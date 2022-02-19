Новая победа Большунова на Олимпиаде – теперь в сокращенном марафоне: сделал поклон, поцеловал снег и вышел в золотых ботинках

Что надо знать об итогах лыжного марафона на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде-2022 завершился сокращенный лыжный марафон у мужчин. Дистанция – 28,4 км. Лыжники бежали свободным стилем четыре круга по 7,1 км. Итоги гонки:

Александр Большунов (Россия) – 1:11.32,7 Иван Якимушкин (Россия) – +5,5 Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +7,0

В шестерку вошли еще два лыжника из России. Артем Мальцев стал четвертым: проиграл Крюгеру три секунды. Денис Спицов финишировал на шестом месте. На Олимпиаде-2022 Мальцев в итоге остался без медалей, хотя проходил в финал спринта. У Дениса Спицова есть эстафетное золото и серебро в скиатлоне на 30 километров (15+15).

Норвежец Клэбо не добежал сокращенный марафон – снялся на 20-м километре. На Олимпиаде-2022 у Клэбо уже был сложный скиатлон. Тогда он занял 40-е место и проиграл Большунову девять минут (подробности – тут). На этой Олимпиаде Клэбо взял четыре медали: два золота, серебро и бронзу. Это меньше, чем у Александра Большунова. Они остаются главными соперниками в лыжах.