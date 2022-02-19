Новая победа Большунова на Олимпиаде – теперь в сокращенном марафоне: сделал поклон, поцеловал снег и вышел в золотых ботинках
Что надо знать об итогах лыжного марафона на Олимпиаде-2022
На Олимпиаде-2022 завершился сокращенный лыжный марафон у мужчин. Дистанция – 28,4 км. Лыжники бежали свободным стилем четыре круга по 7,1 км. Итоги гонки:
- Александр Большунов (Россия) – 1:11.32,7
- Иван Якимушкин (Россия) – +5,5
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +7,0
В шестерку вошли еще два лыжника из России. Артем Мальцев стал четвертым: проиграл Крюгеру три секунды. Денис Спицов финишировал на шестом месте. На Олимпиаде-2022 Мальцев в итоге остался без медалей, хотя проходил в финал спринта. У Дениса Спицова есть эстафетное золото и серебро в скиатлоне на 30 километров (15+15).
Норвежец Клэбо не добежал сокращенный марафон – снялся на 20-м километре. На Олимпиаде-2022 у Клэбо уже был сложный скиатлон. Тогда он занял 40-е место и проиграл Большунову девять минут (подробности – тут). На этой Олимпиаде Клэбо взял четыре медали: два золота, серебро и бронзу. Это меньше, чем у Александра Большунова. Они остаются главными соперниками в лыжах.
Россия пока взяла на Олимпиаде-2022 шесть золотых медалей. Все – в лыжных гонках и фигурном катании. Этот результат еще можно улучшить во всех видах и даже разбавить мужским хоккеем. Что уже есть в фигурке: командные соревнования (пока предварительное) и победа Щербаковой у женщин-одиночниц. По лыжным гонкам распределение золота пока такое:
- Александр Большунов (скиатлон);
- Мужская лыжная эстафета;
- Женская лыжная эстафета;
- Александр Большунов (мужской марафон).
Большунов после победы в марафоне поцеловал снег:
И поклонился:
Потом – выход на награждение в золотых ботинках:
И получил талисман от Елены Вяльбе:
Еще он сфотографировался с призерами. Там снова стоял в центре:
Еще перед награждением талисманами Большунов дал интервью телеканалу «Россия 1». Сказал там: «Не считаю себя королем. Должны были бежать 50 километров. Из-за погодных условий сократили». Большунов отметил в том же интервью, что условия были на грани. Его мнение: можно бежать и всю дистанцию. Победу он посвятил жене – это подарок на день рождения.
Почему мужской лыжный марафон на Олимпиаде-2022 состоялся в сокращенном виде
Основная причина: тяжелые погодные условия. Температура в Пекине составляла -16 градусов. К этому добавлялся сильный ветер – похожий до этого был на биатлоне. Пока рассматривался возможный перенос лыжного марафона, не состоялись соревнования у горнолыжников. Командные соревнования там официально перенесены на сутки.
Итог по лыжным гонкам: организаторы сократили дистанцию гонки. Вместо 50 километров – 28,4. Старт гонки сдвинулся на час. Глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала подробности в эфире «Матч ТВ» (цитата по «Чемпионату»): «Ситуация реально сложная. Там вообще невозможно. В некоторых местах даже не задувает, а на фотографиях поваленные деревья на трассе».
Она же объясняла: «Клэбо не хотел бежать 50 километров, но потом сократили до 28 километров. И он сказал, что бежит. Норвежцы уже давали информацию в жюри, что он на 50 километров не будет стартовать». Россия настаивала на проведении полноценного марафона. Вяльбе утверждает, что его можно было перенести на утро следующего дня.
20 февраля в Пекине пройдет женский марафон. Его протяженность – 30 километров. Пока дистанция женщин получается длиннее, чем у мужчин. На это влияет прогноз погоды. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер подтвердил: станет теплее, не так ветрено. Поэтому Россия и надеялась на перенос марафона. Он еще мог бы остаться полноценным.
Большунов участвовал в двух Олимпиадах. В каждой гонке – медаль
На Олимпийских играх-2022 официально завершились мужские соревнования в лыжах. В заключительной гонке подтвердилась олимпийская тенденция по карьере Александра Большунова: он берет медали везде, где участвует. Подробно мы писали об этом тут. Сработало уже девять раз за две Олимпиады. Раскладка по его олимпийским медалям: три золота, четыре серебра, две бронзы.
Так он распределил их по гонкам:
- 🥉 Олимпиада-2018: личный спринт;
- 🥈 Олимпиада-2018: эстафета;
- 🥈 Олимпиада-2018: командный спринт;
- 🥈 Олимпиада-2018: марафон 50 км;
- 🥇 Олимпиада-2022: скиатлон;
- 🥈 Олимпиада-2022: гонка с раздельным стартом;
- 🥇 Олимпиада-2022: эстафета;
- 🥉 Олимпиада-2022: командный спринт;
- 🥇 Олимпиада-2022: марафон 28,4 км.
Не только Большунов выигрывал медали у мужчин в лыжных гонках на Олимпиаде-2022. Золотые медали за эстафету вместе с ним получили Червоткин, Спицов и Устюгов. Терентьев имеет две бронзы. Теперь к ним добавился еще и Якимушкин.
Если брать общее число медалей в лыжных гонках у мужчин и женщин, то Россия уже оказалась впереди Норвегии – 11:7.