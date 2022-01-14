Как Бьорндален и Домрачева переехали в Китай и создают там сборную по биатлону в чужой культуре. Получается?
В 2018 году Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева завершили карьеры. В тот момент у них еще не было тренерского опыта, но в сентябре 2019-го Бьорндален возглавил мужскую сборную Китая, Домрачева – женскую.
Изначально они приехали осмотреться и понять, как дела с уровнем атлетов. Позже – увидели потенциал в нескольких из них. И согласились поработать.
Что такое Китай в биатлоне?
Успехи очень незначительны. И были они давно.
❌ На Олимпиадах не было медалей. Лучшие результаты – пятое место в спринте у Юй Шумэй на ОИ-1998 и тогда же – седьмое место в эстафете.
🥈 На чемпионатах мира – три серебра. В 2000-м – у Юй Шумэй в индивидуальной гонке, в 2005-м – у Сунь Жибо в ней же, а у Лю Сяньин – в преследовании.
Причем Сяньин не хватило до золота всего несколько метров – у нее было неплохое преимущество перед финишем, но она упала на спуске – и первой стала Ольга Пылева.
А как было на прошлой Олимпиаде?
На Олимпиаде-2018 не было китайских биатлонистов, а у биатлонисток получились такие результаты:
☁️ 38-е и 70-е места в спринте,
☁️ 45-е – в преследовании,
☁️ 59-е и 66-е в индивидуальной гонке.
Как оценивалось начало работы?
Фактически Бьорндален – главный тренер всей китайской сборной, ради этого он покинул пост эксперта на телевидении. Что он говорил в начале пути:
🛠️ Китайцы хотят выиграть медали – это весьма амбициозно, но реально.
🛠️ Правда, у мужчин этого не произойдет, но у биатлонисток есть потенциал.
🛠️ В женской команде есть четыре сильные спортсменки, мужчины отстают.
🛠️ На момент сентября 2019-го у команды нет ни лыж, ни палок, ни сервис-бригады.
🛠️ Китайский язык учить он не планирует.
Условия улучшились. Через несколько месяцев он сказал, что теперь у него есть работа мечты – нравится выстраивать стратегию и работать один на один со спортсменами. Были ли деньги мотивацией? Бьорндален отвечал: «Точно были не деньги. Скорее – вызов».
Как дальше продолжалась работа?
Спустя год Бьорндален рассказывал, что работал с шести утра до 11 вечера, провел три месяца в одиночестве, достигнув прогресса в познании китайской культуры: «Если вы нажимаете на нужные кнопки – в этой системе появляются невиданные ресурсы».
Он отмечал, что китайцы – послушные исполнители и всегда выполняют план.
Домрачева вспоминала, что сначала во время пандемии не могли приезжать норвежские сервисмены, так что они с Бьорндаленом сами готовили спортсменам лыжи для тренировок. Зато позже условия сильно улучшились, да еще и был опробован лыжный тоннель, который Домрачева назвала лучшим за карьеру.
Но минус был в том, что сначала китайские биатлонисты пропустили четыре этапа Кубка мира, а вместе с ними и чемпионат мира. Причина – коронавирус в Европе. В итоге весь сезон был провален – только внутренние старты.
Что удивило тренеров?
⚙️ Домрачева рассказывала о том, что тренеров озадачило отсутствие внутренней мотивации. Приходится работать с тем, чтобы спортсмен действительно хотел добиться результата. «Пытаемся донести, что суть спорта — ставить перед собой цели, которые кажутся недостижимыми, только тогда что-то получится». Работает пока не со всеми.
Вероятно, проблема еще и в призовых, которые тяжелее заработать на Кубке мира, но можно достичь победами на больших турнирах – такая система в Китае.
⚙️ Другая проблема со схожими корнями – китайцы воспринимают биатлон как работу: «Мы пытаемся научить их смотреть на это шире». Домрачева вспоминала о том, как у нее самой это было – серьезная мотивация на тренировках, большое желание. Молодые китайцы учатся проще, возрастные – сложнее.
Еще для мотивации тренеры стараются присутствовать на каждой тренировке и на каждом круге – так спортсменов удается держать в боевом настроении.
⚙️ Главный негативный момент, по словам Домрачевой, – очень жесткая зима. Температура доходила до минус 38 градусов.
⚙️ Что еще было сложно: переписывать тренировочные программы и рабочие планы из-за морозов или переносов. Приходилось делать это нередко.
⚙️ Плюс разница в менталитетах. По словам Бьорндалена: «Мы очень по-разному думаем о спорте, и иногда возникают сложности, чтобы донести наши идеи. Так что мы пытаемся понять эту культуру, их образ мыслей, чтобы тренировать атлетов эффективнее».
Какими были впечатления о своем состоянии?
Бьорндален в феврале 2021-го рассказывал, что все кроме него в команде уже вакцинировались. Сам он объяснился: работа отнимает слишком много сил и нет чувства, что получится перенести прививку без последствий, а выпасть из тренировочного процесса нельзя.
Работы и правда чрезвычайно много. Например, чтобы вытащить биатлониста Фанмина Чэна, Бьорндален поехал в горы и целый день с ним разговаривал. Чэн вообще не умел бегать на лыжах, а к концу сезона выдал суперэтап в Нове-Место, где был 16-м в спринте, 24-м в масс-старте, да еще и вторым передавал эстафету.
Какие еще внешние факторы оказались важны?
Бьорндален называет очень низким уровень знаний о биатлоне в стране и считает, что по методикам Китай отстает от Европы примерно на 15-20 лет. «В Китае очень хотят достичь результата, но при этом они живут в парадигме, которая была актуальна те самые 15-20 лет назад. Поэтому мы и пытаемся объяснить, что сейчас работать нужно по-другому».
Домрачева добавила, что пандемия слишком отразилась на подготовке китайских команд – они были практически в полной изоляции.
На вопрос о давлении со стороны руководства Бьорндален отвечал: давление сильное, а тренировать требуют больше, хотя иногда спортсменам нужен и отдых. «Мы же понимаем: больше не всегда значит лучше. Нужно подходить к тренировкам иначе и двигаться маленькими шагами, что в итоге обычно и оказывается самым быстрым путем к вершине».
Как все происходило за последний год?
Зимой 2021-го со слов Бьорндалена в команде было пять тренеров из Европы, четыре массажиста, доктор, два переводчика плюс 11 спортсменов. Общение у тренеров со спортсменами идет на английском – этого бывает достаточно. Переводчики рядом.
Цель из февраля-2021 на Олимпиаду со слов Бьорндалена звучала так: «Чтобы наши спортсмены выложились по максимуму. Если мы зацепим медали — это будет успех».
Какие результаты у китайских биатлонистов в этом сезоне?
Лучшие результаты у женщин:
⛷️ Чу Юаньмэн – 23-е место в преследовании, 56-е – в общем зачете.
⛷️ Мэн Фаньци – 25-е место в преследовании, 57-е – в общем зачете.
⛷️ Чанг Янь – 16-е место в индивидуальной гонке, 62-е – в общем зачете.
⛷️ Тан Цзялинь – 29-е место в спринте, 74-е – в общем зачете.
⛷️ Дин Юхуань – 67-е место в спринте.
⛷️ Ли Хаорон – 100-е место в спринте.
А у мужчин:
⛷️ Фанмин Чэн – 12-е место в спринте, 58-е – в общем зачете.
⛷️ Янь Синьюань – 60-е место в спринте.
Пока можно сказать так: у мужчин все грустно, особенно это касается лыжного хода, так что надеяться на медали здесь фактически невозможно. У женщин результаты получше, но и спасает их стрельба – ходом китаянки смотрятся слабо. От медалей они далеки.
А проблемы с ходом признавала и Домрачева в начале сезона: «Со скоростью пока не все гладко. В какой-то степени это стало для всех наших спортсменов и нас самих холодным душем: после достаточно комфортной конкуренции внутри команды Кубок мира с соперниками совсем другого уровня. Нужно время, чтобы почувствовать новые скорости. Но команда постепенно просыпается».