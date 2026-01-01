Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
География
Материалы
Космос
Материалы
Политика
Материалы
Новости
Медицина
Материалы
Новости
Коронавирус
Материалы
Новости
Еда
Материалы
Экономика
Технологии
География
Космос
Политика
Медицина
Коронавирус
Еда
Главная
Медицина
Материалы
Медицина: Материалы
Главная
Материалы
Новости
Как кофе стал главным напитком человечества
1
#Еда
1
Пациент во время девятичасовой операции на мозге играл на саксофоне – все ради сохранения навыка
1
#медицина
1
Как правильно целоваться: инструкции, советы, техники
#медицина
Как устроена Нобелевская премия: кто выбирает номинантов и лауреатов, чем отличаются категории и принцип голосования
1
#Нобелевская премия
1
Как правильно целоваться с языком: почему такой поцелуй называется французским и где ему научиться
#медицина
Райан Рейнольдс впервые прошел колоноскопию и снял ее на видео – чтобы победить табу о ней среди мужчин
#медицина
Узнают ли животные себя в зеркале и как они воспринимают отражение
1
#медицина
1
Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
Запрет на аборты: почему западные страны спорят об этом и как появляются такие ограничения
#политика
Как оформить электронную медицинскую карту?
#Технологии
Что такое синдром Гийена-Барре: какие симптомы, почему возникает, как лечить
1
#медицина
1
Все про сонный паралич: почему случается, как из него выйти и что за название синдром старой ведьмы
#медицина
Что вы не знали о поцелуях: как люди до них додумались, почему они есть не во всех культурах и зачем шимпанзе тоже целуются
#медицина
Как двигать ушами: почему одни это могут, а другие – нет, и реально ли натренировать
#медицина
Коронавирус правда возвращается? Разбираем цифры заболевших и последние новости об ограничениях
#коронавирус
Как выбрать солнцезащитные очки – и от чего они защищают кроме солнца
#медицина
Откуда берется дежавю и почему наш мозг думает, что уже было даже то, чего на самом деле не было
#медицина
Брэд Питт из-за болезни плохо запоминает лица людей: иногда знакомые обижаются и думают, что он высокомерный
#Брэд Питт
Самое дорогое лекарство в мире: почему препарат «Золгенсма» стоит $2 млн за один укол
#медицина
Почему нам не нравится свой голос на записи – у этого есть научное объяснение
1
#медицина
1
Кто такие небинарные персоны и как корректно с ними общаться
#медицина
Английские футболисты зависимы от снотворного с алкоголем – и это проблема. Хотя таблетки пили всегда
#медицина
Почему в мире опять растет число заражений коронавирусом: что именно на это влияет и будет ли новая волна в России
1
#коронавирус
1
У Джастина Бибера паралич нервов лица – это синдром Рамзи Ханта: он отменил концерты и лечится, но есть риск глухоты
#Джастин Бибер
Разбираем все про скандал с Борисом Джонсоном: он делал вечеринки в пандемию, пока жители Великобритании сидели под строгим карантином
#Борис Джонсон
Какими способами люди заражаются оспой обезьян – и почему геи входят в группу риска
#медицина
Какие турниры 2021 года уже отменены
#Юношеская Лига чемпионов
Рабочие по сборке MacBook в Шанхае два месяца живут на заводе и не видят семьи – теперь они бастуют против коронавирусных запретов
#Apple
У оспы обезьян история более 60 лет: вспышки в США и Европы уже бывали, а среди переносчиков – даже хомяковые крысы
#медицина
Почему люди боятся щекотки
#медицина
В каких странах уже выявлена оспа обезьян и будет ли она в России
#медицина
Бекхэм вложился в производство каннабиноидов. Это будет легальный бизнес?
#Дэвид Бекхэм
Показать еще
1
2