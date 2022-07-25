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Все про сонный паралич: почему случается, бывает ли приятным, как из него выйти и что за название синдром старой ведьмы

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Скриншот с ютуб-канала Netflix

Сонный паралич – что это вообще такое и почему происходит

Так называется паралич тела при засыпании или пробуждении. Как проявляется:

  • Паралич бывает полным или частичным.
  • Человек в этом состоянии не может двигаться.
  • Контролировать получается только движения глаз.
  • Любое получившееся движение у человека или прикосновение к нему – вот как можно выйти из состояния.

Сонный паралич возникает, когда человек находится в сознании, а его мозг – в состоянии быстрого сна. Состояние объясняет доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов:

«Когда человек засыпает, он сначала переходит в поверхностный сон, потом сон углубляется, а в конце возникают сновидения – это фаза быстрого сна. В это время обязательно отключается мышечный тонус, чтобы человек не совершал движения, которые ему снятся.

Порой быстрый сон наступает слишком рано или слишком поздно. Тогда мышечный тонус отключается у бодрствующего человека. В результате он все понимает, осознает, но не может двигаться, потому что у него частично уже наступил быстрый сон».

Скриншот ютуб-канала Movieclips

Как понять сонный паралич, как он ощущается

Есть два типа:

  • Первый – при засыпании, но еще не полном погружении в сон. Тело и моторика осознаются частично.
  • Второй – при преждевременном пробуждении. Накатывают безрассудный страх, нехватка воздуха, дезориентация.

Галлюцинации, переживаемые в этот момент, делятся на три категории:

  • Страх из-за мнимого присутствия постороннего.
  • Удушье и затрудненное дыхание.
  • Ощущение блаженства.

Довольно частый запрос – как вызвать сонный паралич. Встречаются люди, которых интригует пережитый страх или состояние блаженства. Частое просыпание по ночам, дремота вечером – в этих случаях возможно.

Но никакого специального способа вызвать его не существует. И делать этого не следует, чтобы не истощить нервную систему.

В какой позе возникает сонный паралич

Позы всего три:

  • Чаще всего он возникает, когда человек лежит на спине.
  • Нечасто – если человек лежит на боку.
  • Реже – при позе на животе.

Когда возникает и как долго длится сонный паралич

Чаще всего это происходит под утро, реже – ночью. Продолжительность разная – у кого-то длится несколько секунд, у кого-то – минуту-две. Как правило, длиной до двух минут.

Скриншот ютуб-канала moviemaniacsDE

Сонный паралич – какие причины, из-за чего появляется

В списке причин приводятся бессонница, сбой режима сна и недосып, а также употребление алкоголя или табака перед сном. Здесь же – стресс, гормальные расстройства и даже наследственный фактор. Часто упоминается нарколепсия.

Вот что говорит профессор Южного швейцарского нейроцентра Клаудио Бассетти: «Пока доказана связь между сонным параличом и нарушениями сна – скажем, когда люди недосыпают или очень плохо спят. Также это состояние способен спровоцировать стресс».

Невролог-сомнолог Артем Володкевич считает так: «Единой точки зрения на причину возникновения сонного паралича нет. Скорее это можно назвать сиюминутной проблемой, которая вдруг возникла, а потом исчезла без последствий для здоровья».

Рекомендация врачей – отказ от вредных привычек и соблюдение нормального режима сна.

Сонный паралич – болезнь или нет, опасен ли он

Болезнью врачи его не называют, опасности в нем тоже не видят. Фактически единственная неприятность – это те эмоции, которые во время этого состояния приходится переживать.

Если лекарства и стоит принимать, то только в том случае, если паралич возникает очень часто. Но в целом, налаживается он не медикаментами, а, чаще всего, тремя факторами: это нормальный режим сна, умеренные физические нагрузки и сниженный уровень стресса.

Еще как вариант – медитации и правильное расслабление тела. Плюс прохладная температура в спальне и сон на боку.

Скриншот ютуб-канала Rotten Tomatoes Indie

Кто страдает от сонного паралича

Согласно исследованиям, около семи процентов людей хотя бы раз испытывали такое состояние. Из психиатрических больных оно наблюдается примерно у трети.

Чаще ему подвержены студенты. Причем страх в состоянии сонного паралича испытывали около 90% студентов.

Сонный паралич – это синдром старой ведьмы: как понять

Это альтернативное название, которое известно в иностранной литературе. Раньше считалось, что в момент сонного паралича к человеку приходят демоны, домовые и прочие мифологические существа. Люди долго думали, что сонный паралич связан с магией.

У художника Генриха Фюсли даже была серия из четырех картин «Ночной кошмар», где изображен сидящий на груди женщины инкуб.

Первые документальные упоминания в медицине появились в XVII веке. Состояние пациентки, утверждавшей, что при засыпании ее держит демон, записал голландский врач.

Сонный паралич в видео: что можно посмотреть об этом

В 2015 году вышел документальный фильм «Ночной кошмар» на полтора часа. Его герои – восемь людей, которые испытали на себе эффект сонного паралича. В фильме Эшер интервьюирует каждого участника, а затем пытается воссоздать их опыт при помощи профессиональных актеров.

На IMDb фильм оценен рейтингом 5,7. Вот трейлер.

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