Уле-Эйнар Бьорндален

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Материалы
Как Бьорндален и Домрачева переехали в Китай и создают там сборную по биатлону в чужой культуре. Получается?
#Дарья Домрачева
30 вопросов из «Что? Где? Когда?» о спорте
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#ЧГК
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Коронавирус добрался до спорта: турниры переносят, спортсмены уезжают в Европу
#Китай
Не удивляйтесь успехам Китая на следующей Олимпиаде. Туда перевезли Бьорндалена и сервис-команду из Норвегии
#Олимпиада-2022
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