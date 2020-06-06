Немецкий клуб рекламировал книгу ливийского диктатора Каддафи. Журналисты критиковали, зрители ругались, чиновники запретили

Клуб был такой: владелец заходил в раздевалку и мотивировал пистолетом

В 1981-м немецкий застройщик Хайнц Вайфенбах купил хоккейный клуб «Изерлон». В планах – чемпионство. Вайфенбах почти смог: в 1986 году клуб вышел в плей-офф, но там проиграл.

Однажды в одном из первых матчей сезона-1987/88 «Изерлон» проигрывал аутсайдеру. После второго периода в раздевалку зашел Вайфенбах, сказал что-то об игре, а потом отодвинул пальто – под ним была кабура с пистолетом – и сказал: «Парни, вам бы лучше выиграть этот матч».

Сначала Вайфенбах активно поддерживал «Изерлон», но со временем заскучал. Он все меньше вкладывался и увеличивал долг. Представители Вайфенбаха искали для «Изерлона» сторонних инвесторов и покупателей (второй вариант был в приоритете).

К осени 1987-го он нашел пару спонсоров. На форме «Изерлона» появились логотипы пивной компании, добытчика кристаллов, небольшого автодилера. Но этого не хватало. К середине 1987-го у клуба уже был полуторамиллионный долг, а Вайфенбах судорожно обзванивал потенциальных инвесторов.

Однажды он дозвонился до ливийского диктатора Муаммара Каддафи.