Разбираем главные вопросы об уходе Coca-Cola: что будет с другими напитками компании (от BonAqua до «Добрый»), как там Pepsi, кому заводы

Маркетинговую деятельность в России Coca-Cola прекратила еще в марте. И вечером 16 марта на российской версии сайта компании все еще висит новость, что Coca-Cola остановила рекламные кампании, но следит за ситуацией.

Что будет с другими напитками, которые тоже выпускала Coca-Cola?

Да, Coca-Cola – это не только кола, но и Sprite, Fanta, Schweppes, «Добрый», «Моя Семья», BonAqua. В заявлении компании подчеркивается, что уход Coca-Cola из России коснется и «других брендов тоже». Пока неизвестно, получат ли соки и вода замену в России. У Coca-Cola осталось в России десять заводов: неизвестно, кто будет их собственником, и продолжат ли они работу.

Какая у колы будет замена? И что за новый бренд Funky Monkey?

Издание «Фонтанка» написало, что Coca-Cola провела закрытую презентацию, где представила для российской аудитории альтернативы коле и фанте – Funky Monkey Cola и Orange. Символ новых напитков – обезьяна в наушниках и кепке. Слоган – «Живи в своем ритме».