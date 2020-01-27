Как и почему разбился вертолет Кобе. Разбор деталей крушения

Почти наверняка главная причина – это погода

В Лос-Анджелесе в это время (10 утра по местному) был сильный туман. Пресс-секретарь полиции Лос Анджелеса сказал, что даже полицейские вертолеты не летали в этот день: «Погода не отвечала минимальным требованиям для осуществления полетов».

Город Калабасас, рядом с которым разбился вертолет, находится рядом с горами Санта-Моника: их высота – от 300 до 910 метров. Для сравнения: высота центра Лос-Анджелеса – 93 метра над уровнем моря.

На сайте Flightradar24 можно отследить изменение высоты и скорости вертолета. Видно, что за минуту до катастрофы вертолет начал очень резко набирать высоту. Тогда он находился на высоте около 380 метров над уровнем моря: возможно, пилот заметил горы в тумане и попытался резко набрать высоту, чтобы их облететь. После подъема до 650 метров вертолет резко падает и разбивается. На тот момент, похоже, вертолет уже был неконтролируемым, и пилот никак не мог исправить критичную ситуацию.

«Он летел очень низко и звучал как-то неправильно. Я видел, как он падал вниз, хоть мне было трудно что-то разобрать, так как было очень туманно, – рассказывает свидетель Джерри Кочарян. – При взрыве было огромное огненное облако, никто не смог бы это пережить».

За 15 минут до крушения пилот некоторое время кружил около города Глендэйл, ближе к центру Лос Анджелеса. На графике ниже – это тот отрезок, где желтая линия (скорость) минимальная (мы также отметили его на карте выше). Возможно, пилот ждал рассеивания тумана, но в итоге продолжил полет.