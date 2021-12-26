Михаил Скипский
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#Михаил Скипский

Скипский шестой раз сыграет в финале года – это рекорд «Что? Где? Когда?». Победа была только раз

55 минут назад

Первый канал

Команда Андрея Козлова сыграет в финале года «Что? Где? Когда?». В ее состав вошел Михаил Скипский, который проводит первый год в этой команде.

«Что? Где? Когда?» теряет игроков. Они уходят из-за Скипского, который остается в клубе после обвинений в домогательствах

До этого Скипский играл в команде Балаша Касумова. С ней он пять раз выходил в финал года, но проиграл четыре:

  • 2009. 3:6
  • 2010. 6:5
  • 2015. 5:6
  • 2016. 5:6
  • 2018. 5:6

Рекордсмен телеклуба по количеству игр (99) Александр Друзь играл в финале года четыре раза (две победы и два поражения).

По пять финалов года у Балаша Касумова, Елизаветы Овдеенко, Дмитрия Авдеенко и Юлии Лазаревой. Они все играли в одной команде.

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Источник:
Гол
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