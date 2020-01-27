Как и почему разбился вертолет Кобе. Разбор деталей крушения
Расследование катастрофы вертолета Sikorsky S76-B, в котором летел Кобе Брайант, его дочь и еще семь человек, займет пару недель. «Это логистический кошмар в некотором смысле, потому что место крушения само по себе труднодоступно», – говорит шериф округа Лос Анджелес Алекс Виллануэва.
Тем не менее после изучения доступных материалов о крушении примерные причины трагедии уже можно предположить – в тот день в городе был сильный туман, и даже на видео, опубликованных после крушения, видимость очень низкая.
Кобе летел на игру своей дочери
Она планировалась в академии спорта «Мамба» – совместном проекте Кобе с другими бизнесменами. Это огромный кампус, где готовят самых разных спортсменов: баскетболистов, футболистов, волейболистов и многих других. В кампусе есть как огромный набор тренажеров, так и площадки для игр.
В воскресенье в баскетбольной части академии планировалась игра, в которой у Кобе была роль тренера. В его команде играла дочь – 13-летняя Джианна Мария-Оноре, которая тоже была в вертолете.
Чтобы добраться до игры, вертолет пролетел через весь Лос-Анджелес и разбился в пяти минутах от цели. Мы нанесли маршрут, доступный на сайте авиатрекинга Flightradar24, на карты Google, чтобы вы примерно представляли, где это случилось.
Почти наверняка главная причина – это погода
В Лос-Анджелесе в это время (10 утра по местному) был сильный туман. Пресс-секретарь полиции Лос Анджелеса сказал, что даже полицейские вертолеты не летали в этот день: «Погода не отвечала минимальным требованиям для осуществления полетов».
Город Калабасас, рядом с которым разбился вертолет, находится рядом с горами Санта-Моника: их высота – от 300 до 910 метров. Для сравнения: высота центра Лос-Анджелеса – 93 метра над уровнем моря.
На сайте Flightradar24 можно отследить изменение высоты и скорости вертолета. Видно, что за минуту до катастрофы вертолет начал очень резко набирать высоту. Тогда он находился на высоте около 380 метров над уровнем моря: возможно, пилот заметил горы в тумане и попытался резко набрать высоту, чтобы их облететь. После подъема до 650 метров вертолет резко падает и разбивается. На тот момент, похоже, вертолет уже был неконтролируемым, и пилот никак не мог исправить критичную ситуацию.
«Он летел очень низко и звучал как-то неправильно. Я видел, как он падал вниз, хоть мне было трудно что-то разобрать, так как было очень туманно, – рассказывает свидетель Джерри Кочарян. – При взрыве было огромное огненное облако, никто не смог бы это пережить».
За 15 минут до крушения пилот некоторое время кружил около города Глендэйл, ближе к центру Лос Анджелеса. На графике ниже – это тот отрезок, где желтая линия (скорость) минимальная (мы также отметили его на карте выше). Возможно, пилот ждал рассеивания тумана, но в итоге продолжил полет.
Кто еще был в вертолете?
Изначально говорили о пяти погибших, затем подтвердили девять. Сообщение, что в вертолете были четверо дочерей Коби, в итоге не подтвердилось, но одна, Джианна Мария-Оноре, погибла вместе с отцом.
Полиция пока что не подтверждала список погибших, так как экспертиза еще не закончена. «Сейчас было бы совершенно неуместно идентифицировать кого-либо по имени», – заявил шериф округа Лос Анджелес Алекс Виллануэва. Но часть из них уже подтверждена родственниками. Помимо Кобе, его дочери и пилота вертолета Ары Зобаяна подтверждены еще четыре человека.
Бейсбольный тренер Джон Алтобелли. Он 27 лет тренировал детей бейсболу в колледже «Орендж Кост». За эти сезоны команда Алтобелли выиграла 705 матчей, или 59 процентов от всех игр.
Его жена Кери Алтобелли и дочь Алисса. Дочь играла в одной баскетбольной командой вместе с Джианной Марией – они вместе летели на предстоящий матч.
Кристина Маузер, тренер. Она тренировала женские команды в баскетболе и помогала Кобе в Академии. О том, что она была в вертолете, сообщил ее муж Мэтт. «Мы с моими детьми опустошены. Мы потеряли сегодня нашу прекрасную жену и маму в авиакатастрофе. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь. Спасибо за все добрые пожелания, которые они так много значат», – написал муж на своей странице в фейсбуке.
Кем были еще два человека на борту – пока неизвестно.