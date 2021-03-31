«Что? Где? Когда?» теряет игроков. Они уходят из-за Скипского, который остается в клубе после обвинений в домогательствах
Скипский остался в ЧГК даже после обвинений. Сменил команду и все еще занимается с детьми
Михаил Скипский – один из звездных игроков «Что? Где? Когда?» и учитель географии из Санкт-Петербурга. В июле 2020 года несколько девушек обвинили его в домогательствах. На момент тех ситуаций со Скипским они были несовершеннолетними. Первой его обвинила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина.
Мы подробно рассказывали об этом скандале в отдельном материале. Руководство игры никаких проблем в обвинениях не увидело – Скипский остался в игре. В финале осенней серии он играл за команду Балаша Касумова.
Знаток «Что? Где? Когда?» обвинен в домогательствах к школьницам. Главное
Гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» (выпускает ЧГК) Наталья Стеценко рассказывала, что юридических оснований для исключения Скипского из ЧГК у нее нет. В марте Скипский присутствовал в зале во время второй игры весенней серии.
Андрей Козлов – магистр и генеральный продюсер телекомпании «Игра-ТВ». В июле он одним из первых отреагировал на обвинения в адрес Скипского. Главная цитата: «Мне очень жаль, что эта странная мода, появившаяся в Америке, тихой сапой добралась и до нас».
Еще в июле Скипский приостановил участие в комиссии клуба по делам детей и молодежи. В заявлении на сайте написано, что он сам подал заявление 28 июля 2020 года. Тот же Андрей Козлов (он еще и президент МАК) рассказывал: Скипский отстранен от любых мероприятий с участием детей. Именно на основе его заявления.
В ноябре спецкор «Медузы» Лилия Яппарова выяснила, что Скипский по-прежнему работает с детьми из лицея петербургского физико-математического лицея № 366. Неназванный бывший воспитанник Скипского рассказывал, что с весны занятия перешли в Zoom. Сам Скипский их скрывает, школьники тоже не афишируют. Он занимался с десятым классом.
В марте «Проект» дал инсайд: даже после обвинений Скипский также тренировал одаренных детей в пензенском центре «Ключевский». В том же посте «Проект» написал, что Скипский ушел из команды Касумова. Теперь он сыграет за команду того самого Андрея Козлова. Его ближайшая игра в «Что? Где? Когда?» запланирована на 4 апреля.
Теперь из «Что? Где? Когда?» уходят игроки. Комментарии ситуации запрещены без согласования с клубом
Уходы и протесты начались с июля. Максим Поташев тогда среагировал на защиту Скипского со стороны руководства ЧГК. Поташев написал: «Фразы «девушки, заявляющие о домогательствах, пытаются «хайпануть» и «желание прикоснуться к известному человеку и получить свою минуту славы» я считаю категорически неправильными». В ЧГК он пока остается.
Поташев четыре раза получал «Хрустальную сову». Когда «Газета.Ru» писала материал о Скипском, то обращалась к нему за комментарием. Тогда он ответил, что не может ничего комментировать без разрешения. The Village писал в разборном материале о пункте в контракте для игроков «Что? Где? Когда?». Они обязаны согласовывать комментарии с пресс-службой.
«Что? Где? Когда?» ведет тикток! Вот 20 лучших вопросов оттуда
Лев Кертман рассказал The Village об обращении со стороны игроков ЧГК. В июле они попросили о возможности высказаться: «Наше обращение встретило жесткую негативную реакцию, нам всячески объясняли, как мы неправы, было и обвинение в том, что мы «предали друга». Кертман в ЧГК уже не играет. «Медуза» писала, что из-за запрета на комментарий ушел и Михаил Малкин.
Волна ухода из ЧГК была и в ноябре. После игры Скипского психанула Анастасия Рекшинская. Ее цитата: «Пора, пожалуй, уже успокоить себя однозначной верностью решения – не иметь ничего общего с людьми, плюющими на все, пока чувствуют за собой силу, и в третьем десятилетии 21 века мыслящими в категориях «схватки рукопашной», в которой своих отстаивают любой ценой».
Кирилл Чернышев в первый раз сыграл профессионально в мае 2018-го, а в 2019 году взял «Бриллиантовую сову». «Проект» писал, что он тоже подтвердил уход из клуба. Причина – несогласие с решением сохранить Скипского. Чернышев увлекался игрой в ЧГК с самого детства. По-настоящему заиграл в 2006-м, когда поехал в специальный лагерь.
Георгий Арабули тренировал команду Белозерова и несколько раз сам выходил игроком. Когда он увидел ноябрьскую игру Скипского за команду Касумова, отреагировал так: «Это событие, а также публичные высказывания официальных лиц из «Что? Где? Когда?» воспринимаются мной как поддержка сексуального насилия». Арабули ушел из ЧГК – это он подтвердил «Проекту».
Вместе с Арабули из команды Белозерова ушли Ольга Быкова и Антон Иоков. Быкова еще осенью поддерживала в соцсетях девушек, которые обвиняли Скипского. Во время последней весенней игры она писала в твиттере о несогласии с высказываниями ведущего Бориса Крюка. Тот сказал, что состав команды Белозерова поменялся из-за ее неудачного выступления.
Сейчас Быкова закрыла аккаунты в соцсетях. Ее цитаты с реакцией на ноябрьскую игру Скипского сохранились на других ресурсах. Основное: «Сегодняшняя игра лишний раз подтвердила то, что в целом известно, но до сих пор с трудом осознается: у нас в стране нет института репутации». Арабули и Быкова поддерживали проекты, которые выступают против насилия над детьми.
В инстаграме Иокова остается пост, где он связывает решение об уходе с позицией создателей «Что? Где? Когда?». Иоков написал об уходе из команды Белозерова перед второй весенней игрой. Люди оставляют грустные комментарии к этому посту – некоторые связывают это с политикой. Команда Белозерова разово потеряла трех важных игроков.