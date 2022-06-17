Разбираем главные вопросы об уходе Coca-Cola: что будет с другими напитками компании (от BonAqua до «Добрый»), как там Pepsi, кому заводы
Coca-Cola официально объявила, что прекращает бизнес в России. Об этом компания сообщила через агентство Reuters. Сейчас Coca-Cola распродает оставшиеся запасы (неизвестно, сколько их осталось), а в дальнейшем – полностью прекратит поставки и производство в России.
Маркетинговую деятельность в России Coca-Cola прекратила еще в марте. И вечером 16 марта на российской версии сайта компании все еще висит новость, что Coca-Cola остановила рекламные кампании, но следит за ситуацией.
Что будет с другими напитками, которые тоже выпускала Coca-Cola?
Да, Coca-Cola – это не только кола, но и Sprite, Fanta, Schweppes, «Добрый», «Моя Семья», BonAqua. В заявлении компании подчеркивается, что уход Coca-Cola из России коснется и «других брендов тоже». Пока неизвестно, получат ли соки и вода замену в России. У Coca-Cola осталось в России десять заводов: неизвестно, кто будет их собственником, и продолжат ли они работу.
Какая у колы будет замена? И что за новый бренд Funky Monkey?
Издание «Фонтанка» написало, что Coca-Cola провела закрытую презентацию, где представила для российской аудитории альтернативы коле и фанте – Funky Monkey Cola и Orange. Символ новых напитков – обезьяна в наушниках и кепке. Слоган – «Живи в своем ритме».
Но «Российская газета» опровергла участие Coca-Cola в появлении Funky Monkey. Эти напитки будет производить завод российской компания Megapack. Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов (завод Megapack работает в городе Видное) заявил, что цена на новые напитки будет ниже на 10-15%, чем американские аналоги. В пресс-службе Минсельхозпрода области также заявили, что вкус Funky Monkey и Coca-Cola идентичен.
Медиа The Bell (его главный редактор и издатель признаны в России иноагентами) написало, что бренд Funky Monkey зарегистрирован еще в 2020 году, но под ничего не выпускалось. Бренд принадлежит акционерам российской компании «Юнайтед боттлинг груп». Ее самые известные бренды: энергетик «Ягуар» и напиток Laimon Fresh, который теперь позиционируется в медиа как «замена Sprite».
Это уже не первая попытка российских производителей выпустить свой аналог колы:
- «Напитки из Черноголовки»
- CoolCola от «Очаково»
- ColaGrink от «Славды»
- Белорусская «Бела-Кола»
А что там с пепси – она осталась в России?
Очевидная замена коле – это пепси. Но PepsiCo (Pepsi, 7Up, Mirinda) еще в марте объявила, что приостановит поставлять и производить в России напитки своего бренда, но продаст оставшиеся запасы. PepsiCo производит в России только товары первой необходимости и молочные продукты, сотрудники продолжили работу.
Что будет с сотрудниками Coca-Cola в России – неизвестно.