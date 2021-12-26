Скипский шестой раз сыграет в финале года – это рекорд «Что? Где? Когда?». Победа была только раз

Команда Андрея Козлова сыграет в финале года «Что? Где? Когда?». В ее состав вошел Михаил Скипский, который проводит первый год в этой команде.

«Что? Где? Когда?» теряет игроков. Они уходят из-за Скипского, который остается в клубе после обвинений в домогательствах

До этого Скипский играл в команде Балаша Касумова. С ней он пять раз выходил в финал года, но проиграл четыре:

2009 . 3:6

. 3:6 2010 . 6:5

. 6:5 2015 . 5:6

. 5:6 2016 . 5:6

. 5:6 2018. 5:6

Рекордсмен телеклуба по количеству игр (99) Александр Друзь играл в финале года четыре раза (две победы и два поражения).

По пять финалов года у Балаша Касумова, Елизаветы Овдеенко, Дмитрия Авдеенко и Юлии Лазаревой. Они все играли в одной команде.