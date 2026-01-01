Новости общепита

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Как кофе стал главным напитком человечества
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#Еда
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Кто такой нутрициолог – и как устроена эта профессия: чем отличается от диетологии и почему стала популярной
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Как полковник Сандерс раскрутил KFC после 65 лет – и почему он на самом деле не полковник
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