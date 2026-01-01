Политика: Новости

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Политика
Частичная мобилизация в России – главные факты
#политика
MMA
Где смотреть бой Александр Емельяненко – Джефф Монсон на голых кулаках Hardcore
#Александр Емельяненко
Политика
Правительство России утвердило первые два социально значимых сайта. Ими стали VK и «Госуслуги»
#политика
Политика
Украина рекомендовала своим олимпийцам не стоять на Играх возле спортсменов с флагом России
#Олимпиада-2022
Политика
Северная Корея объяснила пропуск Олимпиады «маневрами враждебных сил». Спустя четыре месяца после дисквалификации от МОК
#Олимпиада-2022
Политика
Президент Казахстана Токаев объявил себя новым главой Совета безопасности. Назарбаев уйдет в отставку
#Казахстан
Политика
КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов
#КХЛ
Политика
Forbes составил топ успешных российских бизнесменов за год. В него попали совладельцы «Спартака», «Северстали» и СКА
#мир
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Олимпиада
Победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады из России получили 823 миллиона рублей призовых
#Олимпиада-2020
Политика
Япония не отправит делегацию из правительства на Олимпиаду в Пекине. Но она отказалась назвать это бойкотом
#Олимпиада-2022
Политика
«Это попытки сдержать развитие Китая». Путин назвал ошибочным политический бойкот Олимпиады-2022 США и Великобританией
#Владимир Путин
Политика
Путин сказал, что женский спорт исчезнет, если в нем будут участвовать трансгендеры
#Владимир Путин
Футбол
Автор книги «Люди Путина» извинился перед Абрамовичем после суда за информацию, что он купил «Челси» по приказу президента России
#Роман Абрамович
2
Политика
Госдума одобрила законопроект о выплатах компенсаций школам для спортсменов до 23 лет при переходе в зарубежные клубы
#политика
Политика
Министерство обороны США запретило выступать двум американским саночникам на Кубке мира в Сочи. Они военнослужащие
#политика
Политика
Тренер по плаванию Ильин отказался надевать маску в суде. Он был задержан за отказ надеть маску в аэропорту
#коронавирус
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Спортивная гимнастика
«Нужно заниматься тем, в чем ты будешь полезен». Гимнаст Нагорный отказался от предложения стать депутатом
#Никита Нагорный
Футбол
Президента Бразилии не пустили на стадион из-за отсутствия прививки от коронавируса. Он уже был оштрафован за неношение маски
#коронавирус
Политика
Олимпийский чемпион по плаванию признал себя виновным в штурме Капитолия. Возможный тюремный срок – больше двух лет
#политика
Хоккей
В Госдуму внесен законопроект о выплатах клубам при уходе молодежи за границу. Игроки компенсируют свои трансферы
#политика
Политика
Сборные Англии по крикету отменили тур в Пакистан из-за опасений за безопасность. До них это сделала Новая Зеландия
#Крикет
Олимпиада 2020
Путин вручил госнаграды золотым медалистам Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
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Политика
Глава Федерации хоккея Белоруссии покинул пост после дисквалификации IIHF. Его обвинили в давлении на спортсменов
#Хоккей
Футбол
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе. И привел в пример неучастие России в Олимпиаде
#Владимир Путин
Разное
FlashScore, Twitch и другие платформы рассказали о сбоях. Они начались после блокировок VPN-сервисов в России
#политика
Политика
«Талибан» запретит женщинам заниматься спортом
#политика
Бокс
Трамп прокомментирует бой Холифилда и Белфорта
#Дональд Трамп
Политика
«Он сказал: «Это любовь к родине». Украинский паралимпиец снова отказался от совместного фото с российскими спортсменами
#Паралимпиада-2020
Политика
Китай запретил несовершеннолетним проводить за видеоиграми больше трех часов в неделю. В госСМИ их назвали «духовным опиумом»
#политика
Олимпиада 2020
Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады-2020 госнаградами: Ромашина получит Орден Невского, Садулаев – Орден Почета
#Олимпиада-2020
MMA
Боец ММА Кудин получил 2,5 года тюрьмы за участие в протестах в Беларуси
#политика
Политика
МОК объявил о расследовании дела легкоатлетки Тимановской. Она говорила о попытке вывезти ее из Токио в Белоруссию
#Кристина Тимановская
Олимпиада 2020
МИД Чехии предложил визу для въезда и помощь белорусской легкоатлетке, которая просила политическое убежище
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
МОК блокирует неэфирные трансляции Олимпиады-2020 в Крыму
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Первый канал не показал выход Украины на церемонии открытия Олимпиады и объяснил это коммерческими обязательствами по рекламе
#Первый канал
Олимпиада 2020
🇷🇺 Российские спортсмены получат по четыре миллиона рублей за победу на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
На сайте Олимпиады Крым указан как часть России. МОК назвал это «досадной ошибкой» и изменил границы
#Олимпиада-2020
Политика
Футболистки первыми на Олимпиаде преклонили колени в поддержку BLM. Перед ОИ ослабили запреты на политические акции
#Олимпиада-2020
Политика
Летняя Олимпиада 2032 года пройдет в австралийском Брисбене
#Олимпиада-2032
Политика
УПЛ обязала клубы нанести на форму эмблему с украинской картой и с лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»
#УПЛ
Политика
Швейцария сыграет на ЧМ по пляжному футболу в Москве вместо Украины, отказавшейся от участия
#пляжный футбол
Политика
Украина отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в Москве. Хотя она квалифицировалась на турнир
#пляжный футбол
Политика
Украина внесла Губерниева в список лиц, создающих угрозу ее национальной безопасности
#Дмитрий Губерниев
Политика
Россия запретила въезд мэру Риги. Он снял российский флаг во время ЧМ по хоккею и заменил его на эмблему ОКР
#ЧМ-2021
Футбол
Путин: «Сборные России по хоккею и футболу не отличились. Необходимо подумать о том, что нужно изменить сейчас»
#Владимир Путин
Футбол
Путин – о Евро в Санкт-Петербурге во время коронавируса: «Мы должны были исполнять обязательства, которое взяло на себя государство»
#Владимир Путин
Политика
Лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» получили официальный футбольный статус на Украине
#Украина
Политика
Индия перед Олимпиадой отказалась от экипировки китайского производителя. Об этом ее просили болельщики
#Олимпиада
Политика
Международная федерация хоккея осудила Ригу за замену официального флага Белоруссии на оппозиционный
#ЧМ-2021
Хоккей
Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Он забил восемь голов и отдал ассист
#Владимир Путин
Разное
США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России. Минспорт обещает спортсменам помощь с въездом в Штаты
#политика
Хоккей
Белоруссия запретила ввоз автомобилей Skoda и продукции Nivea. Эти бренды отказались от спонсирования ЧМ по хоккею
#политика
Футбол
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
#Джордж Флойд
Фитнес
В России с 2022 года появится налоговый вычет на занятия фитнесом. Вернуть можно до 15,6 тысячи рублей
#Фитнес
Футбол
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
#Роман Абрамович
Политика
Роскомнадзор заблокирует твиттер через месяц, если он не удалит запрещенный контент
#твиттер
Олимпиада 2020
МОК не признал сына Лукашенко новым главой олимпийского комитета Белоруссии
#Виктор Лукашенко
Хоккей
Аркадий Ротенберг – владелец дворца в Геленджике
#Аркадий Ротенберг
Футбол
Ютуб заблокировал канал «Ахмата»
#Ахмат
MMA
Монсон объявил о завершении карьеры. Ему 49 лет, последний бой был в 2016-м
#Джефф Монсон
Футбол
Максим Орешкин – новый глава совета директоров Первого канала
#Максим Орешкин
Футбол
Путин на пресс-конференции получил вопрос про видео Дзюбы: «Это хороший урок»
#Владимир Путин
Футбол
США ввели санкции против «Ахмата» и фонда Ахмата Кадырова
#Ахмат
Легкая атлетика
Трамп подписал новый антидопинговый закон. Он назван в честь Родченкова
#допинг
Футбол
Глава пресс-службы «Карабаха» пожизненно отстранен от футбола. Он призывал убивать армян
#Карабах
Теннис
Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP
#Даниил Медведев
Разное
Чемпионка мира по фристайлу исключена из сборной Белоруссии за поддержку протестов
#Александра Романовская
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Футбол
Правительство РФ упростило спортсменам выезд за границу на соревнования
#Михаил Мишустин
Футбол
УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян
#Карабах
Футбол
УЕФА запустил расследование после слов главы пресс-службы «Карабаха». Он призвал убивать армян
#Карабах
Хоккей
Лига Онтарио запретила силовые приемы. Это новая мера по борьбе с коронавирусом
#OHL