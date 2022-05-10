Адам Сэндлер сделал фильм про внутренний мир НБА: история скаута, который продвигает игрока с плохим прошлым, а продюсер – Леброн
Netflix снял спортивную драму под названием «Hustle», в русскоязычном интернете она известна как «Прорваться в НБА». Режиссер фильма – Джеремайя Сагар.
Главную роль в нем получил Адам Сэндлер. Он играет баскетбольного скаута «Филадельфии», который получает неожиданную возможность привести к успеху свою команду. Для этого он приглашает испанского стритболиста Бо Круза с непростым прошлым. Форвард «Юты» Хуан Эрнангомес сыграл в роли Круза.
Так выглядит трейлер:
Сэндлер также был продюсером фильма вместе с Леброном Джеймсом. В трейлере заметны несколько известных баскетболистов, они снялись в фильме. Это:
🏀 Бобан Марьянович
🏀 Энтони Эдвардс
🏀 Трэй Янг
🏀 Джордан Кларксон
🏀 Крис Миддлтон
🏀 Арон Гордон
🏀 Кайл Лаури
🏀 Сет Карри
🏀 Матисс Тайбулл
Скриншоты из трейлера:
Сэндлер дал небольшое интервью о фильме. Некоторые цитаты:
🗨️️ «Это очень похоже на историю Рокки. Я в ней не Микки, другого Микки уже не будет, но мне нравится быть в такой роли – разговаривать с молодым парнем, заводить».
🗨️️ «Компания Леброна и продюсер прислали сценарий. Я подумал: «Это точно то, что могло бы мне понравиться». Мой персонаж дает совет Крузу о том, что тот должен не переставать думать о том, чего он хочет добиться, если он действительно хочет этого добиться. Когда я был моложе, то примерно так и думал сам».
🗨️️ «Было много сцен, которые связаны со мной – когда я играл парня, который усердно работал всю жизнь и не достигал цели, а люди на работе ему мешали. Многие сталкиваются в жизни с этим ощущением. Это своего рода комбинация из того, что я делал в прошлом и кем стал в своей новой версии».
🗨️️ «Как в фильме оказался Эрнангомес? Процесс поиска героя проходил во время карантина, мы просматривали видео. Не думаю, что Эрнангомес мечтал об этом, наверное, у него нашлось на это время – чтобы заснять себя. Он и игрок классный, и молодой, и все еще страстно желал сделать себе имя – тут все сошлось. Помогло и то, что у него нет в голове вот этого: «Боже, надеюсь, все идет правильно», а актерство – не его главная цель, так что ему все давалось проще».
🗨️️ «Я немного поиграл с парнями из НБА. Они замедлили игру процентов так на 90, чтобы я мог поиграть. Но мне нравилось и просто разговаривать с ними. Теперь, когда я смотрю матчи, у меня есть примерно 15 команд для поддержки, ведь мы все стали друзьями».
🗨️️ «За кого болею в плей-офф сейчас? Хороший вопрос. Но не могу сказать – я дружу с ними, болею за них за всех. Всем пишу после игр. Если назову одну команду, то найдутся 14 парней, которые захотят надрать мне задницу. Так что ничего не скажу».
Фильмы о баскетболе часто выходят в последние годы. Весной 2020-го Netflix показал мини-сериал «Последний танец» о клубе «Чикаго Буллз». Осенью 2021-го появилась драма «Стойкость» от Apple TV+ про перспективного юного спортсмена.
Премьера фильма «Прорваться в НБА» запланирована на 10 июня. Время просмотра – 85 минут.
Ранее Сэндлер снимался в фильме про баскетбол – «Неограненные алмазы». Он сыграл главного героя – фаната НБА, одержимого ставками на игры.