Все про сонный паралич: почему случается, бывает ли приятным, как из него выйти и что за название синдром старой ведьмы
Сонный паралич – что это вообще такое и почему происходит
Так называется паралич тела при засыпании или пробуждении. Как проявляется:
- Паралич бывает полным или частичным.
- Человек в этом состоянии не может двигаться.
- Контролировать получается только движения глаз.
- Любое получившееся движение у человека или прикосновение к нему – вот как можно выйти из состояния.
Сонный паралич возникает, когда человек находится в сознании, а его мозг – в состоянии быстрого сна. Состояние объясняет доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов:
«Когда человек засыпает, он сначала переходит в поверхностный сон, потом сон углубляется, а в конце возникают сновидения – это фаза быстрого сна. В это время обязательно отключается мышечный тонус, чтобы человек не совершал движения, которые ему снятся.
Порой быстрый сон наступает слишком рано или слишком поздно. Тогда мышечный тонус отключается у бодрствующего человека. В результате он все понимает, осознает, но не может двигаться, потому что у него частично уже наступил быстрый сон».
Как понять сонный паралич, как он ощущается
Есть два типа:
- Первый – при засыпании, но еще не полном погружении в сон. Тело и моторика осознаются частично.
- Второй – при преждевременном пробуждении. Накатывают безрассудный страх, нехватка воздуха, дезориентация.
Галлюцинации, переживаемые в этот момент, делятся на три категории:
- Страх из-за мнимого присутствия постороннего.
- Удушье и затрудненное дыхание.
- Ощущение блаженства.
Довольно частый запрос – как вызвать сонный паралич. Встречаются люди, которых интригует пережитый страх или состояние блаженства. Частое просыпание по ночам, дремота вечером – в этих случаях возможно.
Но никакого специального способа вызвать его не существует. И делать этого не следует, чтобы не истощить нервную систему.
В какой позе возникает сонный паралич
Позы всего три:
- Чаще всего он возникает, когда человек лежит на спине.
- Нечасто – если человек лежит на боку.
- Реже – при позе на животе.
Когда возникает и как долго длится сонный паралич
Чаще всего это происходит под утро, реже – ночью. Продолжительность разная – у кого-то длится несколько секунд, у кого-то – минуту-две. Как правило, длиной до двух минут.
Сонный паралич – какие причины, из-за чего появляется
В списке причин приводятся бессонница, сбой режима сна и недосып, а также употребление алкоголя или табака перед сном. Здесь же – стресс, гормальные расстройства и даже наследственный фактор. Часто упоминается нарколепсия.
Вот что говорит профессор Южного швейцарского нейроцентра Клаудио Бассетти: «Пока доказана связь между сонным параличом и нарушениями сна – скажем, когда люди недосыпают или очень плохо спят. Также это состояние способен спровоцировать стресс».
Невролог-сомнолог Артем Володкевич считает так: «Единой точки зрения на причину возникновения сонного паралича нет. Скорее это можно назвать сиюминутной проблемой, которая вдруг возникла, а потом исчезла без последствий для здоровья».
Рекомендация врачей – отказ от вредных привычек и соблюдение нормального режима сна.
Сонный паралич – болезнь или нет, опасен ли он
Болезнью врачи его не называют, опасности в нем тоже не видят. Фактически единственная неприятность – это те эмоции, которые во время этого состояния приходится переживать.
Если лекарства и стоит принимать, то только в том случае, если паралич возникает очень часто. Но в целом, налаживается он не медикаментами, а, чаще всего, тремя факторами: это нормальный режим сна, умеренные физические нагрузки и сниженный уровень стресса.
Еще как вариант – медитации и правильное расслабление тела. Плюс прохладная температура в спальне и сон на боку.
Кто страдает от сонного паралича
Согласно исследованиям, около семи процентов людей хотя бы раз испытывали такое состояние. Из психиатрических больных оно наблюдается примерно у трети.
Чаще ему подвержены студенты. Причем страх в состоянии сонного паралича испытывали около 90% студентов.
Сонный паралич – это синдром старой ведьмы: как понять
Это альтернативное название, которое известно в иностранной литературе. Раньше считалось, что в момент сонного паралича к человеку приходят демоны, домовые и прочие мифологические существа. Люди долго думали, что сонный паралич связан с магией.
У художника Генриха Фюсли даже была серия из четырех картин «Ночной кошмар», где изображен сидящий на груди женщины инкуб.
Первые документальные упоминания в медицине появились в XVII веке. Состояние пациентки, утверждавшей, что при засыпании ее держит демон, записал голландский врач.
Сонный паралич в видео: что можно посмотреть об этом
В 2015 году вышел документальный фильм «Ночной кошмар» на полтора часа. Его герои – восемь людей, которые испытали на себе эффект сонного паралича. В фильме Эшер интервьюирует каждого участника, а затем пытается воссоздать их опыт при помощи профессиональных актеров.
На IMDb фильм оценен рейтингом 5,7. Вот трейлер.