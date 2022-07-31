Что такое синдром Гийена-Барре: какие симптомы, почему возникает, как лечить
В тренде гугла неожиданно вырвалась редкая болезнь – синдром Гийена-Барре: журналистка Ксения Собчак написала, что он диагностирован у бывшего политика Анатолия Чубайса.
Что это за болезнь, чем она особенна и кто может с ней столкнуться.
Какие симптомы у синдрома Гийена-Барре? И что может стать его причиной
Синдром Гийена-Барре – неврологический синдром, который возникает, когда нарушена работа нервов спинного мозга: иммунная система поражает периферические нервы.
При этом синдроме у человека в первую очередь нарушается координация: появляется слабость, покалывающие ощущения, плохо работают конечности, ухудшается мимика лица. В разных случаях нарушаются процессы говорения и глотания. Поставить диагноз может невролог даже без анализов и их долгого изучения.
У синдрома Гийена-Барре несколько основных причин.
- Бактериальная или вирусная инфекция. Часто встречается при ВИЧ;
- Вакцинация или хирургическое вмешательство.
Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов говорил, что синдром Гийена-Барре возникал также у тех, кто переболел хотя бы легкой формой ковида. Главный симптом – онемение конечностей, их странное ощущение: «Возникают онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией».
Чаще болеют синдромом Гийена-Барре пожилые мужчины. У них синдром особенно прогрессирует. Он даже приводит к инвалидности, хотя и позволяет чувствовать себя относительно неплохо. Самый известный пример – бывший тренер сборной Уругвая Оскар Табарес. Он почти не мог ходить, опирался на трость и все равно работал до 74 лет.
Насколько опасен для организма синдром Гийена-Барре? Как его лечить?
ВОЗ пишет, что синдром редко приводит к неисправимым ситуациям. Сейчас болезнь лечится, бывают лишь редкие случаи паралича. Но при этом лекарства от Гийена-Барре нет. Лечение заключается в постоянном наблюдении врачей – они должны следить за показателями организма и в зависимости от ситуации давать нужные препараты.
Самый эффективный метод лечения синдрома Гийена-Барре – иммунотерапия: в организме замещается плазма для удаления антител из крови или иммуноглобулин вводится внутривенно. Обычно такого лечения достаточно, чтобы человек выздоровел за одну-две недели. Но потом ему нужно пройти реабилитацию – после Гийена-Барре у людей часто ослаблены мышцы.