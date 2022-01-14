Как Бьорндален и Домрачева переехали в Китай и создают там сборную по биатлону в чужой культуре. Получается?

В 2018 году Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева завершили карьеры. В тот момент у них еще не было тренерского опыта, но в сентябре 2019-го Бьорндален возглавил мужскую сборную Китая, Домрачева – женскую.

Изначально они приехали осмотреться и понять, как дела с уровнем атлетов. Позже – увидели потенциал в нескольких из них. И согласились поработать.

Что такое Китай в биатлоне?

Успехи очень незначительны. И были они давно.

❌ На Олимпиадах не было медалей. Лучшие результаты – пятое место в спринте у Юй Шумэй на ОИ-1998 и тогда же – седьмое место в эстафете.

🥈 На чемпионатах мира – три серебра. В 2000-м – у Юй Шумэй в индивидуальной гонке, в 2005-м – у Сунь Жибо в ней же, а у Лю Сяньин – в преследовании.

Причем Сяньин не хватило до золота всего несколько метров – у нее было неплохое преимущество перед финишем, но она упала на спуске – и первой стала Ольга Пылева.

А как было на прошлой Олимпиаде?

На Олимпиаде-2018 не было китайских биатлонистов, а у биатлонисток получились такие результаты:

☁️ 38-е и 70-е места в спринте,

☁️ 45-е – в преследовании,

☁️ 59-е и 66-е в индивидуальной гонке.