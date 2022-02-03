Уйгуры в Китае – полный гид по теме: зачем китайцы устроили лагеря надзора и что рассказывают те, кто там был
Где живут уйгуры и почему они попали под китайскую власть
Уйгуры – тюркский народ Восточного Туркестана на северо-западе Китая, который в большинстве исповедует ислам и населяет автономную провинцию Синьцзян. Этот регион постоянно конфликтовал с Пекином и хотел независимости: Китай хотел подчинить его себе и впервые сделал это в XVIII веке. Когда в XX веке в Китае шла гражданская война, регион два раза отделялся и создавал независимую Восточную Туркестанскую республику, но в 1949 году снова вошел в состав КНР.
В 1952 году центральное правительство Китая опубликовало «Программу осуществления национального территориального самоуправления», которая закрепила образование автономных районов. Через 32 года появился закон «О национально-территориальной автономии».
Сейчас в Китае пять автономных районов. Один из них – Синьцзян-Уйгурский. Регион граничит с Россией, Казахстаном, Монголией, Киргизией, Таджикистаном и Пакистаном и до сих пор вызывает напряжение у властей.
В 2009 году в административном центре Синьцзяна – городе Урумчи – произошли массовые беспорядки. Их причиной стали убийства уйгурских рабочих в Гуандуне, что вызвало уличные столкновения с полицией и погромы. Межэтнический конфликт закончился убийствами больше 190 человек, а организаторы получили пожизненные сроки или приговорены к смертной казни.
Почему мы так часто слышим про уйгуров в Китае именно в последние годы: как появились лагеря и запреты
За пять лет после этого в Китае прошла серия терактов: нападение с ножами на полицейский участок из-за запрета на ношение паранджи, вооруженная атака на вокзале, взрывы среди толп. Это привело к смертям нескольких десятков нападавших, жителей и полицейских, а «Исламское движение Восточного Туркестана» отправило в Сирию около тысячи уйгурских боевиков.
В 2018 году Китай выпустил документ «Положения о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», где написал о китаизации религии и ее адаптации к социалистическому строю и объяснил это противодействием терроризму и экстремизму. Что запрещается вместе с подрывными действиями:
- вмешиваться в свадьбы и похороны других людей;
- использовать радио и телевидение;
- распространять понятие «халяль» за пределы еды;
- уничтожать госдокументы, деньги, флаги и фотографии лидеров Китая.
Один из механизмов борьбы с экстремизмом – создание центров профессионального обучения и повышения квалификации = исправительных лагерей. Их могут запускать власти на всех уровнях, а чиновники – получать награды за успешную реализацию программы.
Распространение лагерей увеличилось после назначения в августе-2016 главой парткома СУАР [Синьцзян-Уйгурский автономный район] Чэня Цюаньго, который до этого работал в Тибете – другом проблемном регионе Китая. В декабре-2021 он покинул пост на фоне санкций от США и западных стран.
«В лагере топчут человеческое достоинство». Избиения, изнасилования, восхваление партии – попасть туда можно за использование вотсапа
Human Rights Watch [международная неправительственная организация, которая расследует ситуации с нарушениями прав человека] опубликовала материал о преследовании уйгуров в Синьцзяне. Главные тезисы:
• Большинство задержанных не получает прямых обвинений, но попадает в лагерь за использование мессенджеров (например, вотсап, который заблокирован в Китае), поездки за границу или общение с зарубежными родственниками, совершение необязательных религиозных обрядов.
• Без согласия жители Синьцзяна от 12 до 65 лет сдают ДНК, отпечатки пальцев, скан сетчатки и кровь для определения группы. На улицах установлены камеры для распознавания лиц. Кухонные ножи отслеживаются через QR-коды, которые предоставляют данные о владельце.
• Насилие в лагерях: избиения, использование электрошока, запрет на сон. Травмы или осложнившиеся болезни приводили к смертям. Женщины, которые вышли из лагеря, рассказывали об изнасилованиях (в том числе групповых), установлении без согласия внутриматочных спиралей и абортах.
• Китайская пропаганда (принудительное изучение языка, просмотр гостелевидения, восхваление правящей партии) и запреты (на ношение бороды и религиозные обряды).
В 2017 году в такой лагерь попала Гульзира Ауелхан – этническая казашка, которая выросла в Синьцзяне. За три года до этого она переехала к мужу в Казахстан, но вернулась в Китай за благословением отца. На таможенном пункте ее задержали пограничники. После этого она на 15 месяцев оказалась в лагере, где мусульман кормили свининой, а свидания с родственниками проходили в наручниках на руках и ногах.
Ее рассказ для «Медиазоны» [признана в России иностранным агентом]:
• «В лагере топчут человеческое достоинство, личность, индивидуальность, веру. Каждый день мы учили китайский язык. За слезы и жалобы на руки и на ноги надевают наручники, бьют дубинками. В туалет можно сходить два раза в день в ведро: утром и вечером. На все дается две минуты, если сидишь больше двух минут, воспитатель бьет по голове дубинкой».
• «Некоторых женщин ночью забирали куда-то, они возвращались под утро, лица их были в синяках и ссадинах, под ногтями кровь. Они говорили, что упали с кровати, а мы боялись спрашивать. У нас не было никаких человеческих прав, нас считали преступниками».
• После лагеря Ауелхан оказалась на фабрике: «Я шила варежки. Работала каждый день, почти без выходных. Когда три месяца подошли к концу, мне предложили остаться на фабрике еще на год и велели подписать договор. Сказали, если я не подпишу договор, меня снова отправят на перевоспитание. Я испугалась, но все равно не стала ничего подписывать. В туалете по телефону я обо всем рассказала мужу через WeChat – это китайский мессенджер, похожий на вотсап. В тот же день на фабрике провели собрание.
На глазах у всех охранники вытащили меня из толпы работников и повели в подвал фабрики – это подземная тюрьма. Меня посадили на жолбарыс [металлический стул с замками для рук, ног и туловища, где невозможно пошевелиться], заковали руки, ноги и живот, вылили на меня тазик холодной воды и ударили током. От боли я не могла плакать и даже сглотнуть слюну. Под ногти на руках и на ногах загоняли иголки. Этот день длился для меня как год. Я думала, что умру».
Китай отвечает и объясняет: это борьба с экстремизмом и поднятие слабой экономики в Синьцзяне. Лагеря = пансионаты
В 2019 году Китай опубликовал доклад «Борьба против терроризма и экстремизма и защита прав человек в Синьцзяне», в котором указал, что за пять прошлых лет задержал 13 тысяч террористов, уничтожил 1,6 тысячи группировок и изъял около 350 тысяч копий нелегальных религиозных материалов. Авторы доклада добавили, что китайский суд действует по закону и «соблюдает верный баланс между состраданием и жестокостью».
Западные государства и представители ООН обвинили Китай в нарушении прав человека, когда около миллиона мусульман из Синьцзяна, которые не совершили никаких правонарушений, попали в лагеря перевоспитания. Китай подтвердил их наличие, но сказал, что в них происходит интеграция людей в китайскую жизнь: изучение языка, понимание законов, получение профессии.
С 2014 по 2019 год через них прошли около 7,7 миллиона человек. Эти цифры дал сам Китай, который объяснил создание таких лагерей борьбой с низкой образованностью и слабой экономикой в Синьцзяне и связал такое положение с отказом сепаратистов и религиозных экстремистов от улучшения жизни в регионе. По версии властей, за пять лет число трудоустроенных выросло на два миллиона, а некоторые из них открывают собственный бизнес.
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Китай отрицал преследование мусульман по религиозному признаку, говорил о борьбе с терроризмом и называл «Исламское движение Восточного Туркестана» главной сепаратистской организацией. Эксперты ООН получили информацию от свидетелей, что в таких лагерях мусульмане из Синьцзяна под угрозой физического насилия отказываются от религиозных обрядов, учат китайский язык, смотрят пропагандистские фильмы, поют песни коммунистической партии и изучают политику КНР.
Председатель СУАР Шохрат Закир назвал это ложью и сравнил: «На самом деле это похоже на пансионаты, где люди бесплатно живут и питаются». Представитель КНР Ху Лянхэ сказал, что туда попадают мелкие правонарушители для реабилитации и реинтеграции. Он опроверг информацию об идеологической обработке уйгуров и назвал лагеря учреждениями профессионального образования. «Настоящее время» [признано в России иностранным агентом] выпускало репортаж, где показаны кадры с учебой и досугом уйгуров по китайским программам.
Монолог белоруса, который ездил к уйгурам: «Это не выглядит как город-тюрьма. Процессы, которые там происходят, идут невидимо даже для местного глаза»
Тревел-блогер Леонид Пашковский с ютуб-канала «Хочу домой» посещал Урумчи, где снимал большой отдельный репортаж. Его рассказ для «Гола»:
«Это интересно, если касаться всех стран и городов, где происходят необычные дела, где особая ситуация с властью, правами и репрессиями. Например, приедешь в Иран, будешь ходить, все классно. Так и с Урумчи. Если не знать бэкграунда и происходящего, не обращать внимания на количество полиции, камер и сканеров, то можно подумать: «Город как город». Он живет обычной жизнью.
Никто не ходит с испуганными глазами и не прячется по углам. Люди живут. Во время войны люди тоже ходят и живут. Это типичный китайский мегаполис, где все довольно стандартно. Нужно разделять репрессии от быта. На быт это никак не влияет.
Некомфортно было, потому что я снимал на эту тему репортаж. Каждая камера, каждый полицейский вызывали у меня паранойю и напряжение. Если приехал просто посмотреть достопримечательности и поесть, то это тебя никаким образом не будет заботить.
Иностранцев там не видел. Меня никак не воспринимали – будто меня нет. Один иностранец среди толпы в мегаполисе.
Поговорить с людьми можно было, но сложно, когда пытался заговорить на тему безопасности: «Почему так много камер? Почему так много полиции?» Люди сразу же меняли настроение и делали вид, что перестали понимать или вообще слышать. Это было странной реакцией.
Не видел, чтобы кого-то задерживали или притесняли. Чтобы войти в любой двор или здание, нужно отсканировать ID или лицо, потому что все на электронных замках. Много мест, где один открыл, а за ним прошмыгнуло еще пятеро. Или где это сломано. Немного раздолбайства.
Но это не выглядит как город-тюрьма или что-то страшное. Процессы, которые там происходят, идут невидимо даже для местного глаза. Если оказаться в Урумчи случайно, то ты, скорее всего, ничего не поймешь».
Дипломатический бойкот Олимпиады, запрет на импорт хлопка из Синьцзяна в США, «Китай очень много сделал для людей» от Путина
Синьцзян – важное месторождение нефти и газа и главный регион Китая по добыче хлопка. По данным NBC за 2018 год, на него приходится 83,8% от общего производства. Власти прокачивают в Синьцзяне легкую промышленность и открывают новые текстильные фабрики. Возможно, для сбора хлопка используется труд людей из лагерей (бесплатный или дешевый).
Гульзира Ауелхан после выхода из лагеря за три месяца работы на фабрике получила 230 юаней [меньше трех тысяч рублей на 2022 год] вместо обещанных 600. Так было в период заключения: «Нас отвозили на фабрику рано утром, когда было еще темно. Там было как в лагере – повсюду вооруженные охранники.
Нас там было около 500 человек – в основном уйгурки и казашки. Работали по 11-12 часов в сутки с перерывом в 40 минут на обед. Было тяжело – мы старались помогать друг другу, чтобы выполнить дневную норму. Тех, кто не справлялся, могли наказать. Вечером нас отвозили обратно в лагерь – и там еще были занятия. Можно сказать, что нам пытались промывать мозги».
В 2020 году ASPI [австралийский институт стратегической политики] изучил изображения со спутников. Он зафиксировал, что с 2017 по 2019 год Китай отправил не меньше 80 тысяч уйгуров на работу в другие провинции на фабрики, которые связаны с мировыми брендами. Среди них – Apple, Google, Microsoft, adidas, Nike, Mercedes-Benz, Volkswagen. Там уйгуры не могли покидать общежития и подвергались идеологической обработке.
Власти Китая опровергли информацию о принудительном труде, а перемещения людей на работу в разные части страны назвали частью программы по борьбе с бедностью. Председатель КНР Си Цзиньпин говорил: «Все этнические группы в Синьцзяне живут счастливо. Практика показала, что стратегия по управлению регионом полностью себя оправдала».
Телеканал Кыргызстана показывал репортаж на русском языке из Синьцзяна, где снимавшиеся в ролике представители уйгуров говорят о возможностях заниматься фермерским хозяйствам и поддержке от китайских властей.
Президент России Владимир Путин сказал, что встречался с уйгурами, которые сказали ему о поддержке китайской власти: «Считают, что Китай очень много сделал для людей, проживающих в этом районе, с точки зрения экономики, поднятия культуры и так далее. Поэтому что же мне давать оценки, глядя на ситуацию со стороны?»
В декабре-2021 президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете импорта хлопка из Синьцзяна. Теперь экспортерам нужно доказывать, что для добычи сырья не использовался принудительным труд.
Китай назвал это попыткой подорвать процветание и стабильность Синьцзяна и сдержать развитие страны: «Заявления о принудительном труде и геноциде в Синьцзяне не что иное, как злобная ложь, раздуваемая антикитайскими силами».
H&M, adidas и Nike высказались, что не будут использовать для производства хлопок из Синьцзяна. Китай выдвинул бойкот: китайские соцсети заполнились призывами с отказами от использования продукции компаний, часть магазинов H&M были закрыты, а онлайн-продажа – прекращена.
Это привело к снижению их доходов на китайском рынке. Например, на фоне политических высказываний руководства КНР продажи adidas на крупнейшей в Китае платформе Tmall на апрель-2021 снизились на 78% по сравнению с прошлым годом, продажи Nike – на 59%.
В 2019 году футболист Месут Озил опубликовал пост в поддержку уйгуров и раскритиковал власти Китая за притеснение: сжигание Корана, закрытие мечетей, убийства религиозных деятелей. За это китайский телеканал CCTV отказался показывать матч с участием «Арсенала», упоминание клуба попало под запрет, а имя Озила исчезло из поисковиков.
США, Австралия, Великобритания, Канада и Япония объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине из-за ситуации в Синьцзяне. К ним присоединились европейские страны.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил лишить их на соревнованиях флага и гимна, а Владимир Путин назвал такие решения ошибочными:
«Я разговаривал с одним из бывших президентов США, и он мне сказал, что блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой, в том числе и США, но США продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие КНР, никаких других мотивов нет и быть не может».
Ясно, что тема притеснения уйгуров политизирована и раздута Западом только с одной целью --- нанести Китаю как можно больше вреда с любой стороны...