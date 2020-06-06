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Немецкий клуб рекламировал книгу ливийского диктатора Каддафи. Журналисты критиковали, зрители ругались, чиновники запретили
Клуб был такой: владелец заходил в раздевалку и мотивировал пистолетом
В 1981-м немецкий застройщик Хайнц Вайфенбах купил хоккейный клуб «Изерлон». В планах – чемпионство. Вайфенбах почти смог: в 1986 году клуб вышел в плей-офф, но там проиграл.
Однажды в одном из первых матчей сезона-1987/88 «Изерлон» проигрывал аутсайдеру. После второго периода в раздевалку зашел Вайфенбах, сказал что-то об игре, а потом отодвинул пальто – под ним была кабура с пистолетом – и сказал: «Парни, вам бы лучше выиграть этот матч».
Сначала Вайфенбах активно поддерживал «Изерлон», но со временем заскучал. Он все меньше вкладывался и увеличивал долг. Представители Вайфенбаха искали для «Изерлона» сторонних инвесторов и покупателей (второй вариант был в приоритете).
К осени 1987-го он нашел пару спонсоров. На форме «Изерлона» появились логотипы пивной компании, добытчика кристаллов, небольшого автодилера. Но этого не хватало. К середине 1987-го у клуба уже был полуторамиллионный долг, а Вайфенбах судорожно обзванивал потенциальных инвесторов.
Однажды он дозвонился до ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Каддафи не любил хоккей – но мечтал пропиарить свою книгу о новом политическом режиме, который установил в Ливии
За шесть лет Каддафи написал три части «Зеленой книги» – собрание его мнений по разным вопросам. Первая – рассуждение о демократии, где Каддафи отвергает капитализм и коммунизм и предлагает новые режимы. Вторая – собственная экономическая теория. Третья – рассуждение о важнейших социальных проблемах (например, положение женщины в обществе).
«Зеленая книга» стала теоретической основой для политического строя Ливии. Придя к власти, Каддафи установил в Ливии особый, собственно изобретенный, политический строй – джамахирия.
«Зеленую книгу» критиковали западные политологи и аналитики. Например, вот журналист New York Times Мохамад Бацци в 2011-м описывает ее как свод очевидных терминов в сочетании с националистическим настроем. Но Каддафи все равно активно рекламировал ее не только для арабских стран, но и в Европе. Получалось с трудом. Некоторые страны и медиаплощадки блокировали его как предложение как пропаганду диктатуры.
В 1987-м Хайнц Вайфенбах сам позвонил Каддафи и предложил ему спонсорство на форме «Изерлона». Хоккеем Каддафи не особо интересовался и больше любил футбол. Вместе с сыном Саади (который играл в «Перудже», «Удинезе» и «Сампдории», а потом вложился в «Ювентус») он часто выбирался на матче сборной Ливии. Каддафи даже обращался к одному английскому клубу, чтобы тот разместил на майках обложку «Зеленой книги».
Но чтобы выйти на европейскую аудиторию, он согласился на предложение Вайфенбаха. Они договорились о 900 тысячах долларов за сезон.
Вайфенбах говорил:
«Я знаю, как к Каддафи относятся в стране. Но это лишь реклама. Мы рекламируем энергетические компании, автоконцерны, даже пиво. И это тоже нормальная реклама. Я пойму, если нас будут критиковать за связь с Каддафи. Но даже к такой рекламе нужно относиться адекватно».
«Изерлон» отказался от сделки через две игры: общество затравило клуб, а хоккеисты опасались за безопасность
Немцы считали, что Каддафи был организатором теракта в берлинском клубе «Ла Белль» (США раскрутили эту теорию, потому что там погибли американские солдаты). Из-за этого местные журналисты критиковали «Изерлон» за сотрудничество с Каддафи. Плюс до подписания контракта по городу ездили такси со слоганами Каддафи из «Зеленой книги» на бортах – это тоже раздражало немцев.
Der Spiegel выпустил огромный материал про «Изерлон» и назвал владельцев клоунами, а сделку с Каддафи – содомией и грехом. Журналисты выяснили, что из-за неуплаты долгов по зарплатам за «Изерлон» играли гастарбайтеры, а сам Вайфенбах в это время расширял бизнес, выходя на швейцарские и австрийские рынки. Министр иностранных дел Фридрих Циммерманн назвал сделку нарушением политического нейтралитета.
Первый матч «Изерлона» (домашний) со спонсором Каддафи – полные трибуны, аплодисменты, восторг. На следующей игре во Франкфурте все по-другому: фанаты оскорбляли хоккеистов «Изерлона» и забрасывали лед предметами. Администраторы арены даже вызвали полицейские отряды, чтобы сдержать толпу.
Немецкий хоккейный союз запретил «Изерлону» играть в майках с рекламой Каддафи. Сами игроки «Изерлона» после случая во Франкфурте сказали, что боятся играть с таким титульным спонсором. Вайфенбах понял их, но отказался от финансирования команды – и она сразу вылетела из высшей лиги.
Каддафи не приехал в Германию ни на презентацию сотрудничества, ни на один из двух матчей «Изерлона» с книгой на форме. После прекращения спонсорства он искренне удивился такой реакции клуба и всей Германии. Про неприезд он ответил: «Я бы прилетел, если бы Германия не была страной, оккупированной США».
Сам Вайфенбах не отказался от денег. По всей Германии три месяца катались пять тысяч автобусов с обложкой «Зеленой книги» на корпусе, пока правительство не запретило ее рекламу в любом виде. «Изерлон» больше не выбрался на высший уровень. Вайфенбах сел в тюрьму в 1990-м за неуплату налогов. Сейчас он лечится от деменции.