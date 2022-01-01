География: Материалы

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Материалы
Художник 50 лет делал гигантскую скульптуру-город посреди пустыни в Неваде – как она выглядит и в чем тут идея
#география
24 августа, 16:14
Почему Москву накрыли смог и гарь: что случилось с лесными пожарами в Рязанской области и повторится ли ситуация 2010-го
#география
18 августа, 14:13
Игра: угадайте страну по фотографии
#География
17 августа, 19:13
Как Британия выселила жителей островов Чагос за тысячи км из-за строительства военной базы – они 50 лет ждут возвращения
#география
12 августа, 22:50
Чем важен Венсенский замок во Франции, куда россиян не пускает минобороны страны – там сидел маркиз Де Сад и казнена Мата Хари
#география
09 августа, 22:40
Как послушать звуки природы со всего мира: шторм в Марокко, чайки на Чукотке, прибой в Индонезии и многое другое
#география
04 августа, 13:38
Игра: назовите все 50 штатов США
#география
04 августа, 12:17
Как устроен Flightradar24: где берет данные о полетах самолетов, кто владелец, откуда деньги, борются ли с ним политики
#Flightradar24
03 августа, 16:08
Как девушка из России живет на Шри-Ланке: дефолт, панические атаки после терактов, поиск жены через объявления в газете, сингальский язык
#география
07 июля, 14:33
Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
28 марта, 17:15
Как сотни тысяч человек следят за полетом одного самолета в прямом эфире на флайтрадаре – все это скандал с Нэнси Пелоси и Тайванем
#политика
02 августа, 17:00
Почему в день ВДВ купаются в фонтанах и почему это одобряют не все десантники
#география
02 августа, 14:53
Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа: кто и зачем построил, как там работают лифты и моют окна, сколько стоит подняться на вершину
#Бурдж-Халифа
29 июля, 20:18
Тест: угадайте город России по необычному гербу
#география
17 июля, 21:07
25 полезных сайтов для путешествий
#география
28 июля, 20:00
Как Сочи пережил крупнейшие в истории ливни: за сутки выпало 90% месячной нормы, больше 60 автомобилей пострадало, погибла женщина
#география
24 июля, 16:35
Как добраться до Курильских островов и что там посмотреть
#география
22 июля, 18:50
Если вас проглотит кит, вы выживете – они сами выплевывают людей
#география
22 июля, 13:45
Самое длинное слово в мире: 189 тысяч (!) букв и 3,5 часа чтения – но в книге рекордов учтено лишь 195-буквенное
#география
18 июля, 17:45
Турист после шторма 18 часов барахтался в открытом море, держался лишь за надувной мяч – так он выжил и дождался спасателей
#география
17 июля, 14:57
Уникальная жара в Европе: в Великобритании впервые красный уровень опасности, в Испании падают птицы, в Португалии – рекорды температур
#география
15 июля, 19:22
Лучшие и худшие страны для переезда – исследование: Россия в середине рейтинга, Мексика – в лидерах из-за простоты обустройства и открытых людей
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#география
14 июля, 13:58
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Угадайте страну по фото: тест на внимательность и знание географии
#география
01 апреля, 17:59
Уже в этом году на Земле будет 8 миллиардов жителей: в позапрошлом веке был всего 1 млрд, пик роста – в 1960-х, лидером по количеству станет Индия
#география
11 июля, 19:59
Как ищут нового Далай-ламу и почему нынешний может быть последним
#Далай-лама
07 июля, 22:03
Экскременты дельфинов спасут коралловые рифы – ученые написали про это отдельный доклад
#география
06 июля, 19:53
Япония использует искусственный интеллект на пляже: система вычисляет течения и предупреждает спасателей со смарт-часами
#география
05 июля, 14:25
Угадайте страну по картине художника. Самый красивый тест по географии и живописи
#живопись
26 марта, 22:05
Собака впервые обошла Землю пешком со своим человеком: 39 стран за 7 лет
#география
04 июля, 17:29
Японец напился в баре и потерял флешку с данными 460 тысяч жителей города: там адреса и телефоны для пособий после пандемии
#география
24 июня, 15:25
Мальдивы строят плавучий город, потому что к концу века столица затонет
#Мальдивы
20 июня, 23:25
Игра: назовите все страны, где самый крупный город – не столица
#география
17 июня, 20:56
Назовите 193 страны мира. Игра-тест на знание географии ООН
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#мир
24 февраля, 20:50
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