Что такое синдром Гийена-Барре: какие симптомы, почему возникает, как лечить

В тренде гугла неожиданно вырвалась редкая болезнь – синдром Гийена-Барре: журналистка Ксения Собчак написала, что он диагностирован у бывшего политика Анатолия Чубайса.

Что это за болезнь, чем она особенна и кто может с ней столкнуться.

Какие симптомы у синдрома Гийена-Барре? И что может стать его причиной

Синдром Гийена-Барре – неврологический синдром, который возникает, когда нарушена работа нервов спинного мозга: иммунная система поражает периферические нервы.

При этом синдроме у человека в первую очередь нарушается координация: появляется слабость, покалывающие ощущения, плохо работают конечности, ухудшается мимика лица. В разных случаях нарушаются процессы говорения и глотания. Поставить диагноз может невролог даже без анализов и их долгого изучения.

У синдрома Гийена-Барре несколько основных причин.

Бактериальная или вирусная инфекция. Часто встречается при ВИЧ;

Вакцинация или хирургическое вмешательство.

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов говорил, что синдром Гийена-Барре возникал также у тех, кто переболел хотя бы легкой формой ковида. Главный симптом – онемение конечностей, их странное ощущение: «Возникают онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией».