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Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Где смотреть церемонию закрытия Зимних Олимпийских игр в Пекине

3 часа назад

Олимпийские игры-2022 в Пекине будут закрыты 20 февраля.

Церемония закрытия начнется в 15:00 по московскому времени. Смотреть ее можно на Первом канале. Прямая трансляция – в 15:00. Также доступен просмотр в интернете по этой ссылке.

Олимпиада прошла с 4 по 20 февраля. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.

  • Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году с 6 по 22 февраля.
  • Летняя Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа.
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