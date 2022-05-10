Адам Сэндлер сделал фильм про внутренний мир НБА: история скаута, который продвигает игрока с плохим прошлым, а продюсер – Леброн

Сэндлер дал небольшое интервью о фильме. Некоторые цитаты:

🗨️️ «Это очень похоже на историю Рокки. Я в ней не Микки, другого Микки уже не будет, но мне нравится быть в такой роли – разговаривать с молодым парнем, заводить».

🗨️️ «Компания Леброна и продюсер прислали сценарий. Я подумал: «Это точно то, что могло бы мне понравиться». Мой персонаж дает совет Крузу о том, что тот должен не переставать думать о том, чего он хочет добиться, если он действительно хочет этого добиться. Когда я был моложе, то примерно так и думал сам».

🗨️️ «Было много сцен, которые связаны со мной – когда я играл парня, который усердно работал всю жизнь и не достигал цели, а люди на работе ему мешали. Многие сталкиваются в жизни с этим ощущением. Это своего рода комбинация из того, что я делал в прошлом и кем стал в своей новой версии».