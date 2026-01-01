Адам Сэндлер

Дата рождения
9 сентября 1966 г.
Инфо
Американский комик, киноактер, музыкант, сценарист и кинопродюсер
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Материалы
Материалы
Адам Сэндлер сделал фильм про внутренний мир НБА: история скаута, который продвигает игрока с плохим прошлым, а продюсер – Леброн
#Адам Сэндлер
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