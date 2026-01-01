Водные виды: Новости

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Олимпиада
Состав сборной России по прыжкам с трамплина на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Водные виды
🇷🇺 Сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале. Она сыграет в матче за бронзу
#Олимпиада-2020
Водные виды
Ромашина первой в истории синхронного плавания стала шестикратной олимпийской чемпионкой
#Светлана Ромашина
Водные виды
🥇🇷🇺 Колесниченко и Ромашина взяли золото в синхронном плавании. Это 14-я золотая медаль России в Токио
#Олимпиада-2020
Водные виды
Греческая сборная по синхронному плаванию снялась с Олимпиады из-за коронавируса. В команде выявили три случая
#Олимпиада-2020
Водные виды
Британский пловец после победы Рылова сказал о «допинг-программе». ОКР ответил заявлением о «старой шарманке»
#Евгений Рылов
Водные виды
🥉🇷🇺 Бондарь и Минибаев выиграли бронзу на Олимпиаде в синхронных прыжках с вышки
#Олимпиада-2020
Водные виды
Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на ковид
#Илья Бородин
Водные виды
🥇 Колесников опять побил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине. Предыдущий он установил за день до этого
#Климент Колесников
Водные виды
Президент трех спортивных федераций России задержан по делу о мошенничестве
#Алексей Власенко
Хоккей
КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА за подсечку в игре с «Локомотивом». Соперник получил травму и покинул лед
#Александр Попов
Водные виды
Серфингистка Рудик признана потерпевшей по делу о загрязнении на Камчатке
#Майя Рудик
Легкая атлетика
Членов МОК подкупали во время выбора столицы Олимпиады-2016. Об этом говорит бывший губернатор Рио
#Олимпиада-2016
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