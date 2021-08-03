Олимпиада-2020
коронавирус
Греческая сборная по синхронному плаванию снялась с Олимпиады из-за коронавируса. В команде выявили три случая
10 часов назад
В сборной Греции по синхронному плаванию выявили три случая заболевания коронавирусом. Из-за этого команда снялась с Олимпиады и не выступит ни в командном соревновании, ни в дуэте.
Всего в заявке сборной восемь человек. Трое заболевших уже изолированы от команды в карантинной гостинице, остальным тоже предписано покинуть Олимпийскую деревню. Греческий олимпийский комитет утверждает, что у заболевание проходит бессимптомно.
- Новость появилась в день соревнований по синхронному плаванию. Они стартуют в 13:30 по московскому времени.
- Всего Греция заявила на Олимпиаду 82 спортсменов. Пока они завоевали три медали: две золотые и одну бронзовую.
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