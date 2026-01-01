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НБА впервые в истории вывела из обращения номер у ВСЕХ клубов в честь Билла Расселла – чем он так важен и почему дело не только в баскетболе
#Билл Расселл
Игроки «Голден Стэйт» отметили титул НБА в очках с золотыми вставками – это акция к юбилейному сезону и рекламная традиция
#Голден Стэйт Уорриорз
Не только Карри сделал «Голден Стэйт» чемпионом НБА – это доказывают результаты в плей-офф
#Голден Стэйт Уорриорз
Лучший игрок ЦСКА сел с травмой, переговаривался с женой и посылал ей воздушные поцелуи – и ЦСКА проиграл титул впервые за 19 лет
#Алексей Швед
Адам Сэндлер сделал фильм про внутренний мир НБА: история скаута, который продвигает игрока с плохим прошлым, а продюсер – Леброн
#Адам Сэндлер
Стефена Карри чуть не похитили инопланетяне – это тизер фильма «Нет»: ужастик о лошадях и НЛО от режиссера «Прочь»
#Стефен Карри
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Баскетбол
«Голден Стэйт» – чемпион НБА. Это четвертая победа клуба за восемь последних сезонов
#Голден Стэйт Уорриорз
Кино
Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы
#Золотая малина
Баскетбол
Леброн повторил рекорд Кобе Брайанта по числу участий в Матче всех звезд НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Скульптор в годовщину гибели Кобе Брайанта и его дочери установил памятник на месте крушения вертолета
#Кобе Брайант
Баскетбол
Томпсон сыграл в НБА впервые с июня 2019 года. Он набрал 17 очков
#Клэй Томпсон
Баскетбол
Ирвинг впервые в сезоне сыграл за «Бруклин». Отец получил от него игровую майку
#Кайри Ирвинг