Медицина: Материалы

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Как оформить электронную медицинскую карту?
#Технологии
19 августа, 20:12
Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
16 августа, 18:30
Что такое синдром Гийена-Барре: какие симптомы, почему возникает, как лечить
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#медицина
31 июля, 20:41
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Все про сонный паралич: почему случается, как из него выйти и что за название синдром старой ведьмы
#медицина
25 июля, 21:15
Как двигать ушами: почему одни это могут, а другие – нет, и реально ли натренировать
#медицина
17 июля, 13:18
Коронавирус правда возвращается? Разбираем цифры заболевших и последние новости об ограничениях
#коронавирус
16 июля, 22:57
Как выбрать солнцезащитные очки – и от чего они защищают кроме солнца
#медицина
12 июля, 22:17
Что вы не знали о поцелуях: как люди до них додумались, почему они есть не во всех культурах и зачем шимпанзе тоже целуются
#медицина
06 июля, 19:58
Запрет на аборты: почему западные страны спорят об этом и как появляются такие ограничения
#политика
28 июня, 19:24
Откуда берется дежавю и почему наш мозг думает, что уже было даже то, чего на самом деле не было
#медицина
12 июля, 15:44
Брэд Питт из-за болезни плохо запоминает лица людей: иногда знакомые обижаются и думают, что он высокомерный
#Брэд Питт
09 июля, 00:12
Самое дорогое лекарство в мире: почему препарат «Золгенсма» стоит $2 млн за один укол
#медицина
07 июля, 15:37
Английские футболисты зависимы от снотворного с алкоголем – и это проблема. Хотя таблетки пили всегда
#медицина
01 марта 2021, 23:55
Почему нам не нравится свой голос на записи – у этого есть научное объяснение
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#медицина
27 июня, 20:17
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Кто такие небинарные персоны и как корректно с ними общаться
#медицина
27 июня, 00:54
Почему в мире опять растет число заражений коронавирусом: что именно на это влияет и будет ли новая волна в России
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#коронавирус
19 июня, 14:45
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У Джастина Бибера паралич нервов лица – это синдром Рамзи Ханта: он отменил концерты и лечится, но есть риск глухоты
#Джастин Бибер
11 июня, 12:19
Разбираем все про скандал с Борисом Джонсоном: он делал вечеринки в пандемию, пока жители Великобритании сидели под строгим карантином
#Борис Джонсон
06 июня, 16:06
Какими способами люди заражаются оспой обезьян – и почему геи входят в группу риска
#медицина
02 июня, 22:11
Рабочие по сборке MacBook в Шанхае два месяца живут на заводе и не видят семьи – теперь они бастуют против коронавирусных запретов
#Apple
27 мая, 23:55
У оспы обезьян история более 60 лет: вспышки в США и Европы уже бывали, а среди переносчиков – даже хомяковые крысы
#медицина
25 мая, 21:20
Какие турниры 2021 года уже отменены
#Юношеская Лига чемпионов
23 февраля 2021, 23:29
Почему люди боятся щекотки
#медицина
24 мая, 10:51
В каких странах уже выявлена оспа обезьян и будет ли она в России
#медицина
22 мая, 18:33
Как сейчас дела с ношением масок в разных странах мира
#коронавирус
18 мая, 17:50
Что надо знать о вирусе обезьяньей оспы: как можно заразиться, в чем опасность, какие симптомы
#медицина
14 мая, 18:11
Бекхэм вложился в производство каннабиноидов. Это будет легальный бизнес?
#Дэвид Бекхэм
04 февраля 2021, 23:35
Как защитить от клещей себя и домашнее животное – и что делать, если все-таки укус
#медицина
05 мая, 13:34
Почему мы с возрастом начинаем любить оливки, хотя не ели их в молодости 🫒
#медицина
01 мая, 20:11
Что будет с коронавирусом в России в 2022 году: какие прогнозы, когда закончится пандемия
#коронавирус
30 апреля, 15:25
Что известно про новый гепатит неизвестного происхождения, который находят у детей в разных странах мира
#медицина
24 апреля, 21:20
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
#Джеймс Харден
14 января 2021, 14:00
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