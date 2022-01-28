Как разбираться в китайских иероглифах, не зная их

Письменный китайский язык строится на иероглифах. Это больше 80 тысяч символов. Но среди них – вышедшие из употребления слова, профессиональная лексика, географические названия. Для чтения книг или газет нужны не менее трех тысяч иероглифов, выпускники университетов распознают от пяти тысяч.

Мы спросили преподавателей онлайн-школы китайского языка MANMANLAI Наталью Белявскую и Риналию Абдуллину, какие общие особенности есть у иероглифов и как в них ориентироваться, если не быть в среде и ничего не понимать по-китайски. И можно ли, глядя на китайскую надпись, хотя бы примерно понять, о чем она и к чему относится?

Понятная и быстрая языковая лекция перед Олимпиадой в Пекине.

Как вообще устроены иероглифы?

Китайские иероглифы можно поделить на две группы знаков – идеографические и фоноидеографические. Иероглиф – это сложный знак, который может состоять из двух и более графем. Графема – простейший знак, который имеет лексическое значение. Они древнейшие базовые единицы китайской письменности.