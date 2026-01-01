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Лыжные гонки
Материалы
Лыжные гонки: Материалы
Главная
Материалы
Новости
Как все это ударило по русскому спорту: иностранцы не поедут на турниры в Россию, Абрамович передал управление «Челси», финала ЛЧ не будет
#политика
Разбираем медальный зачет Олимпиады: 65 стран не взяли ничего, 34% всей суммы Россия набрала в лыжах
#Олимпиада-2022
Непряева снялась с марафона на Олимпиаде-2022. Это она брала первую медаль России
#Наталья Непряева
Новая победа Большунова на Олимпиаде – теперь в сокращенном марафоне: сделал поклон, поцеловал снег и вышел в золотых ботинках
#Александр Большунов
«Попробую не отстать, пока не увижу старуху с косой». Клэбо проиграл Большунову больше минуты – и снялся с марафона, который не хотел бежать
#Йоханнес Клэбо
Лыжники России опять с золотом Олимпиады! Особенно рады за Устюгова: в Сочи он упал, в Пхенчан не пустил МОК
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Русская лыжница постоянно танцует на награждении. Она объясняет это языком тела и криком души
#Юлия Ступак
Большунов и Клэбо – главная дуэль в мире лыжных гонок. Но это не война – а уважение, подколы, приглашение на свадьбу и общение без слов
#Александр Большунов
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
#Ливерпуль
6
Золото России в эстафете принесла 21-летняя Степанова: она ругает медиа и возмущается, что Путин не смотрит лыжи
#Вероника Степанова
Каждая гонка Большунова на Олимпиаде = медаль. КАЖДАЯ
#Александр Большунов
«Это жопа». Почему главный соперник Большунова на Олимпиаде проиграл ему девять минут в скиатлоне
#Йоханнес Клэбо
Большая звезда Олимпиады для России – лыжник Большунов. Парадокс: он самый закрытый и при этом самый популярный
#Александр Большунов
Большунов финишировал с флагом и сломал пьедестал на награждении. Первое золото России на Олимпиаде – и его тоже 🥇
#Александр Большунов
«Это не мое тело». Русская лыжница расплакалась в прямом эфире после провала гонки, где Россия взяла первую медаль
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#Юлия Ступак
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Как разобраться в лыжных видах: чем отличаются классический и свободный стили, что такое скиатлон и все другие гонки
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
1
#Россия на Олимпийских играх-2022
1
Русская лыжница впервые выиграла «Тур де Ски». Взяла две гонки из шести, чуть не снялась из-за больного горла
#Наталья Непряева
Бывшая юниорка принесла России первое золото в лыжной эстафете за 17 лет. Она сама попросила у тренера последний этап
#Вероника Степанова
Как дела у Большунова – главной русской звезды лыж. Полгода лечил травмы и зубы. Но даже соперники уверены: к Олимпиаде готов
#Александр Большунов
Из «Ливерпуля» уходит важный человек, который из тени построил команду. Это он подписал Клоппа (шпионил за ним в отеле) и привел Салаха, хотя Клопп возражал
#Майкл Эдвардс
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
Полуголый атлет в кокосовом масле – это главная звезда открытия Олимпиады. Он несет знамя маленькой страны Тонга уже на третьих играх подряд
#Пита Тауфатофуа
Драма в лыжах. Большунов на финише сломал палку, потерял лидерство – и заплакал. Потом его соперник дисквалифицировался
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#Александр Большунов
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Большунов лютует на лыжне: вчера упал с норвежцем, сегодня – въехал в финна и замахивался палкой
#Александр Большунов
Все о протестах в Белоруссии. Как власть борется с оппозицией перед выборами президента (обыски, тюрьма, законы)
#политика
Гайд по юношеской Олимпиаде. Что это такое? Чем отличается от Универсиады? Где смотреть? За какими историями последить?
#Олимпиада
Россия уже побеждает в 2020-м – Большунов выиграл «Тур де Ски»
#Александр Большунов
Где взять надежду на русский спорт в 2020 году
#Россия
Устюгов скандалил на лыжном ЧМ, мог отомстить, но провалился. Безумно жаль
#Сергей Устюгов