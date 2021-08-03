Греческая сборная по синхронному плаванию снялась с Олимпиады из-за коронавируса. В команде выявили три случая

В сборной Греции по синхронному плаванию выявили три случая заболевания коронавирусом. Из-за этого команда снялась с Олимпиады и не выступит ни в командном соревновании, ни в дуэте.

Всего в заявке сборной восемь человек. Трое заболевших уже изолированы от команды в карантинной гостинице, остальным тоже предписано покинуть Олимпийскую деревню. Греческий олимпийский комитет утверждает, что у заболевание проходит бессимптомно.