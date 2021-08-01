Рублев до финала микста называл себя лузером из-за раннего вылета в одиночке – в итоге стал единственным теннисистом из России с золотом Олимпиады

1 августа на Олимпиаде в Токио состоялся финал в теннисном миксте, и в нем сошлись две российские пары. Первая – Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Вторая – Елена Веснина и Аслан Карацев.

И победила пара Павлюченкова-Рублев. Они выиграли четвертое золото Олимпийских игр в истории российского тенниса. Интересно, что перед финалом Рублев сказал:

«Да, мы в финале Олимпиады, но я все так же себя чувствую, лузером, потому что хочется в одиночке играть».

Эти слова связаны с ранним вылетом Рублева в одиночном разряде – в первом круге он проиграл японцу Кею Нисикори (3:6, 4:6), занимающему 69-е место в общем рейтинге. Анастасия Павлюченкова даже сказала: «Рублев и его настроение? В финале Олимпиады чувствует себя лузером? Всем бы так».