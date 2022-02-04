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Дисциплина
Время
Событие
Медаль
Горнолыжный спорт
04:00
Командные соревнования. 1/8 финала
Горнолыжный спорт
04:00
Командные соревнования. 1/8 финала
Горнолыжный спорт
04:40
Командные соревнования. 1/4 финала
Горнолыжный спорт
04:40
Командные соревнования. 1/4 финала
Горнолыжный спорт
05:09
Командные соревнования. Полуфиналы
Горнолыжный спорт
05:09
Командные соревнования. Полуфиналы
Горнолыжный спорт
05:28
Командные соревнования. Малый финал
Горнолыжный спорт
05:28
Командные соревнования. Малый финал
Горнолыжный спорт
05:37
Командные соревнования. Большой финал
Горнолыжный спорт
05:37
Командные соревнования. Большой финал
Керлинг
04:05
Женщины. Финал. Япония - Великобритания
Керлинг
04:05
Женщины. Финал. Япония - Великобритания
Бобслей
04:30
Мужчины. Четвёрки. 3-й заезд
Бобслей
04:30
Мужчины. Четвёрки. 3-й заезд
Бобслей
06:20
Мужчины. Четвёрки. 4-й заезд
Бобслей
06:20
Мужчины. Четвёрки. 4-й заезд
Фигурное катание
05:00
Командные соревнования Гала-концерт
Фигурное катание
05:00
Командные соревнования Гала-концерт
Фигурное катание
07:00
Показательные выступления
Фигурное катание
07:00
Показательные выступления
Лыжные гонки
06:00
Женщины. Масс-старт 30 км. Свободный стиль
Лыжные гонки
06:00
Женщины. Масс-старт 30 км. Свободный стиль
Хоккей на льду
07:10
Мужчины. Финал. Финляндия - Россия
Хоккей на льду
07:10
Мужчины. Финал. Финляндия - Россия
*Расписание может измениться
МедалиВсе медали
№ Страна
Всего
1
Норвегия
16
8
13
37
2
Германия
12
10
5
27
3
Китай
9
4
2
15
4
США
8
10
7
25
5
Швеция
8
5
5
18