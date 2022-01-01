Новости общепита

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Как «Рик и Морти» сделал сычуаньский соус из 90-х популярным 20 лет спустя – и McDonald’s ввел его в ресторанах
#Рик и Морти
13 августа, 19:47
Италия и Словения ругаются из-за термина «бальзамический уксус» – уже дошло до глав государств и, возможно, дойдет до суда
#Еда
09 августа, 18:45
Почему попкорн стал главной едой под кино – все началось из-за Великой депрессии
#Еда
07 августа, 20:52
20 секретов пива, которые вы не знали: сколько пузырьков в бокале, почему мужчины не варили пиво, какие стандарты у пены
#Еда
05 августа, 20:09
Что еще нового введет «Вкусно – и точка»: разные вкусы для регионов, кафе-отдел из McDonaldʼs, программы лояльности
#Вкусно – и точка
04 августа, 19:03
Как приготовить булочку с колбасой из «Комиссара Рекса»: разбираем самый очевидный рецепт в истории
#Еда
29 июля, 20:31