🚁Кобе обожал вертолет. Пользовался им вместо машины каждый день и считал, что так бережет здоровье
Кобе сиял ярко. Дорогие украшения, костюмы, поток желанных брендов от ног до коробки в руках. Частью его образа всегда был частный вертолет. На нем Кобе летал на домашние матчи «Лейкерс» из дома в округе Оранж. В интервью GQ для огромного байопика о себе он объяснял: это не для роскоши. Вертолет – еще один инструмент для его тела. Как тренажеры или джакузи в ванной. Оказывается, уже к 30 годам насобирав болей в коленях, травм спины, переломов пальцев, хронической изжоги и других повреждений, Кобе не мог спокойно сидеть в машине два с лишним часа. Вертолет помогал ему добираться быстро, комфортно и с набором сил для игры.
USA Today рассказывало в 2012 году, что Кобе помог одноклубнику Стиву Блейку, когда тот получил тяжелую травму. Чтобы избежать пробок и объездов, он просто отвез Блейку на прием к врачу на своем вертолете. Позднее Кобе помогал так и другим партнерам.
Однажды Кобе жестко пошутил над генеральным менеджером «Лейкерс» Робом Пелинкой. Он предложил ему вместе покататься на вертолете, а сам втайне дал пилоту команду исполнять разные военные маневры. Вертолет кружился, входил в пике и даже отключал двигатели прямо в полете.
«Вся моя жизнь проносилась перед глазами. У меня чуть не случился сердечный приступ. – вспоминал Пелинка. – А Кобе просто сидел [в этом вертолете] спокойно и собрано».
Любовь Кобе к вертолетам была давним мемом. Таким прочным, что какой-то парень еще в 2012 году опубликовал твит: «Кобе собирается умереть, погибнув в вертолетной аварии».
В 2020-м этот твит нашли и отретвитили 142 тысячи раз за ночь. Сам автор злого пророчества в реплаях извиняется.
Издание Slate рассказывает, что Кобе пользовался вертолетом марки Sikorsy S-76. Эту модель производят для корпоративных клиентов и VIP-персон, но используют также в поисково-спасательных операциях. Всего в мире было 178 частных владельцев (ряд источников сообщает, что Кобе не покупал вертолет, а пользовался долгосрочной арендой) плюс главы государств и высокопоставленные чиновники. Средняя цена Sikorsy S-76 – 13 млн долларов.
Вертолет таким с серийным номером, как у Кобе, был изготовлен в 1991 году и никогда не проходил по базам авиаданных с жалобами на поломки или аварии.
Кобе после завершения карьеры пользовался вертолетом также часто. Сервис по отслеживанию полетов Flightradar фиксирует, что в последние дни разбившийся Sikorsy S-76 летал по несколько раз в сутки.
В интервью 2009 года Кобе отвечал про пристрастие к вертолету:
«Некоторые события слишком ценны, чтобы их пропускать. Как футбольная игра моей дочери. Что если я пропущу ее первый гол?»