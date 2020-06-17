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#ЧГК #ЦСКА #Футбол #Спартак #НХЛ #Челси #Хоккей #баскетбол #Теннис #Биатлон #Уле-Эйнар Бьорндален

30 вопросов из «Что? Где? Когда?» о спорте

17 июня, 12:00
Дмитрий Проскурин

Все вопросы взяты с сайта «База вопросов «Что? Где? Когда?»

1. Во время Олимпиады 1908 года в Лондоне у США и Великобритании возникли споры о правилах МОК, по которым у участников должна быть «обычная обувь, не приспособленная для этого вида состязаний». Какой это вид спорта?

Ответ

2. Как гребцы тренируются в небольшом бассейне?

Ответ

3. Герд Мюллер развешивал дома портреты великих футболистов. Под каждым фото была еще и табличка с данными. Только под фото одного футболиста она была пустой. Кто это?

Ответ

4. Сборная СССР по футболу приехала готовиться к чемпионату мира 1966 года в лагерь рядом с Гетеборгом. Но главный тренер узнал, что в этом же лагере тренируется легкоатлетическая сборная Швеции, и потребовал переехать. Какое слово пропущено в вопросе?

Ответ

5. По одной из версий название этой игры происходит от французского слова со значением «пастуший посох», а по другой — от слова из языка индейцев, означавшего «больно». Назовите эту игру.

Ответ

6. В 2001 году в английском Бредфорде состоялся уникальный крикетный матч, в котором все 22 игрока были объединены. Трудно поверить, но это не шутка. Что их объединяло?

Ответ

Soumadip Das / Global Look Press

7. Королева Бутана играет в баскетбол и считается одной из самых результативных игроков в стране. При этом во время матчей продолжает действовать ОН. Что именно?

Ответ

8. Вопрос из девяностых. Россия и Белоруссия объединились в Союзное государство. В КВН шутили, что теперь появится такой спорт. 

Ответ

9. Перед матчем ЧМ-1974 Польша – ФРГ был очень сильный дождь. Кто неожиданно помог игре состояться?

Ответ

imago sportfotodienst / Global Look Press

10. Когда в 2004 году у одной топовой сборной наступил спад, появилось высказывание, что лишь один ее игрок действительно что-то может. Назовите его.

Ответ

11. Вот фрагмент телепрограммы канала «Спорт». Пропущенная строчка выглядит забавно. Назовите спорт и дисциплину. 

Ответ

12. В гимне «Спартака» есть строчка «рядов гранит» — это болельщики клуба. В следующей строчке можно увидеть название сплава твердостью до 10,5 по шкале Мооса. Назовите сплав.

Ответ

13. Для освоения техники этой игры советуют представить в руке отвертку, которой вы угрожаете сопернику. Что это за игра?

Ответ

14. На картинке – четыре последовательных действия, которые учится выполнять начинающий спортсмен. Назовите спорт.

Ответ

15. Итальянцу Карло Айрольди не хватало денег, чтобы добраться на первые Олимпийские игры. Он договорился, что проделает путь пешком, а один из итальянских журналов будет спонсировать путешествие. Когда же Айрольди прибыл в Афины, то не был допущен к соревнованиям. По какой причине?

Ответ

16. Во многих видах спорта, где есть весовые категории, спортсмена дисквалифицируют, если он весит больше нормы. А в каком виде могут дисквалифицировать, если весить меньше нормы?

Ответ

17. Спортивный комментатор Николай Озеров сыграл всего восемь ролей в кино. Но даже при этом установил рекорд советского кино. Какой именно?

Ответ 

18. Какой элемент телевидения в тренировке для улучшения реакции при стрельбе использовал Уле-Эйнар Бьорндален?  

Ответ

imago sportfotodienst / Global Look Press

19. По словам олимпийского чемпиона Виктора Ждановича, первые уроки ему дал дома отец. Каким видом спорта занимался Жданович? Догадаться можно, если слегка изменить последнюю часть первого предложения в вопросе.

Ответ

20. Что предложил построить на базе тренер легкоатлетической сборной Эфиопии Онни Никсанен, из-за чего все удивились?  

Ответ

21. В 1998 году игрок НХЛ Сергей Федоров стал заслуженным мастером спорта. А какое звание он получил в 1990 году?

Ответ

22. Герой стихотворения Игоря Кохановского поставил крест на волейболе, футболе, коньках, дзюдо и баскетболе. А чем он увлекается на самом деле?

Ответ

23. Во время матча ЦСКА комментатор сказал: «А это 20-летний Милош Красич; можно сказать, ... и ...». Выражение – омофон другого известного выражения.

Ответ

Russian Look / Global Look Press

24. Первый чемпионат мира по этому виду спорта прошел в январе 2009 года в окрестностях австрийской коммуны Вайсензее. Спортивный снаряд в игре – это яркий диск или небольшой мяч, а вход на игровое поле обычно проделывают заранее. Назовите редкий спорт.

Ответ

25. В матче ЧМ-2014 Бразилия — Колумбия Владимир Стогниенко, комментируя отсутствие на тот момент предупреждений и удалений, предлагал арбитру использовать их, если футболисты подерутся.

Ответ

26. В 1874 году клуб «Астон Вилла» сыграла «Астон Брук Сент-Мерис». Два тайма очень сильно отличались. Чем именно?

Ответ

27. Сатирик Аркадий Арканов обратил внимание, что фамилия «Лобановский» прямо связана с футболом. Как именно? 

Ответ

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28. Что крикнули советские болельщики на шахматном матче Карпов — Корчной? Из-за этого их попросили покинуть зал.

Ответ

29. В рекламе чемпионата Европы по гандболу на «Матч ТВ» появился кадр, снятый в июньский день. Какого года?

Ответ

30. Вот таблица чемпионата СССР 1968 года. Почему Спартак в тот год часто летал в Туркмению?

Ответ

+ еще два непростых вопроса
Команда в «Что? Где? Когда?» проигрывала 0:5. И тут ей попадается вопрос про футбол и Витрувианского человека
В «Что? Где? Когда» появился вопрос о футболе. Знатоки не ответили
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#Уле-Эйнар Бьорндален