Большунов финишировал с флагом и сломал пьедестал на награждении. Первое золото России на Олимпиаде – и его тоже 🥇
Как пробежал Большунов: упал через два километра, а в конце оторвался
Александр Большунов и Денис Спицов – медалисты лыжного скиатлона. Большунов выиграл первое золото России на Олимпиаде-2022. Спицов стал серебряным призером. Теперь у России такая раскладка по медалям на Олимпиаде: золото, два серебра, бронза. 5 февраля было серебро Непряевой в женском скиатлоне и бронза в биатлонной смешанной эстафете.
Главные моменты лыжного скиатлона:
1. Большунов проходил отметку 2,5 км одним из лидеров. Но запнулся и упал. К следующей отсечке он вернулся в лидирующую группу и пошел в отрыв. Вместе с ним – Нисканен.
2. Первые 15 километров Большунов и Нисканен прошли вместе. Они оторвались от остальных.
3. Дальше в отрыв убежал один Большунов. Уже отстал сам Нисканен, а Спицов вырвался на второе место. Позже и он упал, когда пил.
4. Отрыв Большунова составил более минуты. Он финишировал с флагом ОКР. Напоминаем: Россия выступает на Олимпиаде-2022 без флага и гимна.
5. Дальше Большунов встречал Спицова. Они обнимались и вместе держали флаг. Получился такой исторический кадр:
6. Победное селфи Александра Большунова и других призеров Олимпиады-2022:
7. Во время награждения Большунов запрыгнул на пьедестал, но от него отлетела пластиковая часть. Сам же Большунов полез устанавливать ее обратно.
Что надо знать о победе Большунова: тяжелый сезон с болезнями, первое олимпийское золото
Александр Большунов – победитель Кубка мира, обладатель восьми медалей чемпионатов мира, чемпион «Тур де Ски». На Олимпиаде-2018 Большунов установил рекорд России: никто не брал четыре медали за одну Олимпиаду. Там у Большунова было три серебра и одна бронза. Еще ни разу в карьере он не получал олимпийское золото.
Даже в этой гонке у России действовала командная тактика. Пока Большунов убегал, Денис Спицов занимался сдерживанием его главных конкурентов. Так это объяснил тренер Егор Сорин: «Мы боялись, что он подтянет Холунна к Большунову, поэтому попросили его подождать с ускорением». Тут Сорин говорит о моменте, когда Спицов тянул за собой большую группу.
Чаще всего Большунов проигрывал норвежцу Клэбо на крупных турнирах. Подробно мы рассказывали об их в отдельном материале. Первая олимпийская гонка в 2022-м показала, что сейчас Большунов сильнее хотя бы в скиатлоне. Клэбо провалил гонку и занял только 40-е место. Он проиграл Большунову более девяти минут.
Еще раз – важное. Все победы за карьеру у Большунова:
- Кубок мира
- Чемпионат мира
- «Тур де Ски»
- Олимпиада
Этот сезон для Большунова складывался тяжело. Он полгода залечивал травмы и занимался зубами. Позже Большунов еще и заболел – даже пропускал из-за этого гонку на этапе Кубка мира. Уже на «Тур де Ски» он неожиданно проиграл масс-старт, где стал только пятым. За гонку Большунов дважды менял палку. Его тренер объяснил, что именно это сказалось на психологии.
После олимпийского скиатлона Большунов сказал, что чувствовал уверенность еще в середине дистанции. Уже тогда ощущал возможность забрать золото. Такая уверенность Большунова не сочетается с парадоксальным успехом Спицова. 22 января Елена Вяльбе называла его спортсменом, который не совсем уверен в себе: «Хочется ему прям по носу треснуть».
Спицов вошел в окончательный состав России только 11 января, хотя многие лыжники еще за пару месяцев до этой даты все себе обеспечили. Сам Спицов известен еще по Олимпиаде-2018, где брал медали вместе с Большуновым. Там у него уже были два серебра. Еще Спицов имел олимпийскую бронзу в гонке на 15 километров.