Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
География
Материалы
Космос
Материалы
Политика
Материалы
Новости
Медицина
Материалы
Новости
Коронавирус
Материалы
Новости
Еда
Материалы
Экономика
Технологии
География
Космос
Политика
Медицина
Коронавирус
Еда
Главная
Политика
Новости
Политика: Новости
Главная
Материалы
Новости
MMA
Где смотреть бой Александр Емельяненко – Джефф Монсон на голых кулаках Hardcore
#Александр Емельяненко
22 февраля, 23:11
Политика
Правительство России утвердило первые два социально значимых сайта. Ими стали VK и «Госуслуги»
#политика
27 января, 10:51
Политика
Украина рекомендовала своим олимпийцам не стоять на Играх возле спортсменов с флагом России
#Олимпиада-2022
24 января, 18:16
Политика
Северная Корея объяснила пропуск Олимпиады «маневрами враждебных сил». Спустя четыре месяца после дисквалификации от МОК
#Олимпиада-2022
07 января, 11:37
Политика
Президент Казахстана Токаев объявил себя новым главой Совета безопасности. Назарбаев уйдет в отставку
#Казахстан
05 января, 16:23
Политика
КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов
#КХЛ
05 января, 14:50
Политика
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
29 декабря 2021, 15:11
3
Олимпиада
Победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады из России получили 823 миллиона рублей призовых
#Олимпиада-2020
28 декабря 2021, 11:34
Политика
Япония не отправит делегацию из правительства на Олимпиаду в Пекине. Но она отказалась назвать это бойкотом
#Олимпиада-2022
24 декабря 2021, 12:02
Политика
«Это попытки сдержать развитие Китая». Путин назвал ошибочным политический бойкот Олимпиады-2022 США и Великобританией
#Владимир Путин
23 декабря 2021, 16:08
Политика
Путин сказал, что женский спорт исчезнет, если в нем будут участвовать трансгендеры
#Владимир Путин
23 декабря 2021, 15:48
Футбол
Автор книги «Люди Путина» извинился перед Абрамовичем после суда за информацию, что он купил «Челси» по приказу президента России
#Роман Абрамович
22 декабря 2021, 18:05
2
Политика
Госдума одобрила законопроект о выплатах компенсаций школам для спортсменов до 23 лет при переходе в зарубежные клубы
#политика
14 декабря 2021, 19:21
Политика
Министерство обороны США запретило выступать двум американским саночникам на Кубке мира в Сочи. Они военнослужащие
#политика
25 ноября 2021, 18:25
Политика
Тренер по плаванию Ильин отказался надевать маску в суде. Он был задержан за отказ надеть маску в аэропорту
#коронавирус
25 ноября 2021, 14:04
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
01 ноября 2021, 18:01
Спортивная гимнастика
«Нужно заниматься тем, в чем ты будешь полезен». Гимнаст Нагорный отказался от предложения стать депутатом
#Никита Нагорный
13 октября 2021, 17:56
Футбол
Президента Бразилии не пустили на стадион из-за отсутствия прививки от коронавируса. Он уже был оштрафован за неношение маски
#коронавирус
11 октября 2021, 15:34
Политика
Олимпийский чемпион по плаванию признал себя виновным в штурме Капитолия. Возможный тюремный срок – больше двух лет
#политика
30 сентября 2021, 15:18
Хоккей
В Госдуму внесен законопроект о выплатах клубам при уходе молодежи за границу. Игроки компенсируют свои трансферы
#политика
29 сентября 2021, 13:13
Политика
Сборные Англии по крикету отменили тур в Пакистан из-за опасений за безопасность. До них это сделала Новая Зеландия
#Крикет
21 сентября 2021, 12:23
Олимпиада 2020
Путин вручил госнаграды золотым медалистам Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
11 сентября 2021, 13:14
1
Политика
Глава Федерации хоккея Белоруссии покинул пост после дисквалификации IIHF. Его обвинили в давлении на спортсменов
#Хоккей
10 сентября 2021, 19:50
Футбол
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе. И привел в пример неучастие России в Олимпиаде
#Владимир Путин
10 сентября 2021, 15:59
Разное
FlashScore, Twitch и другие платформы рассказали о сбоях. Они начались после блокировок VPN-сервисов в России
#политика
09 сентября 2021, 10:55
Политика
«Талибан» запретит женщинам заниматься спортом
#политика
08 сентября 2021, 18:09
Бокс
Трамп прокомментирует бой Холифилда и Белфорта
#Дональд Трамп
08 сентября 2021, 11:10
Политика
«Он сказал: «Это любовь к родине». Украинский паралимпиец снова отказался от совместного фото с российскими спортсменами
#Паралимпиада-2020
04 сентября 2021, 13:33
Политика
Китай запретил несовершеннолетним проводить за видеоиграми больше трех часов в неделю. В госСМИ их назвали «духовным опиумом»
#политика
30 августа 2021, 20:09
Олимпиада 2020
Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады-2020 госнаградами: Ромашина получит Орден Невского, Садулаев – Орден Почета
#Олимпиада-2020
11 августа 2021, 17:18
MMA
Боец ММА Кудин получил 2,5 года тюрьмы за участие в протестах в Беларуси
#политика
11 августа 2021, 11:35
Политика
МОК объявил о расследовании дела легкоатлетки Тимановской. Она говорила о попытке вывезти ее из Токио в Белоруссию
#Кристина Тимановская
03 августа 2021, 09:52
Олимпиада 2020
МИД Чехии предложил визу для въезда и помощь белорусской легкоатлетке, которая просила политическое убежище
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 09:13
Олимпиада 2020
МОК блокирует неэфирные трансляции Олимпиады-2020 в Крыму
#Олимпиада-2020
27 июля 2021, 15:20
Олимпиада 2020
Первый канал не показал выход Украины на церемонии открытия Олимпиады и объяснил это коммерческими обязательствами по рекламе
#Первый канал
23 июля 2021, 17:10
Олимпиада 2020
🇷🇺 Российские спортсмены получат по четыре миллиона рублей за победу на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
23 июля 2021, 13:25
Олимпиада 2020
На сайте Олимпиады Крым указан как часть России. МОК назвал это «досадной ошибкой» и изменил границы
#Олимпиада-2020
23 июля 2021, 11:55
Политика
Футболистки первыми на Олимпиаде преклонили колени в поддержку BLM. Перед ОИ ослабили запреты на политические акции
#Олимпиада-2020
21 июля 2021, 13:45
Политика
Летняя Олимпиада 2032 года пройдет в австралийском Брисбене
#Олимпиада-2032
21 июля 2021, 11:57
Политика
УПЛ обязала клубы нанести на форму эмблему с украинской картой и с лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»
#УПЛ
16 июля 2021, 17:41
Политика
Швейцария сыграет на ЧМ по пляжному футболу в Москве вместо Украины, отказавшейся от участия
#пляжный футбол
06 июля 2021, 19:39
Политика
Украина отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в Москве. Хотя она квалифицировалась на турнир
#пляжный футбол
06 июля 2021, 17:04
Политика
Украина внесла Губерниева в список лиц, создающих угрозу ее национальной безопасности
#Дмитрий Губерниев
05 июля 2021, 11:58
Политика
Россия запретила въезд мэру Риги. Он снял российский флаг во время ЧМ по хоккею и заменил его на эмблему ОКР
#ЧМ-2021
02 июля 2021, 13:50
Футбол
Путин: «Сборные России по хоккею и футболу не отличились. Необходимо подумать о том, что нужно изменить сейчас»
#Владимир Путин
30 июня 2021, 15:45
Футбол
Путин – о Евро в Санкт-Петербурге во время коронавируса: «Мы должны были исполнять обязательства, которое взяло на себя государство»
#Владимир Путин
30 июня 2021, 13:12
Политика
Лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» получили официальный футбольный статус на Украине
#Украина
11 июня 2021, 12:56
Политика
Индия перед Олимпиадой отказалась от экипировки китайского производителя. Об этом ее просили болельщики
#Олимпиада
09 июня 2021, 14:59
Политика
Международная федерация хоккея осудила Ригу за замену официального флага Белоруссии на оппозиционный
#ЧМ-2021
25 мая 2021, 10:31
Хоккей
Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Он забил восемь голов и отдал ассист
#Владимир Путин
10 мая 2021, 19:59
Разное
США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России. Минспорт обещает спортсменам помощь с въездом в Штаты
#политика
30 апреля 2021, 16:28
Хоккей
Белоруссия запретила ввоз автомобилей Skoda и продукции Nivea. Эти бренды отказались от спонсирования ЧМ по хоккею
#политика
23 апреля 2021, 20:17
Футбол
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
#Джордж Флойд
21 апреля 2021, 16:39
Фитнес
В России с 2022 года появится налоговый вычет на занятия фитнесом. Вернуть можно до 15,6 тысячи рублей
#Фитнес
05 апреля 2021, 21:23
Футбол
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
#Роман Абрамович
23 марта 2021, 00:32
Политика
Роскомнадзор заблокирует твиттер через месяц, если он не удалит запрещенный контент
#твиттер
16 марта 2021, 14:57
Олимпиада 2020
МОК не признал сына Лукашенко новым главой олимпийского комитета Белоруссии
#Виктор Лукашенко
08 марта 2021, 21:09
Хоккей
Аркадий Ротенберг – владелец дворца в Геленджике
#Аркадий Ротенберг
30 января 2021, 17:53
Футбол
Ютуб заблокировал канал «Ахмата»
#Ахмат
15 января 2021, 15:01
MMA
Монсон объявил о завершении карьеры. Ему 49 лет, последний бой был в 2016-м
#Джефф Монсон
11 января 2021, 10:37
Футбол
Максим Орешкин – новый глава совета директоров Первого канала
#Максим Орешкин
22 декабря 2020, 23:04
Футбол
Путин на пресс-конференции получил вопрос про видео Дзюбы: «Это хороший урок»
#Владимир Путин
17 декабря 2020, 14:45
Футбол
США ввели санкции против «Ахмата» и фонда Ахмата Кадырова
#Ахмат
10 декабря 2020, 19:31
Легкая атлетика
Трамп подписал новый антидопинговый закон. Он назван в честь Родченкова
#допинг
05 декабря 2020, 11:29
Футбол
Глава пресс-службы «Карабаха» пожизненно отстранен от футбола. Он призывал убивать армян
#Карабах
26 ноября 2020, 18:39
Теннис
Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP
#Даниил Медведев
24 ноября 2020, 15:10
Разное
Чемпионка мира по фристайлу исключена из сборной Белоруссии за поддержку протестов
#Александра Романовская
21 ноября 2020, 14:34
1
Футбол
Правительство РФ упростило спортсменам выезд за границу на соревнования
#Михаил Мишустин
09 ноября 2020, 13:02
Футбол
УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян
#Карабах
04 ноября 2020, 16:24
Футбол
УЕФА запустил расследование после слов главы пресс-службы «Карабаха». Он призвал убивать армян
#Карабах
03 ноября 2020, 10:55
Хоккей
Лига Онтарио запретила силовые приемы. Это новая мера по борьбе с коронавирусом
#OHL
31 октября 2020, 11:34
Футбол
Игрок ереванского «Локомотива» погиб в Нагорном Карабахе
#Эрик Сарян
17 октября 2020, 14:31
Показать еще