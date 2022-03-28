Что такое апноэ во сне: почему возникает, насколько опасно, как это лечить и как с этим спать

Шакил О’Нил рассказал в интервью GQ об опасности умереть. Причина – в апноэ во сне. Врач сказал ему, что оно может вызвать гипертонию или инсульт. «Так что теперь я должен спать с аппаратом для сна», – слова О’Нила.

💊 Определение апноэ – остановка дыхательных движений. Оно может наблюдаться у больных бронхиальной астмой или коклюшем.

💊 Апноэ во сне – отдельное понятие. Оно наступает при прекращении легочной вентиляции более чем на десять секунд – может длиться 20-30 и даже минуту-две.

Почему возникает апноэ во сне

🔸 Есть обструктивная разновидность апноэ. Проблема проявляется нередко у полных людей старше 40 лет. Их дыхательные пути становятся узкими. Курильщики и алкоголики тоже попадают под риск: одни – из-за воспаленной носоглотки, другие – из-за слишком расслабленных мышц.

🔸 Различают и центральную разновидность – в этом случае ответственные за дыхание отделы мозга не отправляют сигналы мышцам. Апноэ может проявляться из-за заболевания сердца.

🔸 Также от него могут страдать люди с хроническими ЛОР-заболеваниями или особенностями анатомического строения носа или гортани.