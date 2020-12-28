Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
Январь
⬛️ 26 января – погиб Кобе Брайант. Он разбился на вертолете вместе с дочерью Джанной.
Кобе обожал вертолет. Пользовался им вместо машины каждый день и считал, что так бережет здоровье
Как и почему разбился вертолет Кобе. Разбор деталей крушения
🏴🇪🇺 31 января – Великобритания официально вышла из Евросоюза.
🔥 Весь месяц – лесные пожары в Австралии. Гигантская экологическая катастрофа из-за которой погибли более трех миллиардов животных. Известно об убитых 27 жителях и более двух тысячах сгоревших домов.
Февраль
🎾 26 февраля – Мария Шарапова закончила карьеру.
«Это было моей горой. Готова покорить еще одну». Шарапова попрощалась с теннисом
Март
💰 9 марта – резкое падение курса рубля после обвала цен на нефть. За доллар – до 75,06 рублей, за евро – до 85,7 рублей.
⛷️ 11 марта – русский лыжник Александр Большунов выиграл Кубок мира. Это первый трофей для россиян. В СССР его завоевывали Александр Завьялов и Владимир Смирнов.
Апрель
🛢️ 20 апреля – стоимость американской нефти WTI опустилась ниже отметки $15 за баррель впервые более чем за 20 лет.
Май
🚔 25 мая – в США при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Это вызвало массовые протесты и усиление движения Black Lives Matter.
Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter
🚀 30 мая – впервые в истории частная компания запустила людей в космос. Успешный запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции осуществила компания SpaceX Илона Маска.
Июнь
⬛️ 8 июня – по вине актера Михаила Ефремова в ДТП погиб человек. Позже Ефремов был осужден на 7,5 лет.
Алкоголизм Ефремова – давняя тема. Он уже попадал в пьяные скандалы, обсуждал пьянство и играл пьяных
🏆 25 июня – «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии и стал чемпионом именно АПЛ впервые в ее истории. В сезоне он установил массу рекордов, а из первых 27 матчей не выиграл лишь один.
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
Июль
📄 4 июля – в России вступили в силу поправки к Конституции, которые одобрили почти 78% россиян. Обнулены сроки Владимира Путина.
Август
⚔️ 9 августа – президентом Белоруссии снова выбран Александр Лукашенко, несмотря на протесты. Позже митинги переросли в столкновения с полицией и массовые задержания.
Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным
🥃 20 августа – отравлен Алексей Навальный, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Он был введен в состояние искусственной комы в больнице Омска, позже – перевезен в Берлин. Правительство Германии заявило об отравлении ядом из группы «Новичок».
🏆 21 августа – «Севилья» выиграла в финале Лиги Европы у «Интера» и стала рекордсменом ЛЕ по титулам (их шесть). За последние шесть лет она выигрывала их четырежды.
🏆 23 августа – в финале Лиги чемпионов «Бавария» победила «ПСЖ» благодаря единственному голу Кингсли Комана. Она первой в истории выиграла абсолютно все матчи в сезоне ЛЧ.
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
Еще год назад Нойер увяз в кризисе: мог уйти, разводился с женой и стал худшим вратарем лиги
Больше всех поражению «ПСЖ» радовался «Марсель». Пайет троллил в твиттере, а фанаты запускали салют
Сентябрь
⚔️ 27 сентября – начало войны между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, которая продлилась шесть недель. В ноябре война прекратилась. Условия: вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов, часть территории – под контролем Азербайджана, ввод российских миротворцев.
Почему вообще Азербайджан и Армения конфликтуют? Объяснение в 5 абзацах
🏆 28 сентября – «Тампа-Бэй» выиграла шестой матч финала НХЛ и завоевала титул впервые с 2015 года. Чемпионами НХЛ в ее составе стали четыре россиянина: Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков и Никита Кучеров.
Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?
«В церкви я нахожу себя». Василевский – религия: каждое воскресенье в храме, знаком с патриархом и играет в маске с крестом
Раньше Тампа смеялась над хоккеем и не узнавала звезд на улицах. Город изменил бизнесмен-строитель
🇷🇺 30 сентября – «Краснодар» во втором матче обыграл греческий ПАОК 2:1, такой же счет был и в первом. Россия впервые представила три команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
Октябрь
🏆 11 октября – «Лос-Анджелес Лейкерс» победили в шестом матче финала НБА у «Майами» и выиграли лигу впервые с 2010 года. Леброн Джеймс получил приз MVP.
Дружба года. Леброн дарил Дэвису свой номер, срывал интервью и посылал куда подальше. Их дуэт = золото «Лейкерс»
⬛️ 16 октября – во Франции чеченец убил и обезглавил учителя, показавшего классу карикатуры на пророка Мухаммеда. По стране прошла волна протестов, в мире – резонансные обсуждения.
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
Кто поддержал Хабиба в посте с оскорблением Макрона
🥊 25 октября – Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гейджи на UFC 254 объявил о завершении карьеры. Он выиграл все 29 боев.
Разбираем бой Хабиб – Гейджи пошагово. Гейджи нанес больше ударов и целился в больную ногу, но Хабиб накинул треугольник
Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»
Ноябрь
🇺🇸 7 ноября – президентом США стал Джо Байден, опередивший Дональда Трампа.
Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
🌍 18 ноября – сборная России по футболу проиграла в Лиге наций 0:5 Сербии – впервые с 2004 года настолько крупно. Матч имел турнирное значение – в случае победы Россия вышла бы в Лигу А.
0:5 от Сербии. Самое крупное поражение за 16 лет, падение в третью корзину отбора к ЧМ-2022 и другие ужасы
🏆 22 ноября – русский теннисист Даниил Медведев впервые выиграл Итоговый турнир ATP. Он первым в его истории обыграл всех представителей топ-3 на нем.
Глубже узнаем Медведева: уехал во Францию, ходит к психологу, держит в тени жену
⬛️ 25 ноября – умер Диего Марадона. По результатам вскрытия был назван диагноз – острый отек легких, вызванный хронической сердечной недостаточностью.
«Он найдет утешение в руках бога». Мир прощается с Марадоной
Больничная карта Марадоны. Лишний вес, операции на желудке и мозге, наркозависимость, сердце
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
Декабрь
🇷🇺 10 декабря – после поражения ЦСКА в Загребе в Лиге Европы стало ясно, что из 24 матчей на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ у русских команд есть лишь одна победа. Ее одержал «Краснодар» в игре с «Ренном» (1:0), он же – единственным вышел в весеннюю часть еврокубков.
⛔️ 17 декабря – CAS подтвердил отстранение России от ЧМ и Олимпиад на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сократив на такой же срок наказание WADA. Россия дисквалифицирована до 16 декабря 2022 года.