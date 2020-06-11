Как Coca-Cola и Pepsi соревнуются больше ста лет и чем именно различаются

Разница в названии (могла быть больше, но суд против)

В 1938 году Coca-Cola подала в суд на Pepsi за незаконное использование слова «кола». Раньше она уже успешно выигрывала суды против других торговых марок с похожим названием.

Суд шел три года и завершился в пользу Pepsi, постановив, что «кола» – это обобщающий термин.

Разница даже во временах года

Рекламы кока-колы с Санта-Клаусом и белым медведем – это классика. Так компания хотела продвинуть продажи зимой и создать ассоциации с главным праздником года.

Но Pepsi продвигала идею, что ее продукт нужен в летнее время года, и даже перетащила к себе Санта-Клауса и медведя, сделав с ними летний рекламный ролик.

Разница в главных певицах

Пример конкурентной борьбы двух кола-гигантов – то, как по-разному они забирают похожих звезд. Вот две главных поп-певицы двухтысячных: Кристина Агилера и Бритни Спирс. Агилеру забрала себе Coca-Cola, подписав контракт более чем на $60 миллионов. Бритни ушла к Pepsi – более $80 миллионов.

Через несколько лет Pepsi победила, утащив и Агилеру, которая снялась в рекламе перед ЧМ-2006.

Разница в ребрендинге

Есть популярная шутка о ребрендинге пепси и кока-колы. На самом деле у второй он менялся тоже, но не так заметно.