Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады-2020 госнаградами: Ромашина получит Орден Невского, Садулаев – Орден Почета

Больше 120 участников Олимпийских игр в Токио получат государственные награды. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении спортсменов и тренеров Орденами Александра Невского, Орденами Почета, Орденами Дружбы, медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Орден Александра Невского получит синхронистка Светлана Ромашина. В Токио она выиграла два золота – у нее семь золотых медалей на Олимпийских играх (лучший результат в истории России).

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выиграл одну золотую медаль. Он получит Орден Почета.

Саблистка Софья Великая взяла две медали (золото и серебро). Ей вручат Орден Дружбы.

На Олимпиаде-2020 Россия выиграла 71 медаль и заняла пятое место в медальном зачете.

Список других участников, которые получат госнаграды, можно посмотреть здесь.