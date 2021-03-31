«Что? Где? Когда?» теряет игроков. Они уходят из-за Скипского, который остается в клубе после обвинений в домогательствах

Скипский остался в ЧГК даже после обвинений. Сменил команду и все еще занимается с детьми

Михаил Скипский – один из звездных игроков «Что? Где? Когда?» и учитель географии из Санкт-Петербурга. В июле 2020 года несколько девушек обвинили его в домогательствах. На момент тех ситуаций со Скипским они были несовершеннолетними. Первой его обвинила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина.

Мы подробно рассказывали об этом скандале в отдельном материале. Руководство игры никаких проблем в обвинениях не увидело – Скипский остался в игре. В финале осенней серии он играл за команду Балаша Касумова.

Знаток «Что? Где? Когда?» обвинен в домогательствах к школьницам. Главное

Гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» (выпускает ЧГК) Наталья Стеценко рассказывала, что юридических оснований для исключения Скипского из ЧГК у нее нет. В марте Скипский присутствовал в зале во время второй игры весенней серии.

Андрей Козлов – магистр и генеральный продюсер телекомпании «Игра-ТВ». В июле он одним из первых отреагировал на обвинения в адрес Скипского. Главная цитата: «Мне очень жаль, что эта странная мода, появившаяся в Америке, тихой сапой добралась и до нас».