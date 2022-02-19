Где смотреть церемонию закрытия Зимних Олимпийских игр в Пекине

Олимпийские игры-2022 в Пекине будут закрыты 20 февраля.

Церемония закрытия начнется в 15:00 по московскому времени. Смотреть ее можно на Первом канале. Прямая трансляция – в 15:00. Также доступен просмотр в интернете по этой ссылке.

Олимпиада прошла с 4 по 20 февраля. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.