География: Материалы

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Игра: угадайте страну по гербу
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#география
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В корону королев Великобритании вставлен бриллиант, которым недовольны Индия и другие страны: все из-за «болезненных воспоминаний» колоний
#Кохинур
Где находится самая удаленная точка от суши – найдена через моделирование и стала кладбищем для космических кораблей
#география
Тест: угадайте страну по необычному факту о ней
#география
Тест: угадайте город мира по старому фото
#География
Почему у исландцев нет фамилий
#География
В Тихом океане появился новый крохотный остров – из-за двухнедельного извержения вулкана
#Тонга
12 необычных историй крушения «Титаника»: там погиб самый богатый человек мира, а повар спасся благодаря виски
#Титаник
Как девушка из России живет на Шри-Ланке: дефолт, панические атаки после терактов, поиск жены через объявления в газете, сингальский язык
#география
Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
Каково быть канатоходцем в шестом поколении в селе Дагестана
#География
Столица Казахстана меняет название в четвертый раз за 30 лет: как это происходит и зачем
#Казахстан
Почему обломки «Титаника» уже 110 лет просто лежат на дне и почему скоро они совсем исчезнут
#география
Игра: назовите все 50 штатов США
#география
🍅 Испанцы устраивают праздник, где все выходят на улицы города и кидаются помидорами – а потом вместе отмывают стены, дороги, себя
#география
Как устроен учебный год в разных странах мира: где-то начинается в январе, а где-то летние каникулы – всего месяц
#География
Художник 50 лет делал гигантскую скульптуру-город посреди пустыни в Неваде – как она выглядит и в чем тут идея
#география
Почему Москву накрыли смог и гарь: что случилось с лесными пожарами в Рязанской области и повторится ли ситуация 2010-го
#география
Игра: угадайте страну по фотографии
#География
Как Британия выселила жителей островов Чагос за тысячи км из-за строительства военной базы – они 50 лет ждут возвращения
#география
Чем важен Венсенский замок во Франции, куда россиян не пускает минобороны страны – там сидел маркиз Де Сад и казнена Мата Хари
#география
Как послушать звуки природы со всего мира: шторм в Марокко, чайки на Чукотке, прибой в Индонезии и многое другое
#география
Как устроен Flightradar24: где берет данные о полетах самолетов, кто владелец, откуда деньги, борются ли с ним политики
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#Flightradar24
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Как сотни тысяч человек следят за полетом одного самолета в прямом эфире на флайтрадаре – все это скандал с Нэнси Пелоси и Тайванем
#политика
Почему в день ВДВ купаются в фонтанах и почему это одобряют не все десантники
#география
Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа: кто и зачем построил, как там работают лифты и моют окна, сколько стоит подняться на вершину
#Бурдж-Халифа
25 полезных сайтов для путешествий
#география
Тест: угадайте город России по необычному гербу
#география
Как Сочи пережил крупнейшие в истории ливни: за сутки выпало 90% месячной нормы, больше 60 автомобилей пострадало, погибла женщина
#география
Как добраться до Курильских островов и что там посмотреть
#география
Если вас проглотит кит, вы выживете – они сами выплевывают людей
#география
Самое длинное слово в мире: 189 тысяч (!) букв и 3,5 часа чтения – но в книге рекордов учтено лишь 195-буквенное
#география
Угадайте страну по фото: тест на внимательность и знание географии
#география