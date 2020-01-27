🚁Кобе обожал вертолет. Пользовался им вместо машины каждый день и считал, что так бережет здоровье

Кобе сиял ярко. Дорогие украшения, костюмы, поток желанных брендов от ног до коробки в руках. Частью его образа всегда был частный вертолет. На нем Кобе летал на домашние матчи «Лейкерс» из дома в округе Оранж. В интервью GQ для огромного байопика о себе он объяснял: это не для роскоши. Вертолет – еще один инструмент для его тела. Как тренажеры или джакузи в ванной. Оказывается, уже к 30 годам насобирав болей в коленях, травм спины, переломов пальцев, хронической изжоги и других повреждений, Кобе не мог спокойно сидеть в машине два с лишним часа. Вертолет помогал ему добираться быстро, комфортно и с набором сил для игры.

USA Today рассказывало в 2012 году, что Кобе помог одноклубнику Стиву Блейку, когда тот получил тяжелую травму. Чтобы избежать пробок и объездов, он просто отвез Блейку на прием к врачу на своем вертолете. Позднее Кобе помогал так и другим партнерам.

Однажды Кобе жестко пошутил над генеральным менеджером «Лейкерс» Робом Пелинкой. Он предложил ему вместе покататься на вертолете, а сам втайне дал пилоту команду исполнять разные военные маневры. Вертолет кружился, входил в пике и даже отключал двигатели прямо в полете.