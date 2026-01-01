ЧГК: Новости

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ЧГК
Когда выйдет осенняя серия игр «Что? Где? Когда?»: даты выхода, расписание игр
#ЧГК
ЧГК
«Что? Где? Когда?» объявил, когда вернется в эфир с новой серией игр
#ЧГК
1
ЧГК
Команда Козлова выиграла три игры подряд в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но проиграла финал. У Касумова – три победы в трех играх
#ЧГК
ЧГК
В «Что? Где? Когда?» телезритель из Венгрии получил «Бриллиантовую сову». Никто не выигрывал ее дважды
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова проиграла в финале года «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
ЧГК
Скипский шестой раз сыграет в финале года – это рекорд «Что? Где? Когда?». Победа была только раз
#Михаил Скипский
ЧГК
Знатоки «Что? Где? Когда?» выиграли два последних финала года, но до этого проиграли четыре раза подряд со счетом 5:6
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова последний раз побеждала в финале года «Что? Где? Когда?» в 2008 году. Из того состава больше никто не играет
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова ни разу не проигрывала в финалах года. После последнего он стал магистром и выиграл «Бриллиантовую сову»
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова сыграет в финале года. Она победила с таким же счетом, как команда Касумова
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова выиграла в четвертой игре зимней серии «Что? Где? Когда?». Это ее третья победа в 2021 году
#ЧГК
ЧГК
Команда Касумова победила в третьей игре зимней серии «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
ЧГК
Команда Мухина чаще всех играла в «Что? Где? Когда?» в 2021 году, но не попадет в финал года
#ЧГК
ЧГК
Команда Мухина проиграла во второй игре зимней серии «Что? Где? Когда?». Один из вопросов прислал Ян Непомнящий
#ЧГК
ЧГК
Друзь выиграл первую с 2017 года игру в «Что? Где? Когда?» и прервал серию из семи поражений
#Александр Друзь
1
ЧГК
Команда обладателей «Хрустального атома» победила в первой игре зимней серии «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова победила в финале осенней серии «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
ЧГК
Команда Мухина победила в четвертой игре осенней серии «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
ЧГК
Сборная летней серии проиграла в третьей игре осенней серии «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
ЧГК
Сборная весенней серии «Что? Где? Когда?» проиграла во второй игре осенней серии
#ЧГК
ЧГК
Команда Потаниной проиграла в первой игре осенней серии «Что? Где? Когда?». За нее сыграли комментатор Занозин и шахматист Непомнящий
#ЧГК
ЧГК
Команда Мухина проиграла в финале летней серии «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
ЧГК
Команда Мухина в «Что? Где? Когда?» выиграла в четвертой игре и сыграет в финале летней серии
#ЧГК
1
ЧГК
Команда Сиднева в «Что? Где? Когда?» проиграла в третьей игре летней серии
#ЧГК
ЧГК
Команда Повышевой в «Что? Где? Когда?» проиграла во второй игре летней серии
#ЧГК
ЧГК
Команда Локтикова в «Что? Где? Когда?» проиграла в первой игре летней серии
#ЧГК
ЧГК
Команда Касумова в «Что? Где? Когда?» выиграла финал весенней серии
#ЧГК
ЧГК
Команда Касумова выиграла в «Что? Где? Когда?» и сыграет в финале весенней серии
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова в «Что? Где? Когда?» победила телезрителей и претендует на финал серии
#ЧГК
ЧГК
Команда Белозерова разгромно проиграла в «Что? Где? Когда?» после суперблица
#ЧГК
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