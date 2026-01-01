Андрей Рублев

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Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
Теннис
Джокович, Рублев и Карацев снялись с ATP Cup. Это первый теннисный турнир сезона перед Australian Open
#ATP Cup
Теннис
Рублев заразился коронавирусом за пять дней до старта ATP Cup. Он не может вылететь в Австралию
#Андрей Рублев
Теннис
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Это ее первая победа в турнире с 2006 года 🎾
#Кубок Дэвиса
Теннис
Россия вышла в финал Кубка Дэвиса, где сыграет против Хорватии. Она не выигрывала турнир с 2006 года
#Кубок Дэвиса
Теннис
Медведев и Рублев закончат год в топ-5 мирового рейтинга. Впервые с 2000 года в пятерке лучших будут двое россиян
#ATP
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Сколько сборная России заработала за победу на Кубке Дэвиса. Это ее первый успех за 15 лет 🎾
#Кубок Дэвиса
Не лучший день Медведева: столкнулся с камерой, пнул ее, грозил судье судом и проиграл выход в финал «Мастерса»
#Даниил Медведев
Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна
#Олимпиада-2020
Рублев до финала микста называл себя лузером из-за раннего вылета в одиночке – в итоге стал единственным теннисистом из России с золотом Олимпиады
#Андрей Рублев
Онлайн-трансляция финала Медведев – Тим
#Медведев – Тим
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
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