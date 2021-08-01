Андрей Рублев
Олимпиада-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Андрей Рублев #Олимпиада-2020

Рублев до финала микста называл себя лузером из-за раннего вылета в одиночке – в итоге стал единственным теннисистом из России с золотом Олимпиады

01 августа, 16:27
Автор:
Илья Егоров

XinHua/Global Look Press

1 августа на Олимпиаде в Токио состоялся финал в теннисном миксте, и в нем сошлись две российские пары. Первая – Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Вторая – Елена Веснина и Аслан Карацев.

И победила пара Павлюченкова-Рублев. Они выиграли четвертое золото Олимпийских игр в истории российского тенниса. Интересно, что перед финалом Рублев сказал:

«Да, мы в финале Олимпиады, но я все так же себя чувствую, лузером, потому что хочется в одиночке играть».

Эти слова связаны с ранним вылетом Рублева в одиночном разряде – в первом круге он проиграл японцу Кею Нисикори (3:6, 4:6), занимающему 69-е место в общем рейтинге. Анастасия Павлюченкова даже сказала: «Рублев и его настроение? В финале Олимпиады чувствует себя лузером? Всем бы так».

В итоге Рублев все же стал олимпийским чемпионом в миксте. Он так же стал единственным теннисистом, который взял на этой Олимпиаде золото, и пятым медалистом из нашей сборной. Статистика по нашим сборникам:

Мужчины:

🥇 Андрей Рублев.

🥈 Аслан Карацев.

🥈 Карен Хачанов.

Даниил Медведев (проиграл в четвертьфинале одиночки и в первом круге в паре).

Женщины:

🥇 Анастасия Павлюченкова.

🥈 Елена Веснина.

Вероника Кудерметова (проиграла в первом круге в одиночке и в матче за бронзу в паре с Весниной).

Екатерина Александрова (проиграла во втором круге в одиночке).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Еще по теме
В русском финале на Олимпиаде сыграет теннисистка после декрета. Она вернулась в спорт через специальный рейтинг
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Андрей Рублев
#Олимпиада-2020