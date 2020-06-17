30 вопросов из «Что? Где? Когда?» о спорте

Все вопросы взяты с сайта «База вопросов «Что? Где? Когда?»

1. Во время Олимпиады 1908 года в Лондоне у США и Великобритании возникли споры о правилах МОК, по которым у участников должна быть «обычная обувь, не приспособленная для этого вида состязаний». Какой это вид спорта?

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2. Как гребцы тренируются в небольшом бассейне?

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3. Герд Мюллер развешивал дома портреты великих футболистов. Под каждым фото была еще и табличка с данными. Только под фото одного футболиста она была пустой. Кто это?

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4. Сборная СССР по футболу приехала готовиться к чемпионату мира 1966 года в лагерь рядом с Гетеборгом. Но главный тренер узнал, что в этом же лагере тренируется легкоатлетическая сборная Швеции, и потребовал переехать. Какое слово пропущено в вопросе?

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5. По одной из версий название этой игры происходит от французского слова со значением «пастуший посох», а по другой — от слова из языка индейцев, означавшего «больно». Назовите эту игру.

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6. В 2001 году в английском Бредфорде состоялся уникальный крикетный матч, в котором все 22 игрока были объединены. Трудно поверить, но это не шутка. Что их объединяло?

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