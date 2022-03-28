Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений

Иран – третья страна мира по запасам нефти [данные ОПЕК – организации стран-экспортеров нефти], но ограниченная по экспорту. Иран подвергается санкциям больше 40 лет. После исламской революции в 1979 году, когда высшая власть по конституции перешла к имаму, в Иране было захвачено американское посольство. Тогда США ответили эмбарго на нефть и другие товары и заморозили золотовалютные активы Ирана на 12 миллиардов долларов.

«Мои родители до сих пор помнят, как сначала исчезли излишества – косметика, духи, японская техника, – рассказала жительница Тегерана Махваш. – Потом какие-то мелочи, но обходиться без которых они не умели – магнитофонные кассеты, батарейки, канцтовары, туалетная бумага.

Продукты сначала были, исчезла только привычная тогда тегеранцам датская и голландская молочка, английские чаи и крупы, кофе, швейцарский шоколад. Но голода еще не было, иранские фермеры старались, хлеб пекли, рис у Китая покупали».