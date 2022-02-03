Уйгуры в Китае – полный гид по теме: зачем китайцы устроили лагеря надзора и что рассказывают те, кто там был

• После лагеря Ауелхан оказалась на фабрике: «Я шила варежки. Работала каждый день, почти без выходных. Когда три месяца подошли к концу, мне предложили остаться на фабрике еще на год и велели подписать договор. Сказали, если я не подпишу договор, меня снова отправят на перевоспитание. Я испугалась, но все равно не стала ничего подписывать. В туалете по телефону я обо всем рассказала мужу через WeChat – это китайский мессенджер, похожий на вотсап. В тот же день на фабрике провели собрание.

На глазах у всех охранники вытащили меня из толпы работников и повели в подвал фабрики – это подземная тюрьма. Меня посадили на жолбарыс [металлический стул с замками для рук, ног и туловища, где невозможно пошевелиться], заковали руки, ноги и живот, вылили на меня тазик холодной воды и ударили током. От боли я не могла плакать и даже сглотнуть слюну. Под ногти на руках и на ногах загоняли иголки. Этот день длился для меня как год. Я думала, что умру».

Китай отвечает и объясняет: это борьба с экстремизмом и поднятие слабой экономики в Синьцзяне. Лагеря = пансионаты

В 2019 году Китай опубликовал доклад «Борьба против терроризма и экстремизма и защита прав человек в Синьцзяне», в котором указал, что за пять прошлых лет задержал 13 тысяч террористов, уничтожил 1,6 тысячи группировок и изъял около 350 тысяч копий нелегальных религиозных материалов. Авторы доклада добавили, что китайский суд действует по закону и «соблюдает верный баланс между состраданием и жестокостью».

Западные государства и представители ООН обвинили Китай в нарушении прав человека, когда около миллиона мусульман из Синьцзяна, которые не совершили никаких правонарушений, попали в лагеря перевоспитания. Китай подтвердил их наличие, но сказал, что в них происходит интеграция людей в китайскую жизнь: изучение языка, понимание законов, получение профессии.