Знаток «Что? Где? Когда?» обвинен в домогательствах к школьницам. Главное
Михаил Скипский – звезда «Что? Где? Когда?». В 2010-м и 2016-м он получал «Хрустальную сову». В 2018-м становился лучшим тренером игры. Сейчас же – отрицательные моменты вокруг него.
Скипского обвиняют в домогательстве к школьницам. Впервые об этом в твиттере написала журналистка The Bell Екатерина Аренина. Дальше вскрылись еще несколько подобных случаев с участием Скипского.
Скипский мог обнять учениц за плечо (это замечали даже его коллеги) и приставал школьницам, когда тренировал их для турниров ЧГК
Полная история Арениной – по ссылке. Она пишет, что все события связаны с 2010 годом. Рассказываем главное:
• Со Скипским она познакомилась в 10 классе, когда он пришел в ее школу и преподавал там географию. Она ходила к нему на тренировки по «Что? Где? Когда?». На тот момент ей было 15 лет.
• Сначала Скипский звал ее после уроков пить кофе. «Звучит, вероятно, очень наивно, но я думала, что мы дружим, и мне, конечно, в какой-то мере льстил его интерес».
• В школе Скипский позволял себе пошлые шутки.
• В марте-2010 Скипский впервые полез целовать Аренину – они вернулись в школу после встречи за кофе.
• Летом после 10 класса в баре Скипский трогал Аренину за ягодицу и звал ее и подружку к себе домой.
• Дальше отношение Арениной к Скипскому поменялось в худшую сторону. Она уверена, что была не единственной ученицей, к которой приставал Скипский.
• Когда Арениной было 18, они переспали – тогда Скипский уже не преподавал у нее.
В интервью «Московскому Комсомольцу» Аренина сказала:
«На тот момент он был женат. Однажды он встретил меня после ЕГЭ по русскому. Мы прогулялись. Пока шли, просто общались, даже за ручку не держались, я бы запомнила. Затем поднялись на крышу, и там он начал ко мне приставать достаточно жестко. Прижимал меня к себе, стягивал одежду, стал залезать под юбку».
Девушка сказала, что тогда отбилась, а Скипский изобразил обиду. Она также отметила, что коллеги знали о его пристрастиях и нормально к этому относились.
Еще несколько подтверждений ситуации:
1. Реплаи к треду Арениной.
2. Правозащитница Варя Михайлова, которая была в «Что? Где? Когда?» 15 лет, подтверждает всю информацию и тоже говорит, что в окружении Скипского знали о нем.
3. Преподаватель литературы Нина Гущина Аничкового лицея, в котором Скипский работал с 2008-го по 2016-й, в интервью «Медузе» говорила: в 2016-м одна из бывших учениц создала чат, куда пригласила Гущину и еще нескольких учителей. Там она рассказала, как Скипский домогался к ней еще в 2009-м. Гущина сказала, что никто из учителей не знал об этом.
Математик Аничкого лицея Александр Молочников говорил, что видел, как Скипский однажды приобнял ученицу за плечо. Однажды они вместе вышли из лицея на улицу, и Молочников показал ему письмо от ученицы с обвинениями в домогательствах. Скипский отверг их. Через несколько дней он уволился, потому что не хотел, чтобы что-то портило его имидж.
Из лицея Скипский уволился с 2016-м. Тогда у него были проблемы со здоровьем, из-за них он даже лежал в больнице. Многие преподаватели думали, что именно в этом причина увольнения и даже не предполагали о его интимных связях с ученицами.
4. Еще одна девушка рассказала «Медузе», как Скипский приглашал ее и подругу в кафе, где трогал их за грудь и залезал под юбки. Дальше девушка занималась сексом со Скипским (по обоюдному согласию) – говорила, что ей нравилось внимание со стороны звезды ЧГК. На тот момент ей было 16 лет, а Скипский уже был женат. Они до сих пор поддерживают связь.
Скипский молчит, а коллеги по «Что? Где? Когда» защищают его
Скипский никак не комментирует все слухи. Единственный комментарий он дал сайту «Газета.Ru»: «Пожалуйста, через телекомпанию «Игра».
Директор по PR и маркетингу агентства, работающего со Скипским, Алексей Кузяшин от комментариев отказался и тоже сказал, чтобы все вопросы задавали «Игре».
Зато положительно о Скипском высказываются коллеги по «Что? Где? Когда». Один из знатоков Ровшан Аскеров в эфире «Москва FM» сказал:
«Просто очень многие хотят сейчас пропиариться за счет Миши. Он же сейчас популярный игрок, знаменитый, двукратный обладатель «Хрустальной совы», медийный. Что не попиариться-то. Мы с ним и играли, и работали, и общались, и он был у нас в гостях, и вообще замечательный человек».
Генеральный продюсер «Игра» Андрей Козлов:
«Я не очень понимаю резонов людей, которые выступают с такого рода заявлениями. Наверное, большая часть связана с желанием как-то прикоснуться к известному человеку и получить свою минуту славы».
Дальше Козлов прочитал стихотворение Владимира Высоцкого «Песенка о слухах» и сказал: «Вы знаете, обсуждать слухи и распускать сплетни – это неприлично. Как-то удивительно в последнее время подобного рода вбросы появляются в одном и том же сетевом издании. Его название начинается на букву «м».
Зачем «Гол» об этом написал
Мы считаем, что ЧГК – одно из проявлений спорта. Иногда мы рассказываем о ярких вопросах или прикольных моментах вокруг ЧГК. Если мы говорим об этом, то для баланса важно говорить и про другую сторону – ту, где негатив и скандалы.
Очень нелепый ответ от Андрея Козлова. Такое бы больше для подошло для линии защиты Кевина Спейси или того же Давида Вильи. Скипский, разумеется, звезда ЧГК, но в общей картине медийности представители игры находятся где-то между актерами второго плана конвейерных сериалов и какими-нибудь гандболистами.
«Я не очень понимаю резонов людей, которые выступают с такого рода заявлениями». Ну, наверное, резон в том, что изнасилованные в раннем возрасте девушки исторически не очень охотно об этом вспоминают, а в большинстве случаев и вовсе стыдятся такого опыта? И в том, что в массе подобных случаев изнасилованные решились на ответ/рассказ своей истории только тогда, когда эта тема обрела какую-либо популярность?