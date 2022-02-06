Александр Большунов
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#Александр Большунов #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #лыжные гонки на Олимпийских играх-2022

Большунов финишировал с флагом и сломал пьедестал на награждении. Первое золото России на Олимпиаде – и его тоже 🥇

06 февраля, 12:57
Александр Плеханов

Так финишировал Александр Большунов.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Как пробежал Большунов: упал через два километра, а в конце оторвался

Александр Большунов и Денис Спицов – медалисты лыжного скиатлона. Большунов выиграл первое золото России на Олимпиаде-2022. Спицов стал серебряным призером. Теперь у России такая раскладка по медалям на Олимпиаде: золото, два серебра, бронза. 5 февраля было серебро Непряевой в женском скиатлоне и бронза в биатлонной смешанной эстафете. 

Главные моменты лыжного скиатлона:

1. Большунов проходил отметку 2,5 км одним из лидеров. Но запнулся и упал. К следующей отсечке он вернулся в лидирующую группу и пошел в отрыв. Вместе с ним – Нисканен.

Так упал Александр Большунов.

Скриншот из трансляции на официальном сайте Первого канала

2. Первые 15 километров Большунов и Нисканен прошли вместе. Они оторвались от остальных.

В середине дистанции Большунов отставал от Нисканена на 0,9 секунды.

Скриншот из трансляции на официальном сайте Первого канала

3. Дальше в отрыв убежал один Большунов. Уже отстал сам Нисканен, а Спицов вырвался на второе место. Позже и он упал, когда пил.

Падение Дениса Спицова.

Скриншот из трансляции на официальном сайте Первого канала

4. Отрыв Большунова составил более минуты. Он финишировал с флагом ОКР. Напоминаем: Россия выступает на Олимпиаде-2022 без флага и гимна.

Последние метры дистанции для Александра Большунова.

Keystone Press Agency/Global Look Press

5. Дальше Большунов встречал Спицова. Они обнимались и вместе держали флаг. Получился такой исторический кадр:

Александр Большунов и Денис Спицов.

Keystone Press Agency/Global Look Press

6. Победное селфи Александра Большунова и других призеров Олимпиады-2022:

7. Во время награждения Большунов запрыгнул на пьедестал, но от него отлетела пластиковая часть. Сам же Большунов полез устанавливать ее обратно.

Так Большунов пытался поправить надпись Bejing 2022.

Скриншот из трансляции на официальном сайте Первого канала

Что надо знать о победе Большунова: тяжелый сезон с болезнями, первое олимпийское золото

Александр Большунов – победитель Кубка мира, обладатель восьми медалей чемпионатов мира, чемпион «Тур де Ски». На Олимпиаде-2018 Большунов установил рекорд России: никто не брал четыре медали за одну Олимпиаду. Там у Большунова было три серебра и одна бронза. Еще ни разу в карьере он не получал олимпийское золото.

Даже в этой гонке у России действовала командная тактика. Пока Большунов убегал, Денис Спицов занимался сдерживанием его главных конкурентов. Так это объяснил тренер Егор Сорин: «Мы боялись, что он подтянет Холунна к Большунову, поэтому попросили его подождать с ускорением». Тут Сорин говорит о моменте, когда Спицов тянул за собой большую группу.

Чаще всего Большунов проигрывал норвежцу Клэбо на крупных турнирах. Подробно мы рассказывали об их в отдельном материале. Первая олимпийская гонка в 2022-м показала, что сейчас Большунов сильнее хотя бы в скиатлоне. Клэбо провалил гонку и занял только 40-е место. Он проиграл Большунову более девяти минут.

Еще раз – важное. Все победы за карьеру у Большунова:

  • Кубок мира
  • Чемпионат мира
  • «Тур де Ски»
  • Олимпиада

Эмоции Большунова, Спицова и Нисканена.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Этот сезон для Большунова складывался тяжело. Он полгода залечивал травмы и занимался зубами. Позже Большунов еще и заболел – даже пропускал из-за этого гонку на этапе Кубка мира. Уже на «Тур де Ски» он неожиданно проиграл масс-старт, где стал только пятым. За гонку Большунов дважды менял палку. Его тренер объяснил, что именно это сказалось на психологии.

После олимпийского скиатлона Большунов сказал, что чувствовал уверенность еще в середине дистанции. Уже тогда ощущал возможность забрать золото. Такая уверенность Большунова не сочетается с парадоксальным успехом Спицова. 22 января Елена Вяльбе называла его спортсменом, который не совсем уверен в себе: «Хочется ему прям по носу треснуть».

Спицов вошел в окончательный состав России только 11 января, хотя многие лыжники еще за пару месяцев до этой даты все себе обеспечили. Сам Спицов известен еще по Олимпиаде-2018, где брал медали вместе с Большуновым. Там у него уже были два серебра. Еще Спицов имел олимпийскую бронзу в гонке на 15 километров.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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