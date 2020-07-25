Знаток «Что? Где? Когда?» обвинен в домогательствах к школьницам. Главное

Скипский мог обнять учениц за плечо (это замечали даже его коллеги) и приставал школьницам, когда тренировал их для турниров ЧГК

Полная история Арениной – по ссылке. Она пишет, что все события связаны с 2010 годом. Рассказываем главное:

• Со Скипским она познакомилась в 10 классе, когда он пришел в ее школу и преподавал там географию. Она ходила к нему на тренировки по «Что? Где? Когда?». На тот момент ей было 15 лет.

• Сначала Скипский звал ее после уроков пить кофе. «Звучит, вероятно, очень наивно, но я думала, что мы дружим, и мне, конечно, в какой-то мере льстил его интерес».

• В школе Скипский позволял себе пошлые шутки.

• В марте-2010 Скипский впервые полез целовать Аренину – они вернулись в школу после встречи за кофе.

• Летом после 10 класса в баре Скипский трогал Аренину за ягодицу и звал ее и подружку к себе домой.

• Дальше отношение Арениной к Скипскому поменялось в худшую сторону. Она уверена, что была не единственной ученицей, к которой приставал Скипский.

• Когда Арениной было 18, они переспали – тогда Скипский уже не преподавал у нее.