отредактированную видеозапись, где Амини показана в следственном изоляторе. Семья просит публично показать полное видео без вырезок и склеек. Родственники Амини указывают, что полиция морально давила на Амини. Но есть и возможное подтверждение физического давления. Iran International получил медицинские документы от группы хактивистов.
Хактивизм – это незаконное использование компьютеров и сетей для достижения общественных целей без личной выгоды. Хактивисты указывают, что компьютерная томография обнаружила у Амини переломы, кровоизлияние и отек мозга. Полицейское руководство Ирана называет все эти сообщения ложными. Обычно у полицейских есть нательные камеры, но здесь они не работали.
Киареш (брат Амини) ждал ее освобождения у полицейского участка и видел задержание. Он утверждает, что между попаданием в полицию и переводом Амини в больницу прошло два часа. Когда Амини еще была жива, он обещал подать заявление о возбуждении уголовного дела против полицейских: «Мне нечего терять. Я не позволю этому закончиться без шума».
Массовые протесты в Иране: люди жгут машины, полиция применяет слезоточивый газ
В больнице подтвердили: уже во время поступления у Амини умер мозг. Врачи восстановили ее сердцебиение, но через 48 часов Амини все равно скончалась. Иранские активисты публикуют фотографии с белыми полосами вокруг ее ушей – называют следами от ударов. Все это происходит на фоне подготовки выступления в ООН президента Ирана Ибрагима Раиси.
Амини жила в иранской провинции Курдистан. Именно в курдских районах начался основной протест. Reuters пишет, что активисты собрались еще на похоронах в ее родном городе Сакез. Курдская правозащитная группа Hengaw утверждает, что 33 человека получили ранения. The New York Times позже рассказывала о смерти четырех человек на протестах в разных городах Ирана.
Протесты охватили места по всей стране и направлены против правительства. В твиттере набирает популярность персидский хэштег #MahsaAmini – его упоминали уже около двух миллионов раз. Параллельно в Сенендедже полностью пропал интернет – это связывается с расширением протестов. Люди выходят на них каждый день: кидают камни в полицейских и жгут машины.
СМИ утверждают, что только в центре Тегерана собрались около 10 тысяч человек. Люди открывали двери и прятали протестующих, когда те убегали от полицейских. Сами полицейские применяли слезоточивый газ и водометы. Многие протестующие получили травмы. Возможный итог: глава полиции нравов якобы отстранен от должности, но это еще не подтверждено.
Важная часть протеста в Иране – флешмоб женщин: они отрезают волосы и сжигают хиджабы
Закон в Иране требует, чтобы все женщины носили хиджаб – закрывали голову, шею и скрывали волосы. Эти правила действуют с 1979 года, но детально они менялись. Иногда женщинам позволялось открывать больше волос. Летом 2022-го Ибрагим Раиси призвал «Гашт-э Эршад» следить за правилами, а женщин – строго их соблюдать. Уже тогда это вызывало акции протеста.
Теперь и на похоронах Махсы Амини женщины сбрасывали хиджабы. Позже это перешло на отдельный флешмоб в соцсетях. Там женщины показывают фотографии и видео, где одеваются мужчинами, делают короткую прическу и жгут хиджабы. Они пишут, что им надоел режим неравенства между мужчинами и женщинами. И обвиняют полицию в убийстве Амини.
Иногда все происходит прямо на улице:
Так женщины показывают протест в соцсетях:
И распространяют там такие картинки:
Двигателем флешмоба стала иранская журналистка и активистка Масих Алинеджад. Она активно распространяет его по всем доступным каналам. Сама Алинежад давно призывает женщин в Иране избавиться от хиджабов. Вместо хиджаба она показывает свою прическу и вставляет туда цветок. Такие акции от нее проходят регулярно – в них участвуют все больше женщин.
The Guardian рассказывал, что Иран и дальше нацеливается на ужесточение правил ношения хиджабов. Власти планируют использовать систему распознавания лиц в общественном транспорте, чтобы выявлять нарушителей. Летом к протестам против хиджаба присоединялись люди, которые носят его добровольно. Объяснение: «Я хочу поддержать женщин моей страны».