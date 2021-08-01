Рублев до финала микста называл себя лузером из-за раннего вылета в одиночке – в итоге стал единственным теннисистом из России с золотом Олимпиады
1 августа на Олимпиаде в Токио состоялся финал в теннисном миксте, и в нем сошлись две российские пары. Первая – Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Вторая – Елена Веснина и Аслан Карацев.
И победила пара Павлюченкова-Рублев. Они выиграли четвертое золото Олимпийских игр в истории российского тенниса. Интересно, что перед финалом Рублев сказал:
«Да, мы в финале Олимпиады, но я все так же себя чувствую, лузером, потому что хочется в одиночке играть».
Эти слова связаны с ранним вылетом Рублева в одиночном разряде – в первом круге он проиграл японцу Кею Нисикори (3:6, 4:6), занимающему 69-е место в общем рейтинге. Анастасия Павлюченкова даже сказала: «Рублев и его настроение? В финале Олимпиады чувствует себя лузером? Всем бы так».
В итоге Рублев все же стал олимпийским чемпионом в миксте. Он так же стал единственным теннисистом, который взял на этой Олимпиаде золото, и пятым медалистом из нашей сборной. Статистика по нашим сборникам:
Мужчины:
🥇 Андрей Рублев.
🥈 Аслан Карацев.
❌ Даниил Медведев (проиграл в четвертьфинале одиночки и в первом круге в паре).
Женщины:
🥇 Анастасия Павлюченкова.
🥈 Елена Веснина.
❌ Вероника Кудерметова (проиграла в первом круге в одиночке и в матче за бронзу в паре с Весниной).
❌ Екатерина Александрова (проиграла во втором круге в одиночке).