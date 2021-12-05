Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Это ее первая победа в турнире с 2006 года 🎾

В финальном матче Кубка Дэвиса Россия победила Хорватию (2:0). Андрей Рублев выиграл матч у Борны Гойо (6:4, 7:6). Даниил Медведев обыграл Марина Чилича (7:6, 6:2). Парная встреча не потребовалась.

Россия в третий раз за всю историю выиграла Кубок Дэвиса. Предыдущие победы были в 2002-м и 2006-м годах.

В 2021 году Россия вышла в финал через матч с Германией. На этом турнире она выступала в качестве сборной Федерации тенниса России.

На трибунах во время финального матча был футболист Лука Модрич.