Кубок Дэвиса
Даниил Медведев
Андрей Рублев
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#Кубок Дэвиса #Даниил Медведев #Андрей Рублев

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Это ее первая победа в турнире с 2006 года 🎾

час назад

В финальном матче Кубка Дэвиса Россия победила Хорватию (2:0). Андрей Рублев выиграл матч у Борны Гойо (6:4, 7:6). Даниил Медведев обыграл Марина Чилича (7:6, 6:2). Парная встреча не потребовалась.

Россия в третий раз за всю историю выиграла Кубок Дэвиса. Предыдущие победы были в 2002-м и 2006-м годах.

В 2021 году Россия вышла в финал через матч с Германией. На этом турнире она выступала в качестве сборной Федерации тенниса России.

На трибунах во время финального матча был футболист Лука Модрич.

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Источник:
Гол
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