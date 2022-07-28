25 полезных сайтов для путешествий
Lowtrip
Дешевые путешествия по России. Сервис строит маршрут до ближайших городов и подбирает экономный трансфер, жилье и сообщает базовую информацию: отзывы, обзор достопримечательностей, бесплатный аудиогид.
Hotel Tonight
Приложение помогает сэкономить на отеле. Оно находит свободные комнаты, которые можно забронировать с большой скидкой. Приложение работает в США, Канаде и Европе.
PackPoint
Это приложение помогает составить список нужных вещей для путешествий. И оно сообщает, если что-то добавить. Например, если в конкретный день намечается дождь, то приложение посоветует взять еще и зонт.
Приложение позволяет в онлайн-режиме следить за любым рейсом.
Приложение помогает адаптироваться к новому часовому поясу, учитывая циркадные ритмы человека. Оно заранее рекомендует, когда вам лучше уснуть, сколько часов не пить кофе и как вернуться обратно к привычному поясу.
Oshimaland
Карта, где собраны адреса с заброшенными домами и другими объектами со всего мира.
izi.TRAVEL
Бесплатный аудиогид по тысяче мест и музеев России и мира. Всего более 15 тысяч записей.
Radio Garden
Погружайтесь в атмосферу места так: указывайте точку на карте и слушайте, какое радио там сейчас играет.
Tripster
Экскурсии по России и миру от местных жителей. Есть бюджетные варианты (300-500 рублей) и подороже (6-7 тысяч). 665 городов в 93 странах. Больше всего вариантов экскурсий (615) – в Санкт-Петербурге.
Rebtel
Сервис, позволяющий позвонить, когда у вас нет интернета. Он подключается к местным телефонным линиям (всего доступна 51 страна) и звонит по нужному номеру. Цена звонка зависит от его продолжительности и страны.
Русский Backpacker
Самый масштабный форум России для самостоятельных путешествий. Много советов, как сделать свой необычный маршрут.
Сайт с необычными вариантами путешествий по всему миру. Этот проект – цифровое продолжение книги супружеской пары, которая выпускалась еще с 70-х.
Flush
Все доступные общественные туалеты поблизости – на карте.
Instabridge
Приложение, которое объединяет доступные Wi-Fi-точки по всему миру. И пароли к ним оно тоже предоставляет.
Sleeping in Airports
Сайт для вас, если нужно переночевать в аэропорту. Обзоры аэропортов мира на предмет комфортности сна.
The Man in Seat Sixty-One
Сайт, вдохновленный романтикой путешествий на поезде. Любительский проект, который перерос в сервис, описывающий тысячи маршрутов на поезде по всему миру.
Если у вас есть 100-200 евро и знание языка (английского, итальянского, французского), то можете записаться на ужин в компанию местных жителей.
Questery
Интерактивное изучение достопримечательностей: выполняйте задания, проходите квизы, получайте в награду необычные факты о посещенных местах. Есть бесплатные и платные квесты (20 евро).
Сервис для того, чтобы найти в путешествии новых друзей по интересам. Вы можете заранее узнать, например, о месте и времени встречи компании, которая увлекается йогой.
Телеграм-канал о выгодных авиаперелетах, турах и новостях индустрии путешествий.
Maps.me
Офлайн-карта на случай, если нет интернета и нельзя воспользоваться онлайн-сервисами Google и «Яндекса».
Сервис для ситуаций, когда нет доступа к интернету, а интернет-контента хочется. Заранее скачивайте статьи, видео, посты из соцсетей в одно место – и они всегда будут доступны офлайн.
Home Exchange
Огромный сервис по обмену домами. Почти полмиллиона участников, годовое членство стоит 175$. Условия такие: вы готовы предоставить свой дом для отдыхающих, тогда появятся варианты и для вас.
TripWhistle
Номера экстренных служб по всему миру.
Drive and Listen
Записи поездки от первого лица по городов мира: Будапешт, Москва, Рим, Токио, Ухань и другие. Подбирайте музыку – и представляйте, что в этих местах вы как-нибудь окажетесь в реальности.