Все про сонный паралич: почему случается, бывает ли приятным, как из него выйти и что за название синдром старой ведьмы

Сонный паралич – что это вообще такое и почему происходит

Так называется паралич тела при засыпании или пробуждении. Как проявляется:

Паралич бывает полным или частичным.

Человек в этом состоянии не может двигаться.

Контролировать получается только движения глаз.

Любое получившееся движение у человека или прикосновение к нему – вот как можно выйти из состояния.

Сонный паралич возникает, когда человек находится в сознании, а его мозг – в состоянии быстрого сна. Состояние объясняет доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов:

«Когда человек засыпает, он сначала переходит в поверхностный сон, потом сон углубляется, а в конце возникают сновидения – это фаза быстрого сна. В это время обязательно отключается мышечный тонус, чтобы человек не совершал движения, которые ему снятся.

Порой быстрый сон наступает слишком рано или слишком поздно. Тогда мышечный тонус отключается у бодрствующего человека. В результате он все понимает, осознает, но не может двигаться, потому что у него частично уже наступил быстрый сон».