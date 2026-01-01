Медицина: Материалы

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Как кофе стал главным напитком человечества
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#Еда
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Пациент во время девятичасовой операции на мозге играл на саксофоне – все ради сохранения навыка
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#медицина
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Как правильно целоваться: инструкции, советы, техники
#медицина
Как устроена Нобелевская премия: кто выбирает номинантов и лауреатов, чем отличаются категории и принцип голосования
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#Нобелевская премия
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Как правильно целоваться с языком: почему такой поцелуй называется французским и где ему научиться
#медицина
Райан Рейнольдс впервые прошел колоноскопию и снял ее на видео – чтобы победить табу о ней среди мужчин
#медицина
Узнают ли животные себя в зеркале и как они воспринимают отражение
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#медицина
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Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
Запрет на аборты: почему западные страны спорят об этом и как появляются такие ограничения
#политика
Как оформить электронную медицинскую карту?
#Технологии
Что такое синдром Гийена-Барре: какие симптомы, почему возникает, как лечить
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#медицина
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Все про сонный паралич: почему случается, как из него выйти и что за название синдром старой ведьмы
#медицина
Что вы не знали о поцелуях: как люди до них додумались, почему они есть не во всех культурах и зачем шимпанзе тоже целуются
#медицина
Как двигать ушами: почему одни это могут, а другие – нет, и реально ли натренировать
#медицина
Коронавирус правда возвращается? Разбираем цифры заболевших и последние новости об ограничениях
#коронавирус
Как выбрать солнцезащитные очки – и от чего они защищают кроме солнца
#медицина
Откуда берется дежавю и почему наш мозг думает, что уже было даже то, чего на самом деле не было
#медицина
Брэд Питт из-за болезни плохо запоминает лица людей: иногда знакомые обижаются и думают, что он высокомерный
#Брэд Питт
Самое дорогое лекарство в мире: почему препарат «Золгенсма» стоит $2 млн за один укол
#медицина
Почему нам не нравится свой голос на записи – у этого есть научное объяснение
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#медицина
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Кто такие небинарные персоны и как корректно с ними общаться
#медицина
Английские футболисты зависимы от снотворного с алкоголем – и это проблема. Хотя таблетки пили всегда
#медицина
Почему в мире опять растет число заражений коронавирусом: что именно на это влияет и будет ли новая волна в России
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#коронавирус
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У Джастина Бибера паралич нервов лица – это синдром Рамзи Ханта: он отменил концерты и лечится, но есть риск глухоты
#Джастин Бибер
Разбираем все про скандал с Борисом Джонсоном: он делал вечеринки в пандемию, пока жители Великобритании сидели под строгим карантином
#Борис Джонсон
Какими способами люди заражаются оспой обезьян – и почему геи входят в группу риска
#медицина
Какие турниры 2021 года уже отменены
#Юношеская Лига чемпионов
Рабочие по сборке MacBook в Шанхае два месяца живут на заводе и не видят семьи – теперь они бастуют против коронавирусных запретов
#Apple
У оспы обезьян история более 60 лет: вспышки в США и Европы уже бывали, а среди переносчиков – даже хомяковые крысы
#медицина
Почему люди боятся щекотки
#медицина
В каких странах уже выявлена оспа обезьян и будет ли она в России
#медицина
Бекхэм вложился в производство каннабиноидов. Это будет легальный бизнес?
#Дэвид Бекхэм