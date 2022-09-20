Как Иран протестует после смерти девушки, которую забрала полиция нравов: теперь женщины публично жгут хиджабы и режут волосы

Почему умерла Махса Амини – две версии: сердечный приступ или последствия избиения

За задержание Амини отвечал «Гашт-э Эршад» – это официальное название местного патруля нравов. В 2016 году полиция Ирана объявляла, что сразу семь тысяч тайных агентов будут следить за соблюдением правил. Она обладает полномочиями для ареста мужчин и женщин, если те неправильно себя ведут или не соблюдают принятый стиль одежды. Сюда же относится хиджаб.

Полиция нравов задержала Амини еще 13 сентября. Версия полицейских: ей почти сразу резко стало плохо прямо в полицейском участке – случился сердечный приступ. Al Arabiya пишет, что государственные СМИ Ирана выпустили несколько материалов о проблемах со здоровьем у Амини. Там утверждается, что она страдала эпилепсией и множеством других заболеваний.

Это уже официально опроверг ее отец. The Guardian приводит его слова газете Ham-Mihan: «У нее не было эпилепсии и болезней сердца. Простуда – самая страшная болезнь, которую она переносила». Семья обвиняет полицию в том, что Амини умерла от последствий избиения в полицейском участке. Этого же мнения сейчас придерживаются и общественные активисты.