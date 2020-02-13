Как изнутри устроена игра «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Рассказывает босс футбольного клуба, который там играет

Айк Казазян увлекался «Что? Где? Когда?» еще в школе, продолжил в университете, зимой 2011-го стал капитаном команды в армянской телеверсии, а спустя четыре года дебютировал в основном клубе с эфирами на Первом канале. Прошлым летом Казазян еще стал генеральным директором «Пюника» – самого титулованного футбольного клуба Армении.

Мы спросили его об этих двух занятиях:

Как попадают в телевизор?

За это платят?

Как команды ЧГК тренируются, настраиваются и решают, кто где сидит?

Что за работа − быть гендиректором?

Почему Сычев перешел в «Пюник» и вообще ни разу не сыграл?

− Когда и как вы узнали, что будете играть в «Что? Где? Когда?» на Первом канале.

− Весной 2015 года поступил звонок от редакторской группы с приглашением на просмотр. Я был, конечно, очень приятно удивлен. Я долгое время играл в Армении. Были какие-то надежды, мечты, но без явных признаков, что меня позовут на просмотр.

Через некоторое время поехал в Москву, встретился с коллегами по команде. Нас там прогнали – ведущий и редакторы посмотрели, как команда играет. Мы, наверное, оставили неплохое впечатление и нам сказали, что летом будет первая игра.

− Получается, у вас был кастинг?

− Вообще, команды формируются путем многоступенчатых отборов: насколько я знаю, этот процесс может длиться несколько лет. В нашей команде необычно, что она сформирована из игроков телевизионных клубов разных стран. Поэтому это не было классическим кастингом.

− В чем отличие между игрой в двух клубах: российском и армянском?

− Самое главное отличие: с прошлого года в армянском телеклубе игры ведутся на армянском языке. Это не всем легко, потому что многие привыкли играть на русском. Когда произошел переход на армянский, это стало новым вызовом и для знатоков, и для редакторской группы, потому что у многих мыслительный процесс все-таки на русском языке. Но с другой стороны, это дало возможность тем, кто лучше владеет армянским языком, активнее вовлечься в игру и в качестве знатока, и в качестве телезрителя.

− Когда вы слышите вопрос на армянском языке, в голове его прокручиваете на русском?

− Бывает по-разному. В целом на армянском языке играть лично мне так же комфортно, хотя иногда встречаю совершенно незнакомые слова. В прошлом сезоне ни одна команда за целый год не победила в финале. Не знаю, связано, ли это с переходом на армянский, но вот такая статистика.