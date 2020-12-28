Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что

Март

💰 9 марта – резкое падение курса рубля после обвала цен на нефть. За доллар – до 75,06 рублей, за евро – до 85,7 рублей.

⛷️ 11 марта – русский лыжник Александр Большунов выиграл Кубок мира. Это первый трофей для россиян. В СССР его завоевывали Александр Завьялов и Владимир Смирнов.

Апрель

🛢️ 20 апреля – стоимость американской нефти WTI опустилась ниже отметки $15 за баррель впервые более чем за 20 лет.

Май

🚔 25 мая – в США при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Это вызвало массовые протесты и усиление движения Black Lives Matter.

Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР

Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter