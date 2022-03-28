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медицина
Шакил О’Нил
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#медицина #Шакил О’Нил

Что такое апноэ во сне: почему возникает, насколько опасно, как это лечить и как с этим спать

кинопоиск

Шакил О’Нил рассказал в интервью GQ об опасности умереть. Причина – в апноэ во сне. Врач сказал ему, что оно может вызвать гипертонию или инсульт. «Так что теперь я должен спать с аппаратом для сна», – слова О’Нила.

💊 Определение апноэ – остановка дыхательных движений. Оно может наблюдаться у больных бронхиальной астмой или коклюшем.

💊 Апноэ во сне – отдельное понятие. Оно наступает при прекращении легочной вентиляции более чем на десять секунд – может длиться 20-30 и даже минуту-две.

Почему возникает апноэ во сне

🔸 Есть обструктивная разновидность апноэ. Проблема проявляется нередко у полных людей старше 40 лет. Их дыхательные пути становятся узкими. Курильщики и алкоголики тоже попадают под риск: одни – из-за воспаленной носоглотки, другие – из-за слишком расслабленных мышц.

🔸 Различают и центральную разновидность – в этом случае ответственные за дыхание отделы мозга не отправляют сигналы мышцам. Апноэ может проявляться из-за заболевания сердца.

🔸 Также от него могут страдать люди с хроническими ЛОР-заболеваниями или особенностями анатомического строения носа или гортани.

Как оно проявляется, в чем его опасность

🔹 Периодическое прекращение вдохов и громкий храп – заметные проявления. При пробуждении сюда же относят головную боль, а днем – отсутствие бодрости.

🔹 Апноэ во сне опасно для сердца, может вызвать ночной инсульт или инфаркт.

🔹 На неврологии оно тоже сказывается: может привести к ухудшению памяти и внимания, к нарушению регуляции кровяного давления.

🔹 Также без лечения апноэ можно получить сахарный диабет, патологии печени и астму.

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Что еще известно

▪️ Трудностям с дыханием во сне подвержены до 9% людей с врождёнными или приобретёнными в течение жизни анатомическими или функциональными особенностями.

▪️ Есть даже исследование, согласно которому около миллиарда людей на планете связаны с синдромом обструктивного апноэ. Об этом рассказывал старейший медицинский журнал The Lancet.

▪️ У людей с индексом массы тела больше 30 апноэ встречается в семь раз чаще.

▪️ У мужчин обструктивное апноэ встречается в два-четыре раза чаще, чем у женщин.

▪️ Обструктивное апноэ не вылечивается полностью, но его состоянием можно управлять. Лечение может быть разным – от здорового образа жизни до применения специального аппарата. Степень серьезности заболевания определяет врач.

Как лучше выяснить, есть ли апноэ

Можно пройти полисомнографию в центре сна или даже дома. У пациента на голове и груди располагаются приборы, отслеживающие дыхание и пульс, а также уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и мозговую активность.

Что есть в культуре про апноэ

Кинопоиск выдает сразу несколько результатов, среди которых есть французская комедия под названием «Апноэ» от 2016 года. Ее режиссер получил награду на Каннском кинофестивале.

Из песен с одноименным названием больше всего известен трек от группы Kasabian. Серж Пиццорно объясняет беспокойный характер трека паникой, которая идет от самого определения апноэ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / Keystone Press Agency / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press
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