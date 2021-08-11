Олимпиада-2020
Владимир Путин
Абдулрашид Садулаев
Светлана Ромашина
Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады-2020 госнаградами: Ромашина получит Орден Невского, Садулаев – Орден Почета
2 часа назад
Больше 120 участников Олимпийских игр в Токио получат государственные награды. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении спортсменов и тренеров Орденами Александра Невского, Орденами Почета, Орденами Дружбы, медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
- Орден Александра Невского получит синхронистка Светлана Ромашина. В Токио она выиграла два золота – у нее семь золотых медалей на Олимпийских играх (лучший результат в истории России).
- Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выиграл одну золотую медаль. Он получит Орден Почета.
- Саблистка Софья Великая взяла две медали (золото и серебро). Ей вручат Орден Дружбы.
На Олимпиаде-2020 Россия выиграла 71 медаль и заняла пятое место в медальном зачете.
Список других участников, которые получат госнаграды, можно посмотреть здесь.
- Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной
- Россия выиграла 71 медаль на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель с 2004 года
- Все медали России на Олимпиаде-2020
- Россия заняла пятое место в общем зачете на Олимпиаде-2020. Это худший результат в истории
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