Большунов финишировал с флагом и сломал пьедестал на награждении. Первое золото России на Олимпиаде – и его тоже 🥇

Что надо знать о победе Большунова: тяжелый сезон с болезнями, первое олимпийское золото

Александр Большунов – победитель Кубка мира, обладатель восьми медалей чемпионатов мира, чемпион «Тур де Ски». На Олимпиаде-2018 Большунов установил рекорд России: никто не брал четыре медали за одну Олимпиаду. Там у Большунова было три серебра и одна бронза. Еще ни разу в карьере он не получал олимпийское золото.

Даже в этой гонке у России действовала командная тактика. Пока Большунов убегал, Денис Спицов занимался сдерживанием его главных конкурентов. Так это объяснил тренер Егор Сорин: «Мы боялись, что он подтянет Холунна к Большунову, поэтому попросили его подождать с ускорением». Тут Сорин говорит о моменте, когда Спицов тянул за собой большую группу.

Чаще всего Большунов проигрывал норвежцу Клэбо на крупных турнирах. Подробно мы рассказывали об их в отдельном материале. Первая олимпийская гонка в 2022-м показала, что сейчас Большунов сильнее хотя бы в скиатлоне. Клэбо провалил гонку и занял только 40-е место. Он проиграл Большунову более девяти минут.

Еще раз – важное. Все победы за карьеру у Большунова: