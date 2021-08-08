Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Россия выиграла 71 медаль на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель с 2004 года

5 часов назад

Сборная России завершила Олимпиаду-2020 на пятом месте в общем зачете. Она выиграла 71 медаль (20+28+23). Лучшей сборной стали США.

Это худшее место в истории России в медальном зачете на Олимпийских играх. До этого команда не опускалась ниже четвертого места.

По общему количеству сборная заняла на Олимпиаде-2020 третье место – больше только у США (113) и Китая (88). Это ее лучший показатель по количеству наград с 2004 года:

  • 1996: 63 медали – 26 золотых (2 место).
  • 2000: 89 медалей – 32 золотых (2 место).
  • 2004: 90 медалей – 28 золотых (3 место).
  • 2008: 59 медалей – 22 золотых (3 место).
  • 2012: 70 медалей – 20 золотых (4 место).
  • 2016: 55 медалей – 19 золотых (4 место).

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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