Олимпиада-2022
Где смотреть церемонию закрытия Зимних Олимпийских игр в Пекине
3 часа назад
Олимпийские игры-2022 в Пекине будут закрыты 20 февраля.
Церемония закрытия начнется в 15:00 по московскому времени. Смотреть ее можно на Первом канале. Прямая трансляция – в 15:00. Также доступен просмотр в интернете по этой ссылке.
Олимпиада прошла с 4 по 20 февраля. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.
- Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году с 6 по 22 февраля.
- Летняя Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа.
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