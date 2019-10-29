Быть комментатором в 23 года

– Представь свою идеальную неделю, на протяжении которой ты занимаешься всем, чем хочешь, кроме футбола. Что будешь делать?

– Схожу на три-четыре выставки. Поплююсь от двух-трех из них. Поиграю на гитаре. Нажрусь полтора раза – один раз крепко: с тусовкой. А половинка – это будет такое приятное похмелье, когда ты целый день ноешь и допиваешь все, что не допили вчера.

Знаешь, для меня это не очень интересный вопрос, потому что сейчас ты меня просишь спланировать неделю, а я ее никогда не планирую. О, тут позвали – туда пойду. О, тут движняк – пойду туда. В этом, наверное, и кайф.

– Знаю, что ты никогда не комментировал в эфире пьяным. Но знаю, что работал с похмелья. Как это влияет на работу?

− Я однажды комментировал подвыпившим. Просто забыл, что у меня в этот день матч. И самое страшное было не в концентрации, а в том, что глотка постоянно пересыхала. Я пил воду, не переставая.

А с похмелья никогда не надо работать. В этом состоянии ты можешь хорошо откомментировать, даже лучше, чем обычно. Но после – ты сползаешь по стулу. Ощущение, что худеешь на килограмма три после этого.

– Что ты обычно делаешь в перерыве?

− Курю. И листаю твиттер по хэштегу матча. Быстро просматриваю текстовую трансляцию на BBC, потому что там много интересных фактов бывает. И болтаю с коллегами, которые мне могут что-то подсказать.

Вообще, я стараюсь не думать о матче за полчаса до его начала. Рома Гутцайт, например, запирается в кабинке и уходит в нужное ему состояние. А я поболтаю с кем-нибудь, в пинг-понг поиграю, подниму настроение себе.

– Чтобы быть комментатором, нужно хорошо говорить. Чтобы хорошо говорить, нужно знать, как правильно строится язык. Чтобы знать, как это делается – нужно много читать. Твой книжный мастрид для тех, кто хочет быть комментатором. Или даже так: кто хочет быть похожим на тебя.

− Андрей Белый «Петербург» − книга, разорвавшая мое представление о прозе. «Сто лет одиночества», конечно. Творчество Золя еще.

Но я бы вообще предлагал читать поэзию как можно больше. Выберите себе любимого поэта и читайте. У меня это, например, Гумилев. И Бродский до эмиграции.