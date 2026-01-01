Еда: Материалы

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Как кофе стал главным напитком человечества
1
#Еда
1
Кто такой нутрициолог – и как устроена эта профессия: чем отличается от диетологии и почему стала популярной
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#Реклама
3
Как полковник Сандерс раскрутил KFC после 65 лет – и почему он на самом деле не полковник
#KFC
Российские аналоги Coca-Cola: чем ее заменить и почему теперь она называется «Добрый кола»
#Coca-Cola
Как «Рик и Морти» сделал сычуаньский соус из 90-х популярным 20 лет спустя – и McDonald’s ввел его в ресторанах
#Рик и Морти
Италия и Словения ругаются из-за термина «бальзамический уксус» – уже дошло до глав государств и, возможно, дойдет до суда
#Еда
Почему попкорн стал главной едой под кино – все началось из-за Великой депрессии
#Еда
В чем секрет вкуса Coca-Cola – раскладываем все факторы: химия состава, тайный ингредиент и реклама, которая внушает счастье
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#Coca-Cola
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новости
McDonald’s в России будет называться Mc
20 секретов пива, которые вы не знали: сколько пузырьков в бокале, почему мужчины не варили пиво, какие стандарты у пены
#Еда
Что еще нового введет «Вкусно – и точка»: разные вкусы для регионов, кафе-отдел из McDonaldʼs, программы лояльности
#Вкусно – и точка
Как приготовить булочку с колбасой из «Комиссара Рекса»: разбираем самый очевидный рецепт в истории
#Еда
Как McDonald’s приходил в Россию 30 лет назад: сотрудники обучались год, посетителям никто не хамил, гамбургер стоил как десять буханок хлеба
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#McDonaldʼs
2
Как измеряется острота перца: шкала Сковилла, самые жгучие перцы, почему острую еду запивают молоком
#Еда
Почему Sprite откажется от зеленых бутылок и что этот цвет значил: свежесть, молодость и хип-хоп
#Sprite
Зачем у всего пива в России будет электронный код: по нему можно отследить путь поставки и ценообразование
#Еда
Чтобы вернуть мороженое «МакФлури», надо придумать для «Вкусно – и точка» другое проворачивание ложки – там патент «Макдональдса»
#McDonaldʼs
Тайны чипсов Pringles: почему продаются в банках и зачем создатель похоронил в этой банке собственный прах
#Pringles
Почему из ресторанов «Вкусно и точка» пропадет картофель фри – такая проблема была не только в России
#McDonaldʼs
В McDonaldʼs в России появилось пиво – как так вышло и что это значит
#McDonaldʼs
Когда «Вкусно – и точка» откроется по всей стране: почему еще не открылась в вашем городе и какие проблемы
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#McDonaldʼs
1
Как сырки «Б.Ю. Александров» стали великими и почему после смерти создателя меняют название из-за судебных споров
#Борис Александров
Разбираем главные вопросы об уходе Coca-Cola: что будет с другими напитками компании (от BonAqua до «Добрый»), как там Pepsi, кому заводы
1
#Экономика
1
За пару дней до возвращения McDonald’s домен vkusno-i-tochka.ru выставлен на продажу за 300 миллионов – там сейчас кулинарный сайт
#McDonaldʼs
Какие детали в новом McDonaldʼs заметили первые посетители: нет локаторов, сотрудники не кричат «Свободная касса»
#McDonaldʼs
Разбираем меню нового McDonaldʼs: как выросли цены, почему изменился вкус колы и куда пропала маленькая картошка
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#McDonaldʼs
1
Почему McDonaldʼs в России теперь называется «Вкусно и точка» – и какими были другие варианты
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#McDonaldʼs
14
На что похож новый лого McDonald’s и за что его критикуют: разбираем мнения дизайнеров и мемы соцсетей
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#McDonaldʼs
1
Где и когда откроются первые рестораны нового McDonald’s – все адреса
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#McDonaldʼs
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Что рассказывает новый владелец McDonald’s в России: сеть вырастет до 1000 ресторанов, управление из Новокузнецка, название еще не выбрали
#Александр Говор
15 уникальных блюд McDonald’s для меню отдельных стран: рис, фалафель, бургер со свеклой
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#Еда
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10 блюд, которые McDonald’s вычеркнул из меню: бургер с ананасом, пицца и другие
#McDonaldʼs
Кто такой Александр Говор – нефтяник из Сибири, который покупает Mcdonald’s по всей России
#McDonaldʼs
Американец уже 50 лет съедает по Биг Маку в день: обновил рекорд Гиннесса, не жалуется на здоровье, шутит про смерть от бургеров
#McDonaldʼs
23 секрета McDonald's: почему булочки не плесневеют, почему аппарат для мороженого часто ломается, почему трубочки такие широкие
#McDonaldʼs
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