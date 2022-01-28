Как разбираться в китайских иероглифах, не зная их
Письменный китайский язык строится на иероглифах. Это больше 80 тысяч символов. Но среди них – вышедшие из употребления слова, профессиональная лексика, географические названия. Для чтения книг или газет нужны не менее трех тысяч иероглифов, выпускники университетов распознают от пяти тысяч.
Мы спросили преподавателей онлайн-школы китайского языка MANMANLAI Наталью Белявскую и Риналию Абдуллину, какие общие особенности есть у иероглифов и как в них ориентироваться, если не быть в среде и ничего не понимать по-китайски. И можно ли, глядя на китайскую надпись, хотя бы примерно понять, о чем она и к чему относится?
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Как вообще устроены иероглифы?
Китайские иероглифы можно поделить на две группы знаков – идеографические и фоноидеографические. Иероглиф – это сложный знак, который может состоять из двух и более графем. Графема – простейший знак, который имеет лексическое значение. Они древнейшие базовые единицы китайской письменности.
1. Фоноидеографические иероглифы. В китайском языке их большинство – около 80%. В таком типе иероглифов можно выделить две части, где каждая выполняет свою функцию.
Одна часть указывает на явление или тип предметов, к которому относится иероглиф. Эту часть называют ключом или ключевым иероглифом (реже – детерминантом). Вторая часть – фонетик. Фактически это та часть иероглифа, которая отвечает за чтение иероглифа.
И пример фонетика, как иероглифы, похожие друг на друга графически, схожи по звучанию (обратите внимание на транскрипцию):
里 lǐ – «внутри»
鲤 lǐ – «карп»
理 lǐ – «управлять»
2. Идеографические иероглифы. Их значение складывается из двух графем, которые наделяют иероглиф смыслом, но никак не сказываются на его чтении.
好 – объединение ключей «женщина» и «ребенок» = значение слова «хорошо»
休 – объединение ключей «человек» и «дерево» = значение слова «отдыхать»
Получается, что эти слова – своего рода маленькие истории, которые рассказывают нам, что когда «человек под деревом», то он «отдыхает».
功 – объединение ключей «работа» и «сила». Если работаешь и прилагаешь усилия, то будет «успех и достижения», о чем говорит значение иероглифа.
То есть в фоноидеографических иероглифах одна из частей объясняет смысл, а другая – произношение. В идеографических – обе части несут смысл, но не влияют на чтение.
Как еще работают ключи?
Пожалуй, элементы, которые указывают на значение слова или определенную категорию, – это ключи. Они могут намекнуть, к какой области относится иероглиф. Линии, к сожалению, никак не могут подсказать значение слова.
Например, «вертикальная с крюком» встречается в таких иероглифах:
水 – «вода» (это полный вариант написания слова)
月 – «месяц»
小 – «маленький»
«Откидная влево»:
八 – «восемь»
人 – «человек»
Есть систематизированная таблица иероглифических ключей, которая включает в себя 214 позиций. Данный стандарт был установлен в словаре в 1716 году. Список иероглифических ключей отражает наиболее употребительные иероглифы.
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Есть ключи, которые могут использоваться самостоятельно как слово в виде одного иероглифа или быть в составе двусложного или трехсложного слова, а могут быть составной частью иероглифа.
Например, ключевой иероглиф со значением «трава» выглядит так: 艹. Наличие данного ключа в иероглифах указывает, что они имеют отношение к растительному миру:
茶 – «чай»
花 – «цветок»
菜 – «овощ»
Или ключевой иероглиф «вода» – 氵 (есть разнопись в позиции слева):
酒 – «алкоголь»
湖 – «озеро»
海 – «море»
河 – «река»
汗 – «пот»
汁 – «сок»
Ключевой иероглиф 女 – «женщина»:
• Он может употребляться самостоятельно и иметь значение «женщина» – 女.
• Или может быть в составе трехсложного слова и указывать на род существительного: 女老师 – «учительница» (女 + 老师 = «женщина» + «учитель»).
• Или быть ключом в иероглифе:
她 – «она»
妈妈 – «мама»
安 – «спокойствие»
好 – «хорошо»
На данный момент из списка 214 ключей можно выделить, наверное, около 30%, которые встречаются совсем редко. Остальные из этой таблицы очень даже популярны и употребительны.
Важный момент: каждая иероглифическая единица имеет значение и чтение, но не каждый иероглиф в современном китайском языке – полноценное слово. Сейчас большая часть слов – двусложные или трехсложные сочетания. Даже иероглиф 女 со значением «женщина» как полноценное слово в современном языке используется в виде 女人.
А чем отличаются имена собственные?
Есть определенный список иероглифов, который используется для записи имен собственных, топонимов и т.д. Для таких целей китайцы прибегают к транслитерации на особенный иероглифический манер, где учитывают фонетическое звучание слова и стараются сохранить смысл для читателей.
Частотный иероглиф 奥, который используется для транскрибирования имен собственных, имеет чтение [ào]. Что в китайском языке объединяет Олимпийские игры и Австралию? Как раз этот иероглиф.
«Олимпийские игры» – 奥林匹克运动会 [àolínpǐkè yùndòng huì]
«Обама» – 奥巴马 [àobāmǎ]
«Австралия» – 奥地利 [àodìlì]
Если посмотрим на «Олимпийские игры», то увидим, что есть транслитерация на китайский 奥林匹克 [àolínpǐkè] со схожим звучанием и частью названия 运动会 [yùndòng huì] – «спортивное мероприятие».
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Род, число, падеж – как с этим?
Род, число и падеж почти никак не отражаются на письме. В редких исключениях у существительных отражается число, чаще всего это происходит с местоимениями или группами лиц. Например:
我们 – «мы», где 们 – это суффикс множественного числа.
Или с группами лиц: 老师 – «учитель». Если добавить суффикс множественного числа, то получится 老师们, тогда сразу понятно, что учителей много.
С существительными это правило необязательно, часто их можно услышать без множественного числа. На множество указывает точное количество или специальное слово количественности – «несколько», «много».
У глаголов есть временные показатели, но стоит отметить, что китайский язык контекстуальный, поэтому случается так, что, смотря на словосочетание или предложение, вырванное из контекста, время может быть непонятно.
У служебных частей речи есть отличия? Как они помогут сориентироваться во времени?
Иероглиф 了 – это служебная единица, которая показывает завершенность действия или изменение. Например, 茶冷了 – «чай остыл». В этом предложении 了 указывает на изменение и ставится после прилагательного 冷 «холодный».
Предложение 2008年奥运会发挥了重要作用 – «Олимпиада 2008 года сыграла важную роль». После глагола 发挥 стоит глагольный суффикс 了, который указывает на завершенность.
В этом предложении 奥运会明天就要开幕了 («Открытие Олимпиады состоится завтра») получается, что 了 участвует в конструкции 就要...了 и указывает на будущее время.
Иероглиф 了один, но функций, которые он выполняет в предложении, может быть много. Если мы смотрим на иероглиф и видим его впервые, то не сможем сказать, что это – служебная частица, предлог или существительное. Изучая новое слово, мы смотрим на его значение, варианты употребления и позицию в предложении. Это основополагающее в грамматике китайского языка.
Но, кажется, цифры – самое простое. Так?
Это правда! Согласно популярным мемам, китайцам хватило логики на первые три цифры: 一, 二, 三. Но дальше логика сломалась:
四 – 4
五 – 5
六 – 6
七 – 7
八 – 8
九 – 9
零 – 0
10 обозначается как 十, а дальнейшее обозначение десятков – это комбинация иероглифов. То есть 20 – это 二十, а 11 – это 十一.