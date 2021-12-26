Михаил Скипский
Скипский шестой раз сыграет в финале года – это рекорд «Что? Где? Когда?». Победа была только раз
55 минут назад
Команда Андрея Козлова сыграет в финале года «Что? Где? Когда?». В ее состав вошел Михаил Скипский, который проводит первый год в этой команде.
«Что? Где? Когда?» теряет игроков. Они уходят из-за Скипского, который остается в клубе после обвинений в домогательствах
До этого Скипский играл в команде Балаша Касумова. С ней он пять раз выходил в финал года, но проиграл четыре:
- 2009. 3:6
- 2010. 6:5
- 2015. 5:6
- 2016. 5:6
- 2018. 5:6
Рекордсмен телеклуба по количеству игр (99) Александр Друзь играл в финале года четыре раза (две победы и два поражения).
По пять финалов года у Балаша Касумова, Елизаветы Овдеенко, Дмитрия Авдеенко и Юлии Лазаревой. Они все играли в одной команде.
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